«Челси» – символ всего плохого в большом футболе. Проиграли 31 матч за полтора сезона

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вчера, 12:30

Уступили двенадцатой команде Чемпионшипа.

Владение мячом и созданием моментов не гарантируют в футболе победу. В этом прелесть игры с минимальной разницей в счёте. В баскетболе легче отыграть десять пунктов разницы, чем в футболе один мяч. «Мидлсбро» идёт на скромном 12-м месте во второй по счёту английской лиге, но команда Майкла Каррика – легенды МЮ , сумела дома обыграть «Челси». Суммарная рыночная стоимость футболистов клуба Каррика – 68 миллионов евро. У «аристократов» речь о 998 миллионах евро. Клубы разных финансовых планет.

Понятно, что в конкретном случае команду Почеттино спасает ответный полуфинал, можно отыграться. Вот только речь не об одном матче. В АПЛ только два клуба – «Борнмут» и «Ноттингем Форест», проиграли на один матч больше во всех турнирах с начала прошлого сезона, чем «Челси». Лондонцы уступили в 31 матче, это катастрофически много. Но десятое место в АПЛ и недостойное качество футбола объяснимо, если посмотреть на «Челси» как на пример всего плохого, что есть в современном большом футболе.

Владельцы

Абрамович закачивал в «Челси» деньги, была такая забава. Боэли повторяет опыт российского миллиардера, но у американца и его союзников нет многолетнего опыта Грановской и Чеха – директоров «Челси», с которыми клуб второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов весной. Боэли сразу стал проблемой, выбросил миллиард в надежде купить успех в АПЛ , где подобные попытки пока не сработали у МЮ и «Арсенала». Боэли не понимает, как работает футбол. Он ищет лазейки, пробует обмануть. Выдумал многолетние контракты, которые пришлось запретить ФИФА . Американец вывалил 22 миллиона фунтов за трансфер тренера Поттера и его ассистентов «Брайтону». И даже когда ставка на Грэма не сыграла, ведь отставка Тухеля была поспешной, Боэли пошёл к «чайкам» и подарил им 116 миллионов евро за хавбека Кайседо.

Трансферы

«Челси» может развалиться. Никто не застрахован от банкротства при таком количестве трансферных неудач. Отличительная черта многих молодых футболистов из состава Почеттино – их стоимость отличается от суммы, которую заплатили лондонцы. Бельгийский хавбек Лавиа не стоил 62 миллиона евро, был вдвое дешевле на рынке. Переплатили за Кайседо, 116 миллионов евро взяты с потолка, эквадорец не чемпион мира из «Реала», как Макелеле. Даже Энцо Фернандес не отработает 121 миллион евро. Пусть выиграл ЧМ -2022, но это сырой молодой игрок. Мудрик, Фофана и более опытный Кукурелья пришли по ценам значительно выше, чем стоило платить. Когда столько новичков, которые изначально не нужны команде и не всегда подходят под стиль – получаете середняка АПЛ . Возьмите хотя бы форварда Джексона. Не новый Дрогба, сенегалец в «Вильярреале» нередко играл со смещениями от центра. И теперь «Челси» снова надо вывалить огромные деньги за нового центрального нападающего.

Тренеры

С Тухелем тоже уступали бы, но Томас выиграл с «Челси» Лигу чемпионов. Немец накладывал вето на глупые сделки, Боэли невзлюбил Тухеля за отказ покупать Неймара. С немцем могли бороться за четвёртое место. А теперь неизвестно, когда лондонцы снова сыграют в Лиге чемпионов, ведь грамотных клубов в АПЛ много. Если не «Астон Вилла», то «Брайтон» могут выстрелить, занять одно из священных мест, имея классных наставников. А вот «Челси» с тренерами не везёт. Поттер был хорош в провинции, но провалился в столице. Клуб каждому наставнику выдаёт нереальные контракты, Конте и Моуриньо могут купить всех игроков «Мидлсбро» за компенсации от Абрамовича. Но одновременно для «Челси» наставники всегда были расходным материалом. Боэли смотрел, как страдали Тухель, Поттер, Лэмпард, а теперь Почеттино. Кстати, к выбору тренеров тоже вопросы. И Фрэнк, и Маурисио заходили в «Челси» с однозначными оценками экспертов, что не подходят для критического менеджмента. Лэмпарду не хватало опыта, а Почеттино не хватает характера. Слишком мягкий, вечно рассказывает, как Джексон, Мудрик и остальные будут играть в будущем. Могут, но с другим тренером.

Кредиты

Особенность продажи «Челси» за 4,25 миллиарда фунтов в том, что 2,5 миллиарда заплатили за акции, но это средства заморожены и не достанутся Абрамовичу. Их в итоге потратят на благотворительность. Целых 1,75 миллиарда фунтов новые собственники обещали вложить в клуб, в том числе, в реконструкцию стадиона. Но Боэли так быстро израсходовал почти все деньги на безумные трансферы, что даже прощение Абрамовичем долгов «Челси» перед его компаниями не меняет ситуацию. У новых владельцев на шее висел долг в 800 миллионов фунтов. Но прошлой осенью им пришлось искать ещё 250 миллионов фунтов у кредиторов, а теперь ищут новых спонсоров. Когда у клуба, который не играет в Лиге чемпионов и теряет живую аудиторию – в последнем финансовом отчёте зафиксировали падение доходов в дни матчей, долги в размере миллиарда фунтов, но при этом надо реконструировать стадион, что Абрамович не сделал, то вряд ли можно увидеть светлое будущее. Особенно с учётом следующего пункта.

Управленцы

Речь не о тренерах, а о генеральном и спортивном директорах. Великий клуб можно загнать в долговую яму, если им управляет такой человек, как Бартомеу. Недавно ему хватило наглости прийти на матч «Барселоны». Улыбался, смеялся, никто ему даже в лицо не плюнул. Несправедливо, когда разрушители и бездари уходят сухими из воды. У «Челси» были созидатели, которые уравновешивали неадекватные ставки Абрамовича, хотя владелец почти два десятилетия разбрасывался российскими нефтяными деньгами. Для него это был вопрос не бизнеса, а страсти, как сам говорит. Боэли тоже безумен, как волк из Уолл-стрит, но стены сужаются. У Тодда нет парикмахеров, способных навести порядок во главе «Челси». И не будет, поскольку с таким владельцем клуба откажутся работать тренеры, способные создать вокруг себя экосистему. Также очевидно, что со временем лондонцам начнут отказывать таланты. Эйфория от сумм спадёт, Энцо Фернандес, Мудрик или Бадьяшиль могут пожалеть, что выбрали именно «Челси», ведь имели на руках другие варианты.