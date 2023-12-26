Де Дзерби имеет шансы возглавить «Милан»

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби может возглавить «Милан».
Также на специалиста претендуют арабские клубы.
Под руководством Стефано Пиоли «россонери» идут на 3-м месте в Серии А.
«Чайки» находятся на 9-й строчке в АПЛ.
Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби может возглавить «Милан».
Также на специалиста претендуют арабские клубы.
Под руководством Стефано Пиоли «россонери» идут на 3-м месте в Серии А.
«Чайки» находятся на 9-й строчке в АПЛ.
Пиоли в ситуациях когда у Милана полкоманды травмировано или сложный календарь - не справляется
но победа над ПСЖ в ЛЧ - стоит особняком, это что-то
Пиоли в ситуациях когда у Милана полкоманды травмировано или сложный календарь - не справляется
но победа над ПСЖ в ЛЧ - стоит особняком, это что-то