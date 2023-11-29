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ПСЖ спасся от поражения на 98-й минуте благодаря пенальти. Мбаппе сохранил шансы на плей-офф ЛЧ

сегодня, 11:28
ПСЖ - Ньюкасл

Парижане выдали худший старт за почти два десятилетия.

Давно назрела реформа правила игры рукой

Некоторые эксперты по судейству защищают польского арбитра Марциняка, который увидел пенальти после прострела Дембеле. Мяч попал в корпус игроку «Ньюкасла» на последних минутах матча, а затем отскочил в локоть футболисту. Но есть одна проблема. В правилах нет объяснения, что значит «неестественное положение руки». И одновременно в законах футбола нет пункта, который говорит, что отскок мяча в руку после касания корпуса или ноги одного и того же игрока не является нарушением правил.

Но если игрок контролирует мяч и неуклюже сыграл, снаряд рикошетом попал от его корпуса или ноги в руку, то арбитр не свистнет, даже если это случилось в штрафной площади. То есть футболист, который условно атакует – владеет мячом, поставлен в лучшие условия, чем игрок обороны. Разрешено бить мячом в соперника со всей силы, чтобы случился рикошет в выставленную руку, именно это сделал Дембеле. Форвард не отдавал зрячий точный пас низом, а запустил мяч в сторону соперника в надежде на отскок в руку.

Так и получилось, Мбаппе сравнял счет с пенальти. Но почему «естественное положение руки» только одно, когда конечность расположена вдоль тела. Видели бегунов, которые не сгибают руки в локтях? Тогда они похожи на пингвинов. А пока бесправных птиц делают из футбольных клубов, потому что дыры в правилах – а их невероятно много, в УЕФА и ФИФА используют для решений, которые им, вот такое совпадение, финансово выгодны. Конечно, «Ньюкасл» не очень популярный в мире.

ПСЖ с Мбаппе с точки зрения прибыли сильнее нужны в плей-офф Лиги чемпионов, а не Лиги Европы. Конечно, «сорок» вчера не засудили серией незаконных решений. Марциняк ведь не поставил пенальти после падения Хакими в борьбе с Гордоном. И это верное решение. Не исключаем даже, что формально судья прав после пенальти за отскок мяча в руку. Но здесь вопрос в логичности самого правила. Если неуклюжий футболист ударит мячом себе в руку, то это не нарушение правил, делают поблажку.

А если защитник, которому с метра ударили в корпус, не имеет возможности убрать руку, то его накажут. Через УЕФА каждый год проходят миллиарды евро. Но на официальном сайте организации не найдете раздел с видео, где четко описана логика ключевых правил футбола. Что мешает снять такие инструкции, избавив от скандалов? Ответ можно угадать, но он никому адекватному не нравится. Специально оставляют «серую зону».

У ПСЖ очень сильные футболисты и нет команды

У парижан худший старт в ЛЧ с 2004 года, когда их избивал Семак в составе ЦСКА. Сейчас набрали 7 очков в пяти турах, и дело не только в «группе смерти». Луис Энрике хороший тренер для работы с молодежными командами. Испанец выбирает одну философию – старой «Барселоны», и пытается втиснуть в её рамки все команды, с которыми работает. Не всегда выходит, поэтому у Луиса не получилось сделать прорыв даже со сборной Испании, где не только игроки с ДНК «Барселоны».

Энрике негибкий наставник, поэтому у него были проблемы в общении с Месси, который требовал больше свободы. Вот и ПСЖ играет сам по себе. Иногда может дожать соперника в важном матче, как получилось обыграть «Монако». Также логично, что настолько сильный состав без проблем создает моменты против «Ньюкасла». Напомним, что у Эдди Хау девять человек в лазарете, а еще несколько с мелкими травмами. Также в центре поля нет Тонали – дисквалификация за незаконные ставки.

Балансировать игру «сорокам» намного сложнее. Но даже такой израненный «Ньюкасл» неплохо держался в Париже. Могли получить победу в стиле аутсайдера. Счет по ударам 31:5, а по выстрелам в створ 7:2, но «сороки» планировали выиграть 0:1. Сначала Исак не реализовал шикарный момент, но затем Ливраменто, сыгравший левого защитника «сорок», проиллюстрировал тезис, что Луис Энрике не сумел подчинить себе ПСЖ, тренер и команда работают на параллельных курсах.

Игрок «Ньюкасла» проскочил пятерых соперников на линии штрафной площади. Поскольку у парижан плохой рисунок игры, разрывы между линиями и неорганизованная команда, то Ливраменто это удалось. Мяч оказался на правом фланге, последовал хлесткий удар низом. Хакими привычно плохо сыграл в защите, не подстраховал Доннарумму, который отбил сложный мяч в сторону. Исак забил гол, который мог стать для «Ньюкасла» победным, если бы не пенальти в добавленное время.

Вылет в Лигу Европы по-прежнему нужен парижанам

Во-первых, такой печальный для ПСЖ исход может заставить Мбаппе окончательно отказаться от идеи продлить контракт. И это будет отличная новость для мирового футбола. Килиан в роли капитана парижского клуба смотрится нелепо, а играет сам с собой, пытаясь забить в падении через себя, как Гарначо. Во-вторых, команда Луиса Энрике банально не заслужила плей-офф Лиги чемпионов. У них было все для уверенного лидерства в группе.

«Боруссия» Д, «Ньюкасл» и «Милан» сейчас не на пике формы, они не лидеры в своих чемпионатах. Но даже с такими добротными, но не великими соперниками Мбаппе и Энрике не справились. Напомним, что ПСЖ влетел в гостях «Ньюкаслу» 1:4. Проиграли на выезде «Милану» 1:2. Вчера из-за ужасной реализации и балагана в обороне заслуживали поражения от боевитого «Ньюкасла», который страдал, дрался, но мог избежать ничьей.

Впереди у ПСЖ поединок в Дортмунде, где сложно любому сопернику. Парижанам повезло, что «Боруссия» Д будет без мотивации, но многое зависит от встречи «Ньюкасла» и «Милана». Если там будет ничья, то Мбаппе устроит любой счет. Но если «сороки» победят, то даже ничьей в Дортмунде не хватит для выхода ПСЖ в плей-офф Лиги чемпионов, так как по личным встречам англичане окажутся выше. Французы снова плохо играют в Европе, даже с Месси и Неймаром вылетали в первом весеннем раунде.

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