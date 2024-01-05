Сенсационный лидер, неожиданная топ-3, провал гигантов. Экватор АПЛ позади

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вчера, 21:31

Крутейшие итоги 1-го круга.

В конкурентной и интенсивной АПЛ завершился 1-й круг и стартовал 2-й. Анализируем, кто за этот отрезок удивил со знаком «+» и «-».

«Арсенал» и «Сити» на пике – не оправдывают статус фаворитов

Команды разыгрывали чемпионский титул в прошлом сезоне – и по логике должны были выяснять отношения в текущем. На «Сити» сказался комплекс причин. Тут и феноменальная усталость на фоне требла, и эйфория от громкого успеха, и изменения в составе и структуре.

У «Арсенала» ситуация сложнее. Команда точно усилилась, взяв Райса и Хаверца – оба закрепились в стартовом составе. Увеличилась глубина скамейки. Но «канонирам» будто всё ещё не хватает опыта, чтобы доминировать и хладнокровно забирать победу за победой.

Обоим коллективам не так просто. «Сити» выдал провальный отрезок в первой половине ноября-начале декабря (3 ничьих и поражение), лондонцы не сладили с Боксинг-Дэй в декабре (1 победа при 3 поражениях в 5 матчах).

Ни тем, ни другим никак не удаётся устранить корень проблем – поэтому команды набрали по 40 очков. К слову, у банды Пепа есть хотя бы матч в запасе – так что от лидера чемпионата они отстают несильно.

Главные открытия — «Ливерпуль» и «Астон Вилла»

«Ливерпуль» — из-за скорости, с которой появился эффект от перестройки. Всё-таки коллектив испытывал глубокие системные проблемы весь предыдущий сезон и был бледной тенью себя прошлого. Как и с «Сити», накопилась усталость, но «горожане» обновили обойму, а мерсисайдцы в сезоне-22/23 играли отлаженными, но устаревшими сочетаниями. Потребовалось значительное омоложение. Клоппа не стали увольнять и дали ресурсы на реструктуризацию – так появились новые лица в центре поля.

Но после глубокого кризиса обычно следует длительное восстановление. Никак не пара месяцев. А «красным» хватило и минимальных сроков – они не ввязались в прямое столкновение с «Сити» и «Арсеналом», в ноябре и декабре отобрали очки у обоих, плюс не потерялись с другими конкурентами. Теперь с 45 очками идут первыми и удивляют всю лигу.

Правда, от «Астон Виллы» вау-эффект ещё сильнее. «Львов» вообще не ожидали видеть в зоне ЛЧ , что уж говорить о тройке. Но симбиоз Эмери и среднего по футбольным меркам костяка опять оказался настолько прочным, что «Вилла» разрывает всех вот уже 19 туров. Из самых ярких достижений – две победы подряд над «Сити» и «Арсеналом». Из всех клубов в топ-5 очки со «львами» набрал только «Ливерпуль».

«Тоттенхэм» с Постекоглу потеряли почву под ногами

Сложно требовать трезвой самооценки от команды, которая осталась в руинах после ухода Конте и вдруг чудесным образом преобразилась с приходом Постекоглу. Австралийский менеджер, никогда не работавший в топ-лигах с грандами, вдруг начинает давать болезненным «шпорам» то, о чём те давно забыли – результат. На какой-то период лондонцы даже забрались на вершину АПЛ . Само собой после такого яркого старта сложно спуститься с небес на землю.

Насколько действительно прочны позиции «Тоттенхэма», показал отрезок с ноября по начало декабря. Череда травм оставила команду с короткой скамейкой, ещё и без нескольких важнейших игроков старта. Этого хватило, чтобы «шпоры» остались без побед в 5 матчах кряду.

Сейчас коллектив Постекоглу идёт на поправку и в последних 5 играх чемпионата одержал уже 4 победы. Но тот отрезок останется в памяти как отличный урок – рано говорить о претензиях на титул, нужна прочная основа.

МЮ , «Ньюкасл» и «Челси» — больные гранды с разными симптомами

Клубы, которые в теории должны были претендовать на топ-5 и бороться за медали, на деле и близко не подобрались к этим позициям.

У МЮ исчезла химия игроков и тренера. Лучший бомбардир команды в текущем чемпионате – опорник МакТоминэй, о чём вообще говорить? Появляются внутренние конфликты, недовольные судьбой Санчо и прочее. Плюс не сыграли летние трансферы, спад у действующих лидеров. Команда попросту развалилась – и не нашлось прочного стержня. Сейчас «красные дьяволы» — 8-е в АПЛ , от топ-5 отстают минимум на 8 очков.

С «Ньюкаслом» проще и понятнее – эпидемия травм выкосила большинство игроков основы. Противоядия от этого найти невозможно – плюс наложилась группа смерти в ЛЧ . «Сороки» к новым испытаниям в таких условиях оказались не готовы.

Проблемы «Челси» не изменились с предыдущего сезона – новые владельцы всё ещё думают, что футбол так же прост, как Football Manager. И не собираются отказываться от тактики громких трансферов. Не сработали прошлогодние – продадим и закупим новых исполнителей. Сейчас это уровень 10-го места.

Дерзким «малышам» нет места в топ-5

Состоятельных клубов в Премьер-лиге так много, что сенсациям по типу «Лестера»-15/16 просто не находится места. Кто в топ-5? Оформленные «Арсенал», «Ливерпуль», «Сити», фактурные «Вилла» и «Тоттенхэм». Дальше – опытный и простой «Вест Хэм». Ещё ниже «Брайтон» пытаются вытеснить МЮ , «Ньюкасл» и «Челси».

Тем же «чайкам» элементарно не хватило глубины скамейки, чтобы задержаться в зоне еврокубков. При этом могло быть и ещё хуже – взять хотя бы «Фулхэм» с «Брентфордом». «Дачники» без Митровича упали на 13-е место, «пчёлы» откатились аж на 16-ю строчку – а это борьба уже не за еврокубки, а за выживание.