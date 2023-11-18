Хвича рассказал, что на празднование голов его вдохновил бывший чемпион UFC

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал, почему решил праздновать голы, изображая лучника, который держит лук, стремясь выпустить стрелу в потенциальную цель.
По словам грузинского футболиста, на это празднование его вдохновил бывший чемпион UFC Исраэль Адесанья, который подобным образом празднует свои победы над соперниками.
А чего все игроки Грузии не забили Шотландии, ведь те были не мотивированы?
А чего все игроки Грузии не забили Шотландии, ведь те были не мотивированы?
А кто вообще такой Адесанья? Вот именно - никто. Уверен, что ты не видел, как его Стрикланд уничтожил. Уверен, что ты ни одного боя не видел этого бойца, как впрочем и ни одного матча Наполи или Грузии.
А кто вообще такой Адесанья? Вот именно - никто. Уверен, что ты не видел, как его Стрикланд уничтожил. Уверен, что ты ни одного боя не видел этого бойца, как впрочем и ни одного матча Наполи или Грузии.
Можно подумать что Грузин штампует как на конвейере голы. За пол года разок и всё.
Можно подумать что Грузин штампует как на конвейере голы. За пол года разок и всё.