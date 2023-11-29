У «Динамо» три победы над «Зенитом» за год. Молодой папа Смолов забил решающий мяч

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сегодня, 21:42

Москвичи обыграли Семака в меньшинстве.

Хозяева первыми включились на морозе

- «Динамо» обыграло «Зенит» в Кубке прошлого сезона в серии пенальти. В РПЛ была победа в Санкт-Петербурге, а теперь Личка добавил кубковый успех в первом поединке плей-офф Пути РПЛ . Матч получился событийным, невзирая на холод. Было удаление Карраскаля, о котором можно смело спорить, но через пять минут после этого «Динамо» проснулось. Отец Фёдор – недавно Смолов стал папой, организовал крутую атаку, которую сам и завершил.

- Игра разбилась на три акта. В самом длинном лучше было «Динамо». Затем немного вел «Зенит», но кульминация пьесы в пользу Смолова. По сумме отрезков Личка был лучше, чем Семак. В первом тайме «Зенит» проиграл центр поля. Тюкавину и Битело удалось оказываться за спиной у Клаудиньо и Барриоса. Даже выстрел издали на таком сложном поле может оказаться роковыми для вратаря. Удар Тюкавина оказался единственным попаданием в створ на две команды до перерыва.

- Личка учел ошибки первого тайма в дерби с «армейцами». На этот раз его оборона трудилась намного спокойнее, хотя разок в первом тайме Шунину пришлось подстраховать свою команду. Фомин и Лаксальт не уступали соперникам, а лучший момент «Зенита» случился после высокого смещения линии обороны «Динамо». Сергеев вышел на чужие ворота, но неудачно распорядился мячом – отдал его Шунину вместо напарника.

- У «Динамо» не хватило активности флангами. Понятно желание на холоде упрощать игру – работать вертикально, убегать в центр для ударов, но стоило рассудительнее поднимать края. Скопинцева до перерыва не было видно, хотя также не сработала идея Семака с переводом Кругового на правый фланг. В «Динамо» побаивались Изидора и Мостового, ведь вингеры «Зенита» менялись флангами.

- Давление «Динамо» чувствовалось. Немногие соперники «Зенита» выбирают игру первым номером, но такой метод подразумевает автоматический риск в обороне. Петербуржцы грамотные и опытные. Поэтому в матче, где у них не получилось включить скорости, предпочитали выжидать. Наблюдали классическую упрямую ничью с выпадами двух команд. Но могли зажечь страсти, ведь вспомните перепалки клубных пресс-служб перед матчем. Это не просто кубковый матч, а поединок давних недругов.

«Зенит» слабее без Вендела и Кассьерры

- Семак не чудотворец. Когда нет крутых легионеров, то сразу совсем другой футбол. Колумбийский нападающий Кассьерра в этом сезоне везучий, часто оказывался на удачных позициях, даже если петербуржцы создавали немного моментов у чужих ворот. Проблема с прицельными попытками не начались в матче против «Динамо». Видели подобное во многих поединках сезона в Кубке и в чемпионате. Без Матео предсказуемо сыграли хуже.

- А без Вендела нет человека, который с места придумает голевую атаку. Клаудиньо нужно движение и хотя бы немного пространства. А у другого бразильца, который пропустил игру, есть голевое чутье и разрезающие пасы. Вендел не всегда самый заметный на поле, но это важный исполнитель. Также без него «Зенит» заметно хуже прессинговал, поэтому можно было допустить переход Сантоса в опорную зону.

- У «Зенита» долго не получалось завладеть мячом, что автоматически влияет на выход в атаку. А быстрые решения не работали, поскольку Изидор и Сергеев провели не лучший матч. И Мостовой редко оказывался с мячом. «Динамо» смотрелось с мячом живее первый час матча, оставалось проверить готовность Алипа, Родригао и Эраковича. Особенно серба Страхини, ведь чаще совершает ошибки, чем напарники.

- Команда Семака дождалась, когда «Динамо» снизило темп, после чего могла на невысокой скорости создавать подходы. Моменты были робкими, мяч всегда шел мимо створа ворот – в статистике нет ни одного удара «Зенита» в створ. Но это был звоночек для Лички. Чешскому тренеру важно было внести коррективы, чтобы его команда могла резче выходить в атаку. Было заметно, что «Зенит» адаптировался к игре вторым номером.

«Динамо» не развалилось вдесятером

- Было три удара в створ за игру. Все они на счету «Динамо». Показательно, как Личка, которого по делу ругали после неудач обороны, сегодня подобрал схему и сочетание игроков, с которым грамотно провели матч против «Зенита». Опасность возникала, но паники не было. Шунин отпраздновал повторение достижения Яшина приятным «сухарем».

- У «Зенита» 12 промахов после 12 ударов. Уникальная история. Хотя «Динамо» провело достойный час игры, судьбу матча решали во время развязки. На кульминацию могло не хватить сил, поэтому нужны были ходы от главного тренера Лички. Семак спрятался в куртке и шапке, ведь понимал, что «Зенит» может прибавить на опыте, а вот «Динамо» ждал сюрприз после удаления. Не развалились, остались единой командой.

- Москвичи стали неудобным соперником для «Зенита». Три победы подряд это не случайность, особенно раз последняя уверенная по игре, а не только по счету. Появление второго слоя в игре читалось, как в хорошем торте. Не только крем, но и ягодная прослойка для контраста. Кто мог выступить в роли усилителя вкуса? На лавке был молодой отец Смолов, он перевернул поединок техничными действиями. Хотя отметим все фазы игры у «Динамо». Если не считать отдельные ошибки при возвращении «домой», то москвичи справились с выходом в атаку, позиционной обороной и неплохо владели мячом в полных составах.