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В «Ахмате» объяснили празднование Бериши в матче против «Спартака»

сегодня, 13:24
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров объяснил, почему полузащитник грознинцев Бернард Бериша отпраздновал гол у скамейки запасных «Спартака».

Ребята проявили характер, это самое главное, выиграли, заработали три очка, в нынешней ситуации это главное, чтобы почувствовать уверенность в себе, продолжать также уверенно двигаться. Игра забудется, результат останется. Незакономерно, что мы находимся там, где мы сейчас оказались, мы так считаем. Это давило на ребят, но сомнений в команде и тренерском штабе у нас не было и нет. Эпизод с Бернардом Беришей? Давайте так, футбол и спорт — это эмоции, он дал волю эмоциям. Как он сказал нам, он в этот момент не думал, что это техническая зона команды, а сверху в вип-ложе была его супруга, он побежал показаться ей.

Наверное, он этого не должен был делать, но дал волю эмоциям, за что получил жёлтую карточку, пропускает следующую игру. То, что дальше произошло, — есть органы, которые с этим разберутся, судья оценил это действие тоже. Как я отреагировал? Не ожидал. Что касается санкций, то это решает тренерский штаб и главный тренер. Ту серию, которая была, прервали, важная победа над «Спартаком», наверное, накипело у всех, [Бериша] дал волю эмоциям. Футбол без эмоций не футбол.

Напомним, в матче 17-го тура РПЛ «Ахмат» переиграл «Спартак». Московский клуб занимает 7-ю строчку в турнирной таблицы, а команда из Грозного — 13-ю.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:15
В общем потерял голову на эмоциях примат и побежал хвалиться самке трофеем из ягод. Природа, инстинкты однако!
7ryxsf88ewax
7ryxsf88ewax
сегодня в 13:53
Когда объяснение многословно, это всегда говорит о слабости позиций адвоката
112910415
112910415
сегодня в 13:51
не вопрос,
награда только слабовата
Capral
Capral
сегодня в 13:45
Вобщем, если я правильно понял, на эмоциях можно было и бошку Абаскалю снести, ведь это же только эмоции...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:40
Абаскаль сделал всё правильно, есть красные линии которые преодолеваются эмоциями!)
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:31
Всё верно, но за эмоции должен был заплатить как и испанец красной карточкой,а то какие-то слабые эмоции
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ RUPRICHT (раскрыть)
сегодня в 13:29
Список Ваших ставок и выигранные очки.

”2) За угаданную ставку очки начисляются только в графу выигрыша."
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