Чемпионат мира 1930: как выглядел вратарь, пропустивший первый хет-трик мундиалей

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вчера, 15:45

Совсем недавно мною было рассказано и показано с фактами на руках, что капитаном сборной США в матче ЧМ -50 против Чили был не Уолтер Бар (как считают практически все источники, включая ФИФА ) — а капитаном был Джо Мака, бельгиец, на тот момент без американского гражданства.

Я и сам тогда считал, что основная трудность будет в том, чтобы «поведать об этом миру».

Надо сказать, что сайт чилийской сборной partidosdelaroja_com, с которым я переписываюсь время от времени, вполне адекватно отнёсся к изменениям. Капитана сборной США они поменяли, согласились, что и порядок голов чилийских игроков в том матче также нужно менять. Но до этого пока руки не дошли, но обещали сделать.

О существовании сайта сборной США я, признаться, не подозревал. Но он есть. Этот сайт сделан по образу и подобию сайта eu-football_info, скорее всего сайт ведут те же люди. Сайт по США находится по адресу us-soccer_team. В нужных местах замените _ на точку.

На сайте США также поправили капитана, авторы двух американских голов у них и так были правильные.

Сайт footballfacts_ru пока не отреагировал на капитана сборной США . Прекрасно пообщались с держателем сайта allworldcup_narod_ru. Там поправили.

Те ресурсы, где не указывают капитанов команд, я и не тревожил, порядок голов сборной Чили когда-нибудь дойдёт и до них.

Разумеется, и в сети Х, и в фейсбуке были соответствующие посты. Будем считать, что аудитория, которая в теме, оповещена.

И тут я столкнулся с ещё одним неожиданным открытием. Оказалось, что игроков сборной Парагвая на первом чемпионате мира точно в лицо сейчас никто не знает. Сами парагвайцы путаются.

История этого вопроса тянется, кажется, с 1994 года. Именно в том году IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) опубликовала журнал по первому мундиалю.

Все фото всех команд были предоставлены уругвайским писателем и историком Атилио Гарридо (Atilio Garrido). Вероятно, имена игроков под каждым фото определены тоже им.

Вот фото сборной Парагвая в матче против США на ЧМ -30 из издания IFFHS :

Самого этого издания у меня нет. Фото мне любезно предоставил Игорь Гольдес, представитель от России в IFFHS . Он же публиковал это и все другие фото по ЧМ -30 в журнале Мировой футбол в 2001 году, с теми же подписями, но на русском языке.

Как видим, качество фото не ахти. Но есть прекрасные снимки от известного фотоагентства GI в очень хорошем разрешении:

Специально даю скрин-шот фото с именами. Имена точь-в-точь совпадают с теми, что и в издании IFFHS .

Сначала обнаружилось, что одного из футболистов в нижнем ряду разные источники путают.

Так, маститый блогер из сети Х, специалист по первому мундиалю, публиковал фото и текст об игроке Лино Несси. Мол, задолго до Лео Месси был Лино Несси, ну и т.д. Фото игрока было в твитте блогера. И это был футболист, сидящий вторым слева, а не первым, как говорят подписи у IFFHS и GI.

Затем в фейсбуке нашлось подобное фото, только раскрашенное и без имён. Но в комментариях один парагваец уверенно перечислил всех игроков и тренера по именам.

В его варианте некоторые фамилии переместились на других игроков, но в нижнем ряду игрок по фамилии Несси был указан верно. Однако, парагваец его назвал Gaspar Nessi, а это не Lino. Скорее всего, это братья, в 1925 играли вместе в сборной на Копа Америка.

И вот тогда у меня с этим парагвайцем завязалась переписка. Он выслал мне несколько фото сборной Парагвая разных годов (1924, 1929). У меня ещё было фото 1926 года. Практически на всех этих фото вратарь был один и тот же — это был Модесто Денис.

Модесто Денис играл в сборной с 1922 года. На ЧМ -30 ему было 29 лет. Его имя в подписи к фото от IFFHS значится ближе к правому краю среди стоящих игроков. В списке парагвайца из фейсбука — он вообще был первым слева из стоящих. Вот тогда и пришлось изучать внимательно его лицо на разных снимках.

И практически сразу же было обнаружено, что ни один из вариантов подписи ( IFFHS и список парагвайца) не соответствует действительности.

Вот, например, фото сборной Парагвая в 1924 году:

Вполне чёткое фото, вратарь отличается формой от остальных 10 игроков, никаких проблем.

Вот фото только вратаря Модесто Дениса:

Есть у меня фото из чилийского журнала Los Sports 1926 года:

В составе во всех вариантах был вратарь Денис. Сопоставив три лица из данных фото с кем-то из игроков на фото перед матчем против США на ЧМ -30, пришёл к однозначному выводу — вратарь Модесто Денис стоит вторым слева на фото от IFFHS и от GI. Ну, и на раскрашенном тоже, разумеется.

А вот кто на самом деле на этих фото под именем вратаря — до сих пор выясняет заинтересовавшийся проблемой парагваец.

Вот мой коллаж из 5 лиц:

Первые 4 фрагмента (начиная слева) — это вратарь Модесто Денис на разных фото. Сходство очевидно. А на 5-м фрагменте лицо пока невыясненного футболиста сборной Парагвая на ЧМ -30.

А почему до сих пор не выяснено? — спросите вы. Для имени Romildo Etcheverry в сети найдутся много фотографий. На одних будет футболист, похожий на того, что в 5-м фрагменте. Но на других — вылитый игрок в берете из нижнего ряда. Этой проблемой также сейчас занимается мой знакомый парагваец.

Были бы достоверные сведения о том, кто именно из парагвайцев играл в тёмном берете в матче против США , — не было бы проблем. А то у них и в белой шапочке кто-то был.

Путаница с вратарём возникла, вероятно, из-за того, что в Монтевидео в июле 1930 г. была зима, холодно. Игроки, все 11 человек, утеплились, надели одинаковые вязанные кофты, вратарь ничем вроде не выделялся.

Но это на первый взгляд. Присмотритесь — на вратаре (стоит второй слева) под вязанной фирменной кофтой надет светлый свитер с высоким горлом.

В этом светлом свитере Денис и играл весь матч. Полевые же игроки Парагвая были в привычных бело-красных полосатых футболках.

Вот фото выхода сборной Парагвая на поле перед матчем. Игроки несут в руках флаг Уругвая, хозяйки турнира. Первыми несут флаг капитан команды Луис Варгас Пенья (он справа) и вратарь Модесто Денис (слева), свитер с высоким горлом просматривается.

А вот и момент матча, вратарь Денис ловит в прыжке мяч. Про свитер с горлом и говорить не приходится, вы всё видите сами.

На фото в светлой футболке капитан сборной США Томас Флори и парагвайские защитники. Один из них в тёмном берете, сказать точно кто это я пока не решаюсь.

И кто из парагвайцев был в светлой шапочке сказать затруднительно.

Это также один из загадочных матчей в истории мундиалей.

Ведь это именно в этой игре был забит первый хет-трик в истории чемпионатов мира. Долгое время никакого хет-трика в этом матче не было, а был дубль американца Пэтноуда и гол капитана Флори. Вернее, и с дублем были разногласия. И это не голословные заявления.

Есть официальный документ, который называется протоколом матча. Сохранился. Вы удивитесь, но среди забивших голы в том матче в протоколе ни разу не фигурировала фамилия Пэтноуд. Смотрите сами:

Имена футболистов, вероятнее всего, заполняли капитаны (чернила и почерк).

Есть все три автографа судейской бригады: главный Хосе Бартоломе Масиас (Аргентина), лайнсмены Мартин Афестеги и Анибал Техада (оба — Уругвай).

Видите кто забил голы? МакГи, Флори и МакГи.

У американцев данный протокол подписал даже глава делегации Каммингс и поставил свою личную печать.

Но позже вместо МакГи появился Пэтноуд. А через много-много лет оставшиеся в живых игроки припомнили, что и Флори не забивал, а забил всё тот же неутомимый Пэтноуд. Так игроки США застолбили за собой задним числом это достижение в истории чемпионатов мира (я про хет-трик).

Вот фото первого гола Пэтноуда:

Лицо вратаря закрыто штампиком GI. Есть такое фото и без штампика, но лицо вратаря опущено, не узнать. Лицо того, кто был в берете, видно хорошо, но кто это — точно сказать пока нет возможности. Ромильдо Этчеверри всё-таки был защитником, но почему на фото перед матчем он был в нижнем ряду, где обычно кучкуются нападающие? Да, и Этчеверри ли это в берете?

Понятно, что с течением времени в борьбе за первый хет-трик про вратаря соперников никто и не вспоминал. А теперь выходит, что именно Модесто Денис на закате своей карьеры отхватил первый хет-трик на мундиалях. Вошёл в историю. Только вот на общекомандных фото вратаря никто не узнавал в лицо. Теперь знаем:

Это был последний матч вратаря Модесто Дениса за свою сборную. В составе сборной Парагвая на ЧМ -30 Денис был единственным, кто играл ещё на Копа Америки в 1922 году.