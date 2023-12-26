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Де Дзерби имеет шансы возглавить «Милан»

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:34
Пиоли должен справиться сам !
balalay
balalay
вчера в 22:00
мнение о том, что "тренер познается в беде" имеет право на существование
Пиоли в ситуациях когда у Милана полкоманды травмировано или сложный календарь - не справляется
но победа над ПСЖ в ЛЧ - стоит особняком, это что-то
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:27
Вариантов больше чем в шахматной трёхходовке!)
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:26
Видимо тренерский "мостик" под Пиоли основательно зашатался - разговоры в прессе на эту тему не утихают...
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:39
А вот это уже интересно будет.
ОПС
ОПС
вчера в 09:38
Тут два пути развития событий, если он человек амбициозный, то может принять предложение Милана, а если любит деньги, то тогда пойдет к арабам. А уж те не поскупятся.
Гость
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