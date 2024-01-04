Отгремел лучший матч нового года. Шоумены из «Жироны» сломали «Атлетико»

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вчера, 09:54

Невероятный, очень искренний футбол.

Случайности в футболе нужно заслужить

«Жирона» могла забить Облаку ровно на 30-й секунде домашнего матча. Не получилось, но забили через минуту. В случае с лидерством в таблице «Жироны» традиционно упоминают случайности, которые работают на команду Мичела Санчеса. Но забывают, что маленький каталонский клуб, который недавно играл в Сегунде, сегодня забивает по четыре или даже по пять мячей соперникам в Ла Лиге, одном из самых сильных чемпионатов на планете. «Жирона» прекрасно справляется с давлением, невзирая на соседство с «Реалом» в таблице.

Маленький клуб впервые в истории обыграл и «Барселону», и «Атлетико». Для них это большое событие, пусть некоторые люди и назовут эти два события случайными. Даже наше появление на свет, а не одного из миллионов потенциальных братьев и сестер, тоже большая случайность. А на футбольном поле за большинством вроде бы совпадений кроется работа всей команды. Как правильно говорят известные итальянские тренеры, анализируя победу своей сборной на Евро-2020, оборона и атака должны работать синхронно. Даже если одна из сторон футбольного естества обычно заметно опережает другую.

Поддержка надежной обороны помогла команде Манчини заиграть в яркий, довольно результативный, не вымученный и в целом атакующий футбол на крупном турнире. У «Жироны» всё наоборот, нападение не дает защите испортить сезон. Мощная атака чаще всего компенсирует очевидные ошибки у собственных ворот, где аргентинский бедняга Газзанига не всегда может справиться с ударами соперников, а иногда и сам ошибается. Вчера Мората забил три гола в ворота каталонского клуба, но этого оказалось мало для победы опытной команды Симеоне. «Атлетико» более десятка лет славится прилежным командным прессингом, активной обороной с агрессивным отбором мяча.

Но футболисты, сыгравшие в финалах Лиги чемпионов и победившие в Лиге Европы, ничего не могли поделать со скромным коллективом, который намного резче реагировал на ходы соперника в дебюте матча. Каталонцы были быстрее, живее и свободнее, забили на том отрезке трижды. Они находили узкие пустые зоны между игроками Атлетико и прекрасно читали открывания напарников. Игру на себя брали шикарно, смело и охотно.

Для сенсации не хватает надёжной защиты

«Жирона» роскошно атакует, и это заключение не только по итогам одного поединка против многократного победителя в борьбе за трофеи Саморы. Облак пропустил от «Жироны» четыре мяча. Теперь в топ-5 только одна команда забила больше, чем весёлый коллектив Мичела Санчеса, грозная «Бавария» с Кейном. У «Жироны» в центре нападения есть подходящий ей атлет Довбик, и даже без правого хавбека Цыганкова, который восстанавливается после травмы, очаровательная атака создала достаточно моментов.

Вот только у «Атлетико» подходов было не меньше. Морате позволили сделать хет-трик, а мог и покер получить, ведь его оставляли одного на ударных позициях. Оборона «Жироны» является заложницей атакующего стиля команды – многие свободные зоны оставляют, поскольку почти у всех футболистов атакующие позиции. Даже ветеран Блинд, забивший вчера один из мячей, в центре обороны располагается высоко, стараясь всегда искать возможность быстро начать атаку первым пасом. За это их и наказывают.

«Атлетико» отыгрался, счет был 3:3. Фаворита он не устраивал, потому что каталонцы оторвались в таблице, но забила именно «Жирона». На 91-й минуте Иван Мартин проскочил нескольких соперников и в окружении четырех игроков мадридского клуба закинул мяч ногой в «девятку». Без шансов для Облака, со счастьем на лицах фанатов «Жироны» на трибунах. Понятно, что для пути «Лестера» нужно зимой подписывать как минимум центрального полузащитника с мышлением «цербера». Но вряд ли Мичел Санчес пожертвует Мартином, который вчера ошибался в обороне, но отметился двумя созданными голами в атаке – в первом случае он обокрал Коке.

Алейш Гарсия так вовсе один из лучших футболистов команды, у него рекордное количество последних передач и все матчи чемпионата в основе. «Жирона» красивая команда как раз благодаря очевидному несовершенству и явному перекосу в атаку. Это значит, что у них будет мало «сухарей», всего пять против десяти штук у «Реала», но одновременно давление в атаке позволило каталонцам проиграть всего 1 поединок из 19. Делят первое место по очкам с Анчелотти, которому уступили. Проблемы есть, но прошли большой путь.

Точно заслуживают сыграть в Лиге чемпионов

К сожалению, у «Жироны» есть шанс не попасть в главный европейский турнир, даже если финишируют в четверке. Позиции у них классные, на 10 очков опережают «Атлетико» и «Барселону», и только у Хави есть матч в запасе. Вот только у «Жироны» и «Манчестер Сити» один владелец. Если в УЕФА не пересмотрят правила, или шейхи не придумают, как юридически развести между собой два футбольных актива, из-за Хосепа Гвардиолы его брат Пере – председатель правления «Жироны», останется без Лиги чемпионов.

«Горожане» будут помогать не чужому клубу футболистами, планируют одолжить каталонцам одного из главных талантов Аргентины. Грамотные аренды уже помогают «Жироне», так как нашли в «Труа» 19-летнего бразильца Савио, который забил один из мячей «Атлетико». У атакующего хавбека 10 результативных действий в Ла Лиге. У Цыганкова шесть, у Алейша Гарсии – семь. На первом месте Довбик, у центрального форварда 11 голов и 5 ассистов. В защите Блинду помогают два испанца – ветеран Лопес и молодой Эрик Гарсия, арендованный у «Барселоны». Конечно, хотелось бы увидеть от защитников меньше ошибок, но перестрелки 2:5, 2:4 и 3:4 работают на скромный клуб.