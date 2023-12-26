В списке альтернатив тен Хагу – Зидан, коучи Германии и «Реала». Фаворит – Поттер

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вчера, 17:43

Им восхищается Рэтклифф.

Больше всего в отношении МЮ сейчас занимает вопрос о выборе нового главного тренера. Есть мнение, что тен Хага лучше оставить – но лоббируемые голландцем трансферы не принесли результат. Да и признаков, что манкунианцы поправятся, попросту нет. И потому смена «рулевого» — скорее вопрос времени. Букмекеры уже выкатили список кандидатов с неожиданными вариантами и фаворитом.

В списке нет Анчелотти

Вариант с Карло возник примерно в тот момент, когда манкунианцы подошли к краю пропасти в группе ЛЧ – потеряли очки с «Галатасараем» в гостях. После ещё и уступили «Ньюкаслу» в АПЛ .

Уже тогда было ощущение, что при тен Хаге «красным дьяволам» не выплыть. Сообщалось, что в кандидатуре опытного итальянца заинтересованы боссы «Юнайтед».

К слову, вряд ли сам Анчелотти захотел бы работать в проблемной команде. В «Реале» у него всё хорошо, ещё один вариант продолжения карьеры – сборная Бразилии. Отмечалось, что «пентакампеоны» уже подписали контракт с итальянцем и ждут завершения его сотрудничества со «сливочными». Сами мадридцы собирались взять более молодого Хаби Алонсо. При этом позднее пошли слухи уже о том, что Карло может остаться – зачем ломать то, что работает?

В этом многообразии сценариев просто не найдётся места команде с проблемной раздевалкой, токсичной атмосферой и дурной славой.

Зато рассчитывают на благосклонность Зидана

Французский наставник – второй в списке букмекеров. Хотя здесь его вообще быть не должно. Зинедин щепетильно подходит к своему тренерскому имиджу. КПД от его работы близок к стопроцентному. Дважды он принимал «Реал» – клуб с большим количеством звёзд, эго которых необходимо было подчинить общей цели. И подчинял!

В первом случае Зидан с мадридцами взял чемпионство в Ла Лиге и трижды подряд одержал победу в ЛЧ . Во второй раз список трофеев оказался куда скромнее – 1 титул в чемпионате Испании и один Суперкубок. Но и этого достаточно, чтобы закрепился образ идеального наставника для европейского гранда.

У коуча было предостаточно вариантов – сколько раз один «Пари Сен-Жермен» звал его к себе! И в этом – интересная деталь. Да, Зидан оба раза в «Реале» приносил титулы и результат, находил общий язык со звёздами. Но с проблемными клубами он просто не связывается – из-за нежелания портить незапятнанную репутацию или по иной причине.

Нынешний МЮ – клуб того же толка, что парижане, если не хуже. Тоже вкладываются большие деньги на трансферы, нет химии в раздевалке и ощущения единого организма. Зачем сюда идти Зидану, если он и ПСЖ отказал?

Скучный Лопетеги или созревший Де Дзерби

На рынке свободных агентов Хулен Лопетеги – один из наиболее заметных специалистов. При том, что у него абсолютно не пошло с «Реалом», был отличный отрезок в сборной Испании и «Севилье». Впечатления портит работа в «Вулверхэмптоне». Всё-таки «волки» – не топ-клуб с амбициозными задачами, пришлось бороться за выживание. И даже так испанца отправили в отставку.

Но его вину в этом найти сложно – с поставленной целью он справился, «Хэмптон» на плаву удержал. Отставка – скорее из-за желания перейти к более яркой атакующей игре. Правда, в таких поисках клуб и оказался у зоны вылета.

Вряд ли манкунианцам понравится футбол, который ставит Лопетеги – поэтому он в рейтинге только третий, чуть выше Роберто Де Дзерби. При этом по части стиля итальянец подошёл бы МЮ куда больше – к тому же отлично прокачал «Брайтон». Проблема в том, что менеджер всё ещё работает с «чайками» и не торопится менять команду. А «Юнайтед» – не тот проект, ради которого резко захочется собрать вещи.

В подвале — Нагельсманн

Если немецкий менеджер и был в планах «красных дьяволов», активизироваться стоило раньше – теперь Юлиан связан трудовыми отношениями со сборной Германии. Хотя вариант был отличный. Молодой специалист набрался опыта в «Лейпциге», перешёл на топ-уровень и научился работать с мировыми звёздами в «Баварии», успел отдохнуть после увольнения.

Для выстраивания долгосрочного проекта Нагельсманн отлично бы подошёл – но на момент, когда он был свободен, у тен Хага были более крепкие позиции. Ещё не случилось провала, скандала с Санчо и прочее. Сейчас же невозможно представить, чтобы менеджер бросил работу в «бундестим» ради куда более проблемного «Юнайтед».

Фаворит – экс-коуч «Челси»

Грэм Поттер – кандидатура нового совладельца «Манчестер Юнайтед» Джима Рэтклиффа. Англичанин разделяет подход экс-наставника «Брайтона» и считает его отличным тренером, чтобы выстраивать долгосрочный проект. При оценке работы Грэма в «Челси» Джим принимает в расчёт сложность обстоятельств, в которых находился клуб. Поэтому неудача с «аристократами» для него – не определяющий фактор.

В то же время Рэтклифф рассматривает Поттера лишь на тот случай, если с тен Хагом всё же решат расстаться. Странно, что в клубе всё ещё нет единого мнения по будущему голландца – а ведь скоро открывается трансферное окно, наступит пора формировать состав.