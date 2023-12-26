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В списке альтернатив тен Хагу – Зидан, коучи Германии и «Реала». Фаворит – Поттер

вчера, 17:43
Тен Хаг

Им восхищается Рэтклифф.

Больше всего в отношении МЮ сейчас занимает вопрос о выборе нового главного тренера. Есть мнение, что тен Хага лучше оставить – но лоббируемые голландцем трансферы не принесли результат. Да и признаков, что манкунианцы поправятся, попросту нет. И потому смена «рулевого» — скорее вопрос времени. Букмекеры уже выкатили список кандидатов с неожиданными вариантами и фаворитом.

В списке нет Анчелотти

Вариант с Карло возник примерно в тот момент, когда манкунианцы подошли к краю пропасти в группе ЛЧ – потеряли очки с «Галатасараем» в гостях. После ещё и уступили «Ньюкаслу» в АПЛ.

Уже тогда было ощущение, что при тен Хаге «красным дьяволам» не выплыть. Сообщалось, что в кандидатуре опытного итальянца заинтересованы боссы «Юнайтед».

К слову, вряд ли сам Анчелотти захотел бы работать в проблемной команде. В «Реале» у него всё хорошо, ещё один вариант продолжения карьеры – сборная Бразилии. Отмечалось, что «пентакампеоны» уже подписали контракт с итальянцем и ждут завершения его сотрудничества со «сливочными». Сами мадридцы собирались взять более молодого Хаби Алонсо. При этом позднее пошли слухи уже о том, что Карло может остаться – зачем ломать то, что работает?

В этом многообразии сценариев просто не найдётся места команде с проблемной раздевалкой, токсичной атмосферой и дурной славой.

Зато рассчитывают на благосклонность Зидана

Французский наставник – второй в списке букмекеров. Хотя здесь его вообще быть не должно. Зинедин щепетильно подходит к своему тренерскому имиджу. КПД от его работы близок к стопроцентному. Дважды он принимал «Реал» – клуб с большим количеством звёзд, эго которых необходимо было подчинить общей цели. И подчинял!

В первом случае Зидан с мадридцами взял чемпионство в Ла Лиге и трижды подряд одержал победу в ЛЧ. Во второй раз список трофеев оказался куда скромнее – 1 титул в чемпионате Испании и один Суперкубок. Но и этого достаточно, чтобы закрепился образ идеального наставника для европейского гранда.

У коуча было предостаточно вариантов – сколько раз один «Пари Сен-Жермен» звал его к себе! И в этом – интересная деталь. Да, Зидан оба раза в «Реале» приносил титулы и результат, находил общий язык со звёздами. Но с проблемными клубами он просто не связывается – из-за нежелания портить незапятнанную репутацию или по иной причине.

Нынешний МЮ – клуб того же толка, что парижане, если не хуже. Тоже вкладываются большие деньги на трансферы, нет химии в раздевалке и ощущения единого организма. Зачем сюда идти Зидану, если он и ПСЖ отказал?

Скучный Лопетеги или созревший Де Дзерби

На рынке свободных агентов Хулен Лопетеги – один из наиболее заметных специалистов. При том, что у него абсолютно не пошло с «Реалом», был отличный отрезок в сборной Испании и «Севилье». Впечатления портит работа в «Вулверхэмптоне». Всё-таки «волки» – не топ-клуб с амбициозными задачами, пришлось бороться за выживание. И даже так испанца отправили в отставку.

Но его вину в этом найти сложно – с поставленной целью он справился, «Хэмптон» на плаву удержал. Отставка – скорее из-за желания перейти к более яркой атакующей игре. Правда, в таких поисках клуб и оказался у зоны вылета.

Вряд ли манкунианцам понравится футбол, который ставит Лопетеги – поэтому он в рейтинге только третий, чуть выше Роберто Де Дзерби. При этом по части стиля итальянец подошёл бы МЮ куда больше – к тому же отлично прокачал «Брайтон». Проблема в том, что менеджер всё ещё работает с «чайками» и не торопится менять команду. А «Юнайтед» – не тот проект, ради которого резко захочется собрать вещи.

В подвале — Нагельсманн

Если немецкий менеджер и был в планах «красных дьяволов», активизироваться стоило раньше – теперь Юлиан связан трудовыми отношениями со сборной Германии. Хотя вариант был отличный. Молодой специалист набрался опыта в «Лейпциге», перешёл на топ-уровень и научился работать с мировыми звёздами в «Баварии», успел отдохнуть после увольнения.

Для выстраивания долгосрочного проекта Нагельсманн отлично бы подошёл – но на момент, когда он был свободен, у тен Хага были более крепкие позиции. Ещё не случилось провала, скандала с Санчо и прочее. Сейчас же невозможно представить, чтобы менеджер бросил работу в «бундестим» ради куда более проблемного «Юнайтед».

Фаворит – экс-коуч «Челси»

Грэм Поттер – кандидатура нового совладельца «Манчестер Юнайтед» Джима Рэтклиффа. Англичанин разделяет подход экс-наставника «Брайтона» и считает его отличным тренером, чтобы выстраивать долгосрочный проект. При оценке работы Грэма в «Челси» Джим принимает в расчёт сложность обстоятельств, в которых находился клуб. Поэтому неудача с «аристократами» для него – не определяющий фактор.

В то же время Рэтклифф рассматривает Поттера лишь на тот случай, если с тен Хагом всё же решат расстаться. Странно, что в клубе всё ещё нет единого мнения по будущему голландца – а ведь скоро открывается трансферное окно, наступит пора формировать состав.

В последних семи матчах МЮ одержал только одну победу. Вылетел из ЛЧ, не попал в ЛЕ, в АПЛ пропустил вперёд «Вест Хэм». От первой пятёрки отстаёт на 6 очков – при этом у «Сити» матч в запасе.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 13:50, ред.
Зидан хочет тренировать Мбаппе. Возможно поэтому Реал проявляет интерес к Мбаппе, но пока не планирует его брать. К примеру если Анчелотти будет тренировать уже другую команду, возможно Зидан вернётся и тогда Реал вполне вероятно возьмёт Мбаппе. Зидан скорее всего хочет вернуться в Реал и другие предложения отклоняет.
И мне кажется рано делать выводы про Постекоглу, может он не попадёт в топ-4, а если попадёт, то возможно в следующем сезоне будет как с Тен Хагом на второй сезон.
Поймите правильно, желаю конечно Вам как болельщику Тоттенхэма стабильности, но рано сейчас говорить об этом.
А про МЮ можно сказать, что МЮ не нашёл золотую середину когда подбирал тренера. Либо физрук либо тренер который требует больших трансферов с завышенным самомнением.
112910415
112910415
сегодня в 07:20
Виллу одолели, и тренер опять останется ...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 05:21
Какой ещё Зидан?
Зачем выдумывать то чего нет?
Зидан никогда больше не будет тренировать, тем более за пределами базы Реал.
Он боится, что все узнают, что как тренер он полный ноль.
DXTK
DXTK
вчера в 21:15, ред.
Мне кажется Поттер не придет потому что у него уже был подобный опыт в Челси и дважды братья за одну и ту же работу в разных клубах вряд ли он станет, только если не захочет еще заработать, мне кажется выход для МЮ один взять Саутгейта после ЧЕ, а Поттера попробовать в сборную......это если Рэтклифф хочет британца.

Зидан отказывал не только ПСЖ, его сватали и в Челси когда там был Абрамович, но он отказал, ждет вызова в сборную Францию или очередного приглашения в Реал........ И потом вы не сравнивайте Зидана в Реале, там был отличный состав, до этого Анчелотти с теми же игроками практически также брал ЛЧ, а Бенитеса они слили.........

PS вот скажем Тоттенхэм взял малоизвестного Постекоглу и выдали результат, мне кажется МЮ тоже нужно найти такого тренера, а то берут всех кто на слуху, где то разок выстрельнет как тот же Тен Хаг в 19 году и его сразу гением считают.
Валерыч
Валерыч
вчера в 21:08
Вероятно, сегодняшний матч МЮ с Астон Виллой станет судьбоносным для Тен Хага. В случае поражения или даже ничьёй Тен Хаг скорее всего будет уволен.
Максим Горелов
Максим Горелов
вчера в 20:19
Рэтклифф выбрал Поттера в благодарность за то, что когда-то Рэдклиффа выбрали Поттером?.. Интересная теория
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:09
Отмечалось, что «пентакампеоны» уже подписали контракт с итальянцем и ждут завершения его сотрудничества со «сливочными».

Причём сам Карло это публично опровергал (осенью говорил, что никаких договорённостей с Бразилией у него нет), но разве какой-нибудь Анчелотти авторитет для журналиста Соккера?)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:47
Давайте Зизу в мю, будет интересно посмотреть на это
Гость
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