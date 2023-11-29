Хави по-прежнему могут уволить. У «Барселоны» почти все победы с разницей в один мяч

Вышли в плей-офф ЛЧ, но тренер не помогает.
Хави может потерять свой пост до конца сезона
Впервые за три года каталонцы в плей-офф ЛЧ, а до этого дважды подряд Хави оказывался в Лиге Европы. В первом случае подхватил команду, которая тонула в группе с «Баварией» и «Бенфикой». Не сумел обойти португальцев, которым Куман уступил 3:0 после дубля Дарвина Нуньеса. В решающем матче в конце ноября Хави не смог обыграть коллегу Жезуша. «Бенфика» сыграла вничью, опередила фаворита на один пункт. А спустя год Хави не мог кивать на предшественников.
Но «Бавария» и «Интер» оказались сильнее. Каталонцы дважды показательно проиграли немцам под руководством Нагельсманна, а решающая осечка случилась в гостях в Италии – Чалханоглу забил единственный мяч, ответная веселая ничья 3:3 с забавной игрой Пике в обороне не спасла испанцев. Дважды подряд Хави мог пройти дальше благодаря домашним победам над основными соперниками, дважды Эрнандес ошибался. С третьей попытки попался менее опасный оппонент – «Порту».
На этот раз «Барселона» не подвела фанатов, хотя играли с огнем, не реализовали много подходов. До матча говорили, что если Хави не обыграет Консейсау, то его отправят в отставку. Важно понимать, что «Барселона» не может заработать в Лиге Европы столько денег, сколько в плей-офф ЛЧ, даже если выиграть в финале. А Хави вылетал от «Айнтрахта» и «Манчестер Юнайтед», международных побед у него нет. Лапорта злил такой расклад, матч против «Порту» стал решающим для наставника.
И хотя выиграли 2:1 и вышли в плей-офф, осадок остался. «Барселона» совсем не такая, как нужно для стабильного развития. Достаточно отдать внутренние кубки «Реалу» Анчелотти, а в ЛЧ вылететь в первом раунде плей-офф, нарвавшись на солидного соперника, чтобы Хави снова был на волоске от увольнения. Он нервничает на бровке, поскольку не поставил игру и мало что контролирует.
Каталонцы редко побеждают с большим запасом
У «Барселоны» тринадцать побед, но лишь три из них одержали с разницей более одного мяча. Дважды речь о разгромах «Бетиса» и «Антверпена» по 5:0, а однажды переиграли «Кадис» 2:0. Но есть ремарка – последняя уверенная победа датирована серединой сентября. Несколько месяцев подряд Хави не может обыграть никого с внушительной разницей. Его команда пропускала по два мяча от «Сельты», «Мальорки», «Гранады» и «Реала».
Проигрывали не только Анчелотти, но также «Шахтёру», где сейчас на поле много молодых украинских футболистов, времена с бразильским составом остались в прошлом. «Барселона» тоже кивает на собственную молодость. Но на самом деле в основе много людей, которых смело можно назвать зрелыми мастерами, или даже ветеранами. Если брать Ла Лигу, то игрокам основы тер Штегену, Гюндогану, Левандовскому и Ромеу за тридцать лет.
Двадцать девять Канселу, а де Йонгу и Рафинье по 26 лет. Есть юные Бальде и Ямаль, вылетел надолго молодой Гави, но странно называть неопытным датчанина Кристенсена в 27 лет, или баска Иньиго Мартинеса в 32 года. Хави не может прятаться за юностью состава и оправдывать этим минимальные победы над средними соперниками. Ничьи тоже были лишними, «Реал» благодаря голам Беллингема оторвался от основного конкурента на 4 пункта.
Хави может отпугнуть от «Барселоны» суперзвёзд
Единственная причина, почему каталонцы не превратились в «Валенсию», которая когда-то тоже выигрывала чемпионат Испании и светилась в финалах ЛЧ, а потом финансовые проблемы и неудачная смена владельца поставили крест на симпатичном клубе – имя «Барселоны». Статус клуба позволил или исключить, или отсрочить банкротство организации. Лапорта барахтается в сливках, пытаясь сбить масло, на котором будет стоять в будущем.
Но президент клуба не жабка из притчи, поэтому сам ещё может оказаться в тюрьме. Прокуроры расследуют махинации президентов «Барселоны» разных лет. Также никто не знает, как отдавать огромные кредиты без отката в таблице Ла Лиги. «Барселона» держится, поскольку есть конкретные классные футболисты. Вратарь тер Штеген был хорош в прошлом сезоне, сильно выручил по пути к титулу, который упустил более опытный «Реал».
Араухо среди лучших центральных защитников мира, им интересуются именитые клубы. Но это сигнал для всех в «Барселоне», а также для тех, кто подумает присоединиться к клубу. Португальцы Канселу и Феликс довольны, что попали в клуб, где раньше играл Месси. Магнит пока работает. Гюндоган ушел из «Сити» в проблемную «Барселону», хотя его никто не выгонял из состава чемпионов АПЛ, где Илкай был капитаном. Но так было и с МЮ.
Поначалу перспективные и крутые футболисты хотели играть за «красных дьяволов». Но потом пошли неудачи в ЛЧ, затянулась серия без титула в АПЛ, оставался бардак внутри клубного офиса. Англичане неудачно меняли тренеров, как «Барселона», не нашли новую идентичность после потери старой и стабильной – Гвардиола оставил тренерское наследие, как Фергюсон в МЮ, но нельзя вечно играть на чужом багаже без свежей тренерской руки.
Тренер и команда часто идут параллельными курсами
Хави пытается найти собственный стиль, но пока «Барселону» выручают футболисты. То выстрелит шестнадцатилетний Ямаль, то латераль Канселу красиво сравняет счет против «Порту», а во втором тайме отдаст голевую передачу на Феликса, который с третьей попытки не промахнулся. Также не забываем 33 гола Роберта Левандовского в прошлом сезоне, многие из тех ударов помогли выиграть чемпионат. Но немолодой поляк сбавил в новом сезоне.
Сейчас «Жирона» выше Хави в таблице, а не только «Реал» и «Атлетико», у которого матч в запасе. «Барселона» не выделяется результативностью, забили лишь на два гола больше, чем «Реал Сосьедад». Не впечатляет эффективностью обороны, как в прошлом сезоне в Ла Лиге – пропустили больше, чем «Лас-Пальмас». Хави заслуженно критиковали, ведь ему дали время, умудрились набрать неплохой по именам состав, класс игроков выручает.
Но где тренерский почерк? Даже плохая реализация часто растет из ошибок наставника. С «Реалом» Хави играл симпатично, а затем Беллингем всё перевернул. С «Шахтёром» вышли за победой, но соперник допустил всего один удар каталонцев в створ и выиграл у фаворита. Хави должен работать лучше, как и весь его штаб. Помощники – одно из слабых мест Эрнандеса, так как в списке его старший брат и давние знакомые по «Ла Масии» без опыта.
Непростая ситуация именно для тренера, хотя команда подвижная, а футболисты умные. От немедленного увольнения Хави спас Канселу и понимание, что сменщики без опыта. Лапорте также нравится работа Гарсии Пименты из «Лас-Пальмаса». Но похожая логика была, когда пригласили Кике Сетьена из «Бетиса». Результат помним – поражение 2:8 от «Баварии». «Барселоне» важно не стать испанским МЮ, только с огромными клубными долгами.
Мне кажется сами болельщики Барсы запутались, что им нужно. Когда говорили про оборонительную игру Вальверде, то на самом деле завуалированно под предлогом хотели трофей ЛЧ, а трофей ЛЧ Вальверде не выиграл. Учитывая на тот момент давление на тренера его уволили, в отличии от ситуации нынешней.
Помнится в 2009 Пеп играл от обороны (хоть и с контролем мяча) и выиграл ЛЧ и никто не говорил про игру вторым номером.
Проблема после требла 2015, как раз состоит в том, что болельщики Барсы хотят трофей ЛЧ каждый сезон или через сезон, когда такое невозможно, за исключением ситуации с Реалом. И после этого требования у Барсы начались проблемы. Просто каждый тренер не может переосмыслить игру когда приходит в клуб, а на него одевают седло и требуют трофей ЛЧ. И вот это избалованность не даёт им покоя после требла Пепа и Энрике, в результате и ситуация у Барсы такая.
А что про ситуацию с Хави, то сложно найти тренера который смог бы поставить идентичный футбол у Барсы с контролем мяча. Ведь не каждый тренер одержимо практикует контроль мяча. Даже Хави пытается это сделать, но проблема в том, что ему не дадут времени для раскачки, так как нужно быть в гонке в Ла Лиге, поэтому результат разница в один мяч. Иначе уволят, пока Хави будет ставить атакующий футбол, ведь за оборону все таки тревожно после 8-2 от Баварии. Ведь теперь соперники научились играть против контроля мяча.
Могли бы пригласить Эмери, тренер понимает испанский футбол, но он сейчас занят.
Мне кажется сами болельщики Барсы запутались, что им нужно. Когда говорили про оборонительную игру Вальверде, то на самом деле завуалированно под предлогом хотели трофей ЛЧ, а трофей ЛЧ Вальверде не выиграл. Учитывая на тот момент давление на тренера его уволили, в отличии от ситуации нынешней.
Помнится в 2009 Пеп играл от обороны (хоть и с контролем мяча) и выиграл ЛЧ и никто не говорил про игру вторым номером.
Проблема после требла 2015, как раз состоит в том, что болельщики Барсы хотят трофей ЛЧ каждый сезон или через сезон, когда такое невозможно, за исключением ситуации с Реалом. И после этого требования у Барсы начались проблемы. Просто каждый тренер не может переосмыслить игру когда приходит в клуб, а на него одевают седло и требуют трофей ЛЧ. И вот это избалованность не даёт им покоя после требла Пепа и Энрике, в результате и ситуация у Барсы такая.
А что про ситуацию с Хави, то сложно найти тренера который смог бы поставить идентичный футбол у Барсы с контролем мяча. Ведь не каждый тренер одержимо практикует контроль мяча. Даже Хави пытается это сделать, но проблема в том, что ему не дадут времени для раскачки, так как нужно быть в гонке в Ла Лиге, поэтому результат разница в один мяч. Иначе уволят, пока Хави будет ставить атакующий футбол, ведь за оборону все таки тревожно после 8-2 от Баварии. Ведь теперь соперники научились играть против контроля мяча.
Могли бы пригласить Эмери, тренер понимает испанский футбол, но он сейчас занят.