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Хвича рассказал, что на празднование голов его вдохновил бывший чемпион UFC

вчера, 23:46

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал, почему решил праздновать голы, изображая лучника, который держит лук, стремясь выпустить стрелу в потенциальную цель.

По словам грузинского футболиста, на это празднование его вдохновил бывший чемпион UFC Исраэль Адесанья, который подобным образом празднует свои победы над соперниками.

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Все комментарии
Catenaccio_555
Catenaccio_555
сегодня в 11:20
Капрал
А чего все игроки Грузии не забили Шотландии, ведь те были не мотивированы?
Catenaccio_555
Catenaccio_555
сегодня в 11:05
Капрал
А кто вообще такой Адесанья? Вот именно - никто. Уверен, что ты не видел, как его Стрикланд уничтожил. Уверен, что ты ни одного боя не видел этого бойца, как впрочем и ни одного матча Наполи или Грузии.
112910415
112910415
сегодня в 08:38
надо посвятить отдельные тренировки празднованию голов !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 08:37
Пусть продолжает радовать поклонников и хейтеров голами. Лезгинка будет самый раз для вдохновения: свое, культура, национальное.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:37
Надо свое, личное что то придумывать, а не брать чужое.
ballak144
ballak144 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 04:42
ааа, это сарказм?))
протон
протон ответ ballak144 (раскрыть)
сегодня в 00:25
Да там целая история с этим персонажем у нас тут)) это долго рассказывать
ballak144
ballak144 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:24
Ухаха) а если и скажет, что в этом плохого?)
Capral
Capral
сегодня в 00:08
Недавно забил немотивированной Шотландии, которая, скорее всего- из группы не выйдет на ЧЕ...
протон
протон
сегодня в 00:00, ред.
Согласен. Не удивлюсь, если скажет еще про Месси, Рона и Пеле что вдохновили.
Можно подумать что Грузин штампует как на конвейере голы. За пол года разок и всё.
Capral
Capral
вчера в 23:52
Вот я и говорю- у чувака мания величия. Марадоной- он уже был, теперь стал Адесанья. Еще немного, и он на Наполеона замахнется...
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:49
В тайском боксе давно так многие бойцы праздновали свои победы.
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