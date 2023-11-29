Хави по-прежнему могут уволить. У «Барселоны» почти все победы с разницей в один мяч

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сегодня, 16:28

Вышли в плей-офф ЛЧ , но тренер не помогает.

Хави может потерять свой пост до конца сезона

Впервые за три года каталонцы в плей-офф ЛЧ , а до этого дважды подряд Хави оказывался в Лиге Европы. В первом случае подхватил команду, которая тонула в группе с «Баварией» и «Бенфикой». Не сумел обойти португальцев, которым Куман уступил 3:0 после дубля Дарвина Нуньеса. В решающем матче в конце ноября Хави не смог обыграть коллегу Жезуша. «Бенфика» сыграла вничью, опередила фаворита на один пункт. А спустя год Хави не мог кивать на предшественников.

Но «Бавария» и «Интер» оказались сильнее. Каталонцы дважды показательно проиграли немцам под руководством Нагельсманна, а решающая осечка случилась в гостях в Италии – Чалханоглу забил единственный мяч, ответная веселая ничья 3:3 с забавной игрой Пике в обороне не спасла испанцев. Дважды подряд Хави мог пройти дальше благодаря домашним победам над основными соперниками, дважды Эрнандес ошибался. С третьей попытки попался менее опасный оппонент – «Порту».

На этот раз «Барселона» не подвела фанатов, хотя играли с огнем, не реализовали много подходов. До матча говорили, что если Хави не обыграет Консейсау, то его отправят в отставку. Важно понимать, что «Барселона» не может заработать в Лиге Европы столько денег, сколько в плей-офф ЛЧ , даже если выиграть в финале. А Хави вылетал от «Айнтрахта» и «Манчестер Юнайтед», международных побед у него нет. Лапорта злил такой расклад, матч против «Порту» стал решающим для наставника.

И хотя выиграли 2:1 и вышли в плей-офф, осадок остался. «Барселона» совсем не такая, как нужно для стабильного развития. Достаточно отдать внутренние кубки «Реалу» Анчелотти, а в ЛЧ вылететь в первом раунде плей-офф, нарвавшись на солидного соперника, чтобы Хави снова был на волоске от увольнения. Он нервничает на бровке, поскольку не поставил игру и мало что контролирует.

Каталонцы редко побеждают с большим запасом

У «Барселоны» тринадцать побед, но лишь три из них одержали с разницей более одного мяча. Дважды речь о разгромах «Бетиса» и «Антверпена» по 5:0, а однажды переиграли «Кадис» 2:0. Но есть ремарка – последняя уверенная победа датирована серединой сентября. Несколько месяцев подряд Хави не может обыграть никого с внушительной разницей. Его команда пропускала по два мяча от «Сельты», «Мальорки», «Гранады» и «Реала».

Проигрывали не только Анчелотти, но также «Шахтёру», где сейчас на поле много молодых украинских футболистов, времена с бразильским составом остались в прошлом. «Барселона» тоже кивает на собственную молодость. Но на самом деле в основе много людей, которых смело можно назвать зрелыми мастерами, или даже ветеранами. Если брать Ла Лигу, то игрокам основы тер Штегену, Гюндогану, Левандовскому и Ромеу за тридцать лет.

Двадцать девять Канселу, а де Йонгу и Рафинье по 26 лет. Есть юные Бальде и Ямаль, вылетел надолго молодой Гави, но странно называть неопытным датчанина Кристенсена в 27 лет, или баска Иньиго Мартинеса в 32 года. Хави не может прятаться за юностью состава и оправдывать этим минимальные победы над средними соперниками. Ничьи тоже были лишними, «Реал» благодаря голам Беллингема оторвался от основного конкурента на 4 пункта.

Хави может отпугнуть от «Барселоны» суперзвёзд

Единственная причина, почему каталонцы не превратились в «Валенсию», которая когда-то тоже выигрывала чемпионат Испании и светилась в финалах ЛЧ , а потом финансовые проблемы и неудачная смена владельца поставили крест на симпатичном клубе – имя «Барселоны». Статус клуба позволил или исключить, или отсрочить банкротство организации. Лапорта барахтается в сливках, пытаясь сбить масло, на котором будет стоять в будущем.

Но президент клуба не жабка из притчи, поэтому сам ещё может оказаться в тюрьме. Прокуроры расследуют махинации президентов «Барселоны» разных лет. Также никто не знает, как отдавать огромные кредиты без отката в таблице Ла Лиги. «Барселона» держится, поскольку есть конкретные классные футболисты. Вратарь тер Штеген был хорош в прошлом сезоне, сильно выручил по пути к титулу, который упустил более опытный «Реал».

Араухо среди лучших центральных защитников мира, им интересуются именитые клубы. Но это сигнал для всех в «Барселоне», а также для тех, кто подумает присоединиться к клубу. Португальцы Канселу и Феликс довольны, что попали в клуб, где раньше играл Месси. Магнит пока работает. Гюндоган ушел из «Сити» в проблемную «Барселону», хотя его никто не выгонял из состава чемпионов АПЛ , где Илкай был капитаном. Но так было и с МЮ .

Поначалу перспективные и крутые футболисты хотели играть за «красных дьяволов». Но потом пошли неудачи в ЛЧ , затянулась серия без титула в АПЛ , оставался бардак внутри клубного офиса. Англичане неудачно меняли тренеров, как «Барселона», не нашли новую идентичность после потери старой и стабильной – Гвардиола оставил тренерское наследие, как Фергюсон в МЮ , но нельзя вечно играть на чужом багаже без свежей тренерской руки.

Тренер и команда часто идут параллельными курсами

Хави пытается найти собственный стиль, но пока «Барселону» выручают футболисты. То выстрелит шестнадцатилетний Ямаль, то латераль Канселу красиво сравняет счет против «Порту», а во втором тайме отдаст голевую передачу на Феликса, который с третьей попытки не промахнулся. Также не забываем 33 гола Роберта Левандовского в прошлом сезоне, многие из тех ударов помогли выиграть чемпионат. Но немолодой поляк сбавил в новом сезоне.

Сейчас «Жирона» выше Хави в таблице, а не только «Реал» и «Атлетико», у которого матч в запасе. «Барселона» не выделяется результативностью, забили лишь на два гола больше, чем «Реал Сосьедад». Не впечатляет эффективностью обороны, как в прошлом сезоне в Ла Лиге – пропустили больше, чем «Лас-Пальмас». Хави заслуженно критиковали, ведь ему дали время, умудрились набрать неплохой по именам состав, класс игроков выручает.

Но где тренерский почерк? Даже плохая реализация часто растет из ошибок наставника. С «Реалом» Хави играл симпатично, а затем Беллингем всё перевернул. С «Шахтёром» вышли за победой, но соперник допустил всего один удар каталонцев в створ и выиграл у фаворита. Хави должен работать лучше, как и весь его штаб. Помощники – одно из слабых мест Эрнандеса, так как в списке его старший брат и давние знакомые по «Ла Масии» без опыта.