«Сент-Джонстон» – «Сент-Миррен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 16-го тура Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Сент-Джонстон» – «Сент-Миррен», который состоится 6 декабря 2023 года

«Сент-Джонстон»

Команда из Перта в турнирной таблице чемпионата Шотландии занимает на сегодняшний день предпоследнее место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «святых» за последнее время. На своём поле с минимальным счётом «Сент-Джонстон» взял верх над «оленями» из Дингуолла. Победный гол в матче забил во второй половине встречи ирландский нападающий Грэхам Кери. С таким же счётом «святые» на выезде потерпели поражение от «Хартса».

На прошлых выходных со счётом 1:3 «Сент-Джонстон» проиграл дома «Селтику».

«Сент-Миррен»

«Друзья» на данный момент в турнирной таблице Премьер-лиги находятся на четвёртой строчке. Рассмотрим недавние матчи «Сент-Миррена», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Сент-Джонстоном». С минимальным счётом «чёрно-белые» одержали победу над «Ливингстоном» в матче 14-го тура чемпионата Шотландии. «Росс Каунти» обыграл на своём поле «друзей» из Пейсли в игре следующего тура (1:0).

3 декабря со счётом 2:0 «Рейнджерс» взял верх над «Сент-Мирреном».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сент-Джонстон» – 3.05

Ничья – 3.15

Победит «Сент-Миррен» – 2.50

Победит «Сент-Миррен» с форой -1.5 – 5.05

Обе забьют — нет – 1.74

Обе забьют — да – 2.08

Тотал голов больше 2.5 – 2.43

Тотал голов меньше 2.5 – 1.54

Статистика

Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Два поражения потерпели «святые» в пяти последних встречах

«Друзья» за такой же период проиграли в трёх поединках.

Прогноз

Очные встречи команд на поле «Сент-Джонстона» обычно не отличаются высокой результативностью. В предстоящем матче компания Pinnacle предлагает сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей за игру с коэффициентом 1.54.