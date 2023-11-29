Абаскаль просчитался против «Оренбурга». «Спартаку» повезло избежать разгрома до перерыва

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сегодня, 19:20

А в концовке едва не отыгрались в меньшинстве.

Абаскаль неправильно выбрал состав и тактику

«Спартак» провел семь замен по сравнению с предыдущим поединком. Максименко, Дуарте, Литвинов, Зиньковский, Пруцев, Медина и Промес играли в Калининграде, но не вышли в основе против «Оренбурга» в первом матче кубкового плей-офф Пути РПЛ . Можно вспомнить сложные условия против «Балтики», обильный снегопад, некоторые игроки простудились. Но испанский тренер «Спартака» совсем не уважал «Оренбург», собирался выиграть одной левой, поэтому на лавке было столько игроков под основу.

Московская команда решила, что надо помучить себя и фанатов. «Оренбург» получил преимущество, особенно когда Абаскаль поднял линию обороны высоко в стиле «Тоттенхэма». Пусть коллектив тренера Деограсии в плохой форме, собрали семь поединков без побед, их тактика сегодня сработала лучше, чем «4-4-2» гостей. «Оренбург» может уйти на перерыв в чемпионате в зоне вылета, тоже берегли силы основных футболистов в Кубке. Но мотивации у хозяев оказалось больше. Сначала Титков открыл счет забитым мячам с пенальти, а затем начудил Рябчук. Защитник «Спартака» прервал прорыв к чужим воротам, упав за спиной у соперника.

Удаление хрестоматийное, защитники нередко изображают потерю равновесия, если чувствуют, что зацепили форварда, который выходит один на один. В мире с повторами легко разобраться, что это лишение явного шанса забить мяч. Высокая позиция защиты «Спартака», о которой говорили чуть выше, сыграла злую шутку с фаворитом. Абаскалю пришлось работать более тайма в меньшинстве, а это всегда испытание для неопытного главного тренера. Помним, как москвичи классно перестроились против «Локомотива», но тогда играли основные футболисты, а соперник работал хуже «Оренбурга». Впрочем, и середняк РПЛ помог «Спартаку». Куэро не попал в пустые ворота, а до этого москвичей подстраховал голкипер Селихов. Повезло, что не сгорели 0:3 до перерыва.

«Спартак» не перевернул сложный матч заменами

«Оренбург», который играл без основных легионеров, является командой уровня Первой лиги. Но такому сопернику «Спартак» проиграл в кубковом поединке прошлого сезона, когда вылетели от «Акрона». Сейчас у Абаскаля будет второй матч стадии, чтобы отыграться, если Гильермо не уволят до этого. Ещё в первом тайме до замен «красно-белые» рисковали получить два пенальти в свои ворота, ведь Умяров неаккуратно сыграл в борьбе за мяч. Судьи пожалели фаворита, хотя аналогичный эпизод в штрафной площади аутсайдера мог привести к одиннадцатиметровому.

«Спартак» за первый тайм не провел ни одной опасной атаки. Это странно, ведь любой профессиональный клуб наигрывает на тренировках резервный состав, чтобы были запасные связки во имя замен и для работы в подобных поединках смешанной основой. Всегда поражает, насколько Абаскаль непродуманный наставник, хотя многократно рассказывал о приверженности стилю старой «Барселоны». А ведь подход Гвардиолы отличается не только умением жаловаться и орать на арбитров, но и продуманностью плана на игру и вниманием к деталям.

Фаворит сегодня сам виноват, не показал характер, как против «Балтики». Стоило выбрать другой состав, переборщили с перестановками. А поскольку соперник незнакомый – «Оренбург» в РПЛ с другой основой, то вели ребята, которые сохранили командную идентичность. Хвалим тренера Деограсию. У него был испанский подход, тактика переносится на любой, даже резервный состав. Абаскаль не спешил с заменами, надеялся, что «Оренбург» устанет. Как видно по результату матча, Гильермо просчитался, хотя Чернов едва не сравнял счет в концовке – пробил выше.

«Красно-белых» ждёт очередной сезон без трофеев

Понятно, что даже вылет из Пути РПЛ оставит шанс в Пути регионов. Но разве Абаскаль заслужил трофеи? Когда после первого тайма в Оренбурге счет 7:2 по ударам и 3:0 по выстрелам в створ, то вывод один – «Спартак» провалился. Причем дело именно в тактике, не в уровне кадров. Абаскаль не сумел соединить Игнатова с другими футболистами атаки. Михаил как играл в отрыве от команды, так и продолжает это делать. Московский Озил в старте это почти всегда гарантия работы в меньшинстве, если со спины нет Литвинова и Пруцева, которые добавляют «Спартаку» резкости при переходе между линиями.

Также удивляет, что Абаскаль верит в высокую линию защиты, если её должен контролировать медленный Чернов, а латерали Хлусевич и Рябчук плохо обороняются, ведь у них атакующая природа. Наставник «Спартака» совсем не понимает свою команду, часто бросается на растерзание сопернику. Разбираются сами – набирают очки, а на нет и суда нет. Даже с учетом, что москвичи не играли основой, у «Оренбурга» на поле было ещё меньше звезд. Бонгонда, Мартинс, Бабич, Рябчук и Соболев это игроки, которые надеются всегда выходить в основе команды Абаскаля. Ничем своей команде сегодня не помогли.