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Потасовка Дзюбы и Пиняева, проблемы в защите и волевые концовки. У «Локомотива» выдался бурный год

вчера, 20:35
Локомотив

Новый тренер ставит на Артёма и молодёжь.

Январь. Пригласили Дзюбу и Пиняева

Подписали шестерых футболистов. Пиняев и Глушенков перешли из «Крыльев Советов» за скромные деньги – по 2.6 млн евро. Лантратов не достался «Зениту», сами отказались, зато Илья усилил «Локомотив». Голкипер «Химок» перешел за всего 200 тысяч евро. Свободными агентами взяли Конти и Смольникова, а также «железнодорожником» на старости футбольной жизни оказался Дзюба. Потери пережить было не сложно. Легионеры Керк и Едвай не старались, у бразильца Педринью был конфликт с менеджерами, с ним не хотят работать. Раконьяца и Мампасси тоже отдали в аренду. Директора поработали на славу, нового тренера Галактионова – пришел в конце 2022-го, не оставили одного накануне весеннего отрезка сезона.

Февраль. Вылетели от «Спартака»

«Локомотив» завершил прошлый год на четырнадцатом месте в РПЛ, ситуация было сложной. Мгновенно улучшить игру не получилось, «красно-белые» тогда были в лучшей форме, обыграли «Локомотив» в двух поединках Кубка. Абаскаль подумать не мог, что проиграет в Пути РПЛ «Уралу» и вылетит от «Акрона». А вот Галактионов быстро понял, с кем имеет дело, ведь тоже уступил команде Калешина в серии пенальти. Кубковый поход не удался, но «Локомотив» пытался вернуться во времена, когда волевые усилия помогали Сёмину завоевывать трофеи.

Март. Выиграли три матча РПЛ подряд

В первом круге была ужасная серия из пяти поражений подряд. Галактионову досталась странная команда. Но тренер справился, пользовался результативностью Дзюбы и не спешил открываться в атакующей манере. «Локомотив» спасал голкипер Лантратов, команде улыбалась удача. В результате обыграли «Ростов» и «Ахмат» в гостях – сложнейшие выезды для всех в РПЛ. А «Краснодар» одолели 3:2 в домашней перестрелке. В апреле одержали четвертую победу подряд против «Пари НН», чем гарантировали себе спокойное завершение сезона.

Май. Спокойно завершили сезон

Не было давления, играли в свое удовольствие. Чемпионат Галактионов и Дзюба завершили восемью матчами без поражений. На весеннем отрезке проиграли только «Акрону» в серии пенальти и «Зениту» дома 1:2. В большинстве матчей «Локомотив» действовал аккуратно, но бывали исключения. Забили пять голов в ворота «Химок», четыре раза огорчили «Динамо». У Дзюбы после возвращения в РПЛ набралось 8 голов и 5 ассистов после 11 матчей. Сейчас о такой статистике может только мечтать. Глушенков тоже классно дебютировал, 5 мячей и 4 передачи в 13 матчах.

Август. Очень плохо стартовали

Галактионов получил команду, которую понимает. Перспективный состав. Лантратов и Дзюба на двух концах поля – люди, любящие в одиночку менять результаты матчей. Капитан Баринов в центре поля. Тикнизян на левом фланге. Пиняев и Глушенков в атаке. А в группе поддержки Миранчук и Жемалетдинов – два ветерана с проверенными атакующими инстинктами. И «Локомотив» не выстрелил, как ожидали. Пять первых туров до 19 августа – одна победа над «Факелом», причем не такая однозначная, как можно подумать по счету 1:4. Галактионов перемудрил, крупно влетел ЦСКА в дерби, собрал серию ничьих. Дзюба забил на этом отрезке всего один мяч. Еще не толкался с Пиняевым, но не порадовал.

Сентябрь. Не подписали бойцов

Летняя трансферная кампания получилась не такой яркой и успешной, как зимняя. «Локомотив» попрощался с множеством игроков. Камано, Игнатьев и Живоглядов стали свободными агентами. Педринью, Едвай, Раконьяц и Мампасси отправились в аренды. Со Смольниковым не продлили контракт. Форвард Кухта, который вернулся в Чехию по семейным обстоятельствам, ушел в «Спарту» за 2.5 млн евро. Бабкина отдали «Крыльям Советов», а Изидора арендовал «Зенит». При таком количестве потерь нужно немало подписаний, но по факту три новичка. Самошников – Илье тренер не нашел места в основе на фланге обороны, использовал в линии атаки. А также два номинальных форварда – Сарвели и Сулейманов. Тимур отличился двумя голами и ассистом, 11 раз выйдя на замену всего на 137 минут. А Сарвели сыграл всего в шести матчах, пять раз появлялся на пару минут, не забивал. Зато в сентябре, после закрытия трансферного окна, «Локомотив» сумел вернуться к победам, выиграли три матча из четырех.

Ноябрь. Второй раз обыграли «Зенит»

Хотя Галактионова могли уволить, поскольку Черчесов сидел на трибунах во время дерби против «Спартака» в шарфе «Локомотива» – позже понял ошибку и добавил розу бывшей команды, молодого наставника оставили в клубе корпорации РЖД. Финансирование стабильное, скамейка длинная, раздают игроков, в том числе, «Зениту», как Изидора. Как раз с победами над петербуржцами связаны позитивные эмоции в конце года. Удалось обыграть Семака дважды подряд в РПЛ. Вот только футбол «Локомотива» не вызывает бурных эмоций, Лантратов и Глушенков хороши, а к остальным накопились вопросы. У Дзюбы 4 гола и 3 ассиста, но работал стоя и на классе. Артём не радует. Левый латераль Тикнизян забил 6 раз и сделал 2 ассиста, зимой снова будут разговоры об отъезде армянина.

Год у «Локомотива» выдался бурным. Прыгнули с четырнадцатого места в январе на четвертую строчку в новом сезоне. Но должны помнить об ошибках в защите – 13-е место в РПЛ по сумме шансов соперников, и о перепадах в игре талантов, вроде 19-летнего вингера Пиняева. Приятно работать с командой, где есть Глушенков, Тикнизян, Сулейманов, Погостнов, Морозов, Митай, Марадишвили, Сильянов и Карпукас. Всем меньше двадцати пяти лет, костяк юный. Но важно в новом году разогнать преимущественно российский состав на иной скорости. Могут играть стабильнее, главный итог 2023 года для «Локомотива».

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Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 22:21
Локомотиву нужны игроки.
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