У «Арсенала» три поражения подряд. Часто промахивались, а «Ливерпуль» нашёл решающий навес

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вчера, 22:55

«Красные» дрались в Кубке без Салаха и ван Дейка.

У «Арсенала» ужасная реализация

- Артета допустил ошибку, выпустив Нельсона слева. Англичанин дополнил промахи Сака и Хаверца. Немца можно обвинить в нулях на табло до перерыва. Кай неудачно бил издали, не попал в створ ворот после навеса и удара головой. А после классного прессинга Сака и ошибки защитника немецкий форвард не решился на удар. «Арсенал» задал темп, забыв о голах до перерыва.

- Размашистым атакам «Арсенала» не хватало последнего паса. Хотя на поле был итальянец Жоржиньо, который вел игру «Наполи» и «Челси» в прошлом, сейчас чемпион Европы в плохой форме. Не склеил линии «канониров». Соедините отсутствие последнего паса и медлительность Хаверца – получите нули до перерыва, хотя «Арсенал» вел по ударам в створ 5:0, а также 13:2 по всем выстрелам.

- «Канонирам», кроме очевидного – нехватки профильного центрального форварда в штрафной площади, чтобы был на ударных позициях вместо Сака и Хаверца, не хватало также работы левого фланга через Зинченко в атаке. «Ливерпуль» опустил линию обороны без ван Дейка. «Арсенал» смотрелся лучше, но повторялись ошибки поединка против «Вест Хэма», количество не перешло в качество.

- У «Арсенала» нет второго плана в игре. Даже когда «Ливерпуль» выпустил юных игроков, не было ощущения, что Артета дожмёт подопечных Клоппа. Конечно, по сумме моментов «канониры» сначала заслуживали успех. Но во всем белом сыграть чисто не получилось. «Арсенал» посвятил специальную форму акции против применения холодного оружия, но одежка не принесла удачу.

«Ливерпуль» помучился без Салаха

- Первый удар в створ ворот Рамсдейла подопечные Клоппа нанесли на 64-й минуте. За весь первый тайм можно вспомнить только удар Александер-Арнольда в перекладину, но этот выстрел не засчитывается как попадание в створ. Про существование Дарвина Нуньеса, пока уругваец не перешел на левый фланг, напоминала только попытка забить после подачи со стандарта.

- Если «Арсеналу» не хватало правильных комбинаций слева, то у «Ливерпуля» проблемы без «взрослых». Без ван Дейка его напарники не успевали закрывать футболистов «Арсенала». Только ужасная реализация подарила «Ливерпулю» шанс на сюрприз в конце матча. Также не хватало наглого плеймейкера Собослаи в центре и, разумеется, Салаха на правом полуфланге.

- Александер-Арнольд пытался после перерыва стать плеймейкером «Ливерпуля», но не хватило комбинаций. У команды Клоппа было мало отрезков первым номером. «Арсенал» давил, а после выхода Мартинелли планировал взвинтить темп. Усталость начала давить на рослых защитников «Ливерпуля», габаритным игрокам непросто выдержать темп до конца матча.

- У Нуньеса и Диаса была идеальная контратака, когда «Арсенал» заигрался. Уругваец не отдал точный пас на одинокого колумбийца. У «Ливерпуля» незрелое нападение без Салаха, а шанс на победу дарили сначала массированные атаки «Арсенала» с небольшими ошибками, которые открывали гостям путь к контратакам. «Канониры» не хотели переигровки, но одновременно боялись пропустить.

Артета допустил новую ошибку

- Тренер «Арсенала» плохо подготовился к поединкам с «Вест Хэмом», «Фулхэмом» и «Ливерпулем». Каждый раз пытались сыграть как команда Гвардиолы – применить свой традиционный стиль в надежде, что соперники сломаются под весом позиционных атак «канониров». Но «Арсенал» не чемпион, как грозный «Манчестер Сити». У Артеты нет Альвареса, Доку и Де Брюйне, который вернулся после травмы с очередным ассистом.

- Когда в центре поля у «Ливерпуля» играют молодые МакАллистер, Джонс и Эллиотт, то проблемы при работе первым номером не удивляют. Конечно, Клопп настроил «красных» на рациональный футбол в АПЛ в стиле «Реала» – лидируют в чемпионате, но хватит ли сил в четырех разных турнирах? Сегодня на «Эмирейтс» вышли не проиграть, чего не скрывали. Впрочем, отбиваться тоже надо уметь, особенно если соперник настолько мощный, как успешный до последних недель «Арсенал».

- У «Ливерпуля» не хватало четырех важных футболистов основы, но смогли забить в концовке. Награда за честный футбол молодых игроков на протяжении всего матча. Хотя в защите их прижали до перерыва, паники не было, а ошибки не назвать дилетантскими. Футболисты «Ливерпуля» после матча получат комплименты от улыбающегося во все зубы Клоппа, ведь применили работающее оружие против «Арсенала» – отбиться, ответить стандартами и контратаками.

- Гости вынудили польского защитника Кивиора забить в свои ворота после удачного навеса. «Арсенал» вылетел из Кубка Англии, хотя создал два десятка атак с ударами. Вот только если ставишь в основе Нельсона, который не может открыться, на другом фланге эгоистичный Сака, а по центру пустота, поскольку Хаверц слишком медленный, то обрекаешь себя на мучения у чужих ворот. Алиссон не нервничал и не пропустил в итоге, его спокойствие передалось команде.

- Нулевая ничья могла стать самым ожидаемым и банальным исходом такого матча, потому что у «Ливерпуля» почти не было ударов в створ. Но гостевая победа «красных» тоже «по сценарию» для похожих поединков. Команда Артеты играла в стиле фаворита, а Клопп терпел и выиграл 2:0, в концовке случился второй гол. «Арсенал» разочарован, хотя трудно спорить с тем, что три подряд поражения – это результат недочетов самих лондонцев. У Артеты 1 победа в 7 последних играх, такую серию нельзя списать на случайность.