ПСЖ спасся от поражения на 98-й минуте благодаря пенальти. Мбаппе сохранил шансы на плей-офф ЛЧ

1701246496

сегодня, 11:28

Парижане выдали худший старт за почти два десятилетия.

Давно назрела реформа правила игры рукой

Некоторые эксперты по судейству защищают польского арбитра Марциняка, который увидел пенальти после прострела Дембеле. Мяч попал в корпус игроку «Ньюкасла» на последних минутах матча, а затем отскочил в локоть футболисту. Но есть одна проблема. В правилах нет объяснения, что значит «неестественное положение руки». И одновременно в законах футбола нет пункта, который говорит, что отскок мяча в руку после касания корпуса или ноги одного и того же игрока не является нарушением правил.

Но если игрок контролирует мяч и неуклюже сыграл, снаряд рикошетом попал от его корпуса или ноги в руку, то арбитр не свистнет, даже если это случилось в штрафной площади. То есть футболист, который условно атакует – владеет мячом, поставлен в лучшие условия, чем игрок обороны. Разрешено бить мячом в соперника со всей силы, чтобы случился рикошет в выставленную руку, именно это сделал Дембеле. Форвард не отдавал зрячий точный пас низом, а запустил мяч в сторону соперника в надежде на отскок в руку.

Так и получилось, Мбаппе сравнял счет с пенальти. Но почему «естественное положение руки» только одно, когда конечность расположена вдоль тела. Видели бегунов, которые не сгибают руки в локтях? Тогда они похожи на пингвинов. А пока бесправных птиц делают из футбольных клубов, потому что дыры в правилах – а их невероятно много, в УЕФА и ФИФА используют для решений, которые им, вот такое совпадение, финансово выгодны. Конечно, «Ньюкасл» не очень популярный в мире.

ПСЖ с Мбаппе с точки зрения прибыли сильнее нужны в плей-офф Лиги чемпионов, а не Лиги Европы. Конечно, «сорок» вчера не засудили серией незаконных решений. Марциняк ведь не поставил пенальти после падения Хакими в борьбе с Гордоном. И это верное решение. Не исключаем даже, что формально судья прав после пенальти за отскок мяча в руку. Но здесь вопрос в логичности самого правила. Если неуклюжий футболист ударит мячом себе в руку, то это не нарушение правил, делают поблажку.

А если защитник, которому с метра ударили в корпус, не имеет возможности убрать руку, то его накажут. Через УЕФА каждый год проходят миллиарды евро. Но на официальном сайте организации не найдете раздел с видео, где четко описана логика ключевых правил футбола. Что мешает снять такие инструкции, избавив от скандалов? Ответ можно угадать, но он никому адекватному не нравится. Специально оставляют «серую зону».

У ПСЖ очень сильные футболисты и нет команды

У парижан худший старт в ЛЧ с 2004 года, когда их избивал Семак в составе ЦСКА . Сейчас набрали 7 очков в пяти турах, и дело не только в «группе смерти». Луис Энрике хороший тренер для работы с молодежными командами. Испанец выбирает одну философию – старой «Барселоны», и пытается втиснуть в её рамки все команды, с которыми работает. Не всегда выходит, поэтому у Луиса не получилось сделать прорыв даже со сборной Испании, где не только игроки с ДНК «Барселоны».

Энрике негибкий наставник, поэтому у него были проблемы в общении с Месси, который требовал больше свободы. Вот и ПСЖ играет сам по себе. Иногда может дожать соперника в важном матче, как получилось обыграть «Монако». Также логично, что настолько сильный состав без проблем создает моменты против «Ньюкасла». Напомним, что у Эдди Хау девять человек в лазарете, а еще несколько с мелкими травмами. Также в центре поля нет Тонали – дисквалификация за незаконные ставки.

Балансировать игру «сорокам» намного сложнее. Но даже такой израненный «Ньюкасл» неплохо держался в Париже. Могли получить победу в стиле аутсайдера. Счет по ударам 31:5, а по выстрелам в створ 7:2, но «сороки» планировали выиграть 0:1. Сначала Исак не реализовал шикарный момент, но затем Ливраменто, сыгравший левого защитника «сорок», проиллюстрировал тезис, что Луис Энрике не сумел подчинить себе ПСЖ , тренер и команда работают на параллельных курсах.

Игрок «Ньюкасла» проскочил пятерых соперников на линии штрафной площади. Поскольку у парижан плохой рисунок игры, разрывы между линиями и неорганизованная команда, то Ливраменто это удалось. Мяч оказался на правом фланге, последовал хлесткий удар низом. Хакими привычно плохо сыграл в защите, не подстраховал Доннарумму, который отбил сложный мяч в сторону. Исак забил гол, который мог стать для «Ньюкасла» победным, если бы не пенальти в добавленное время.

Вылет в Лигу Европы по-прежнему нужен парижанам

Во-первых, такой печальный для ПСЖ исход может заставить Мбаппе окончательно отказаться от идеи продлить контракт. И это будет отличная новость для мирового футбола. Килиан в роли капитана парижского клуба смотрится нелепо, а играет сам с собой, пытаясь забить в падении через себя, как Гарначо. Во-вторых, команда Луиса Энрике банально не заслужила плей-офф Лиги чемпионов. У них было все для уверенного лидерства в группе.

«Боруссия» Д, «Ньюкасл» и «Милан» сейчас не на пике формы, они не лидеры в своих чемпионатах. Но даже с такими добротными, но не великими соперниками Мбаппе и Энрике не справились. Напомним, что ПСЖ влетел в гостях «Ньюкаслу» 1:4. Проиграли на выезде «Милану» 1:2. Вчера из-за ужасной реализации и балагана в обороне заслуживали поражения от боевитого «Ньюкасла», который страдал, дрался, но мог избежать ничьей.