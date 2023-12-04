В «Ахмате» объяснили празднование Бериши в матче против «Спартака»

Генеральный директор «Ахмата» объяснил, почему полузащитник грознинцев отпраздновал гол у скамейки запасных «Спартака».

Ребята проявили характер, это самое главное, выиграли, заработали три очка, в нынешней ситуации это главное, чтобы почувствовать уверенность в себе, продолжать также уверенно двигаться. Игра забудется, результат останется. Незакономерно, что мы находимся там, где мы сейчас оказались, мы так считаем. Это давило на ребят, но сомнений в команде и тренерском штабе у нас не было и нет. Эпизод с Бернардом Беришей? Давайте так, футбол и спорт — это эмоции, он дал волю эмоциям. Как он сказал нам, он в этот момент не думал, что это техническая зона команды, а сверху в вип-ложе была его супруга, он побежал показаться ей.

Наверное, он этого не должен был делать, но дал волю эмоциям, за что получил жёлтую карточку, пропускает следующую игру. То, что дальше произошло, — есть органы, которые с этим разберутся, судья оценил это действие тоже. Как я отреагировал? Не ожидал. Что касается санкций, то это решает тренерский штаб и главный тренер. Ту серию, которая была, прервали, важная победа над «Спартаком», наверное, накипело у всех, [Бериша] дал волю эмоциям. Футбол без эмоций не футбол.