Лучшие рецепты маринованных футболистов. Гранды держат в запасе знаменитостей

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вчера, 21:19

Проверяем закрома популярных клубов.

«Манчестер Сити»

Серхио Гомес, Филлипс, Матеуш Нуньеш, Стоунз, Грилиш.

Молодой Рико Льюис может медленно входить в стартовую обойму, ему всего 19 лет. Де Брюйне в 32 года сыграл 23 минуты в сезоне АПЛ из-за сложной травмы. А вот Филлипс ищет новый клуб, ведь центральный хавбек сборной Англии остался без практики. У молодых Гомеса и Матеуша похожая история. Также мало играют опытные Стоунз и Грилиш, хотя у них впереди Евро-2024. Понятно, что Джон и Джек никуда не собираются, но Гомес и Филлипс могут уйти зимой в аренду.

«Интер»

Санчес, Классен, Куадрадо, Арнаутович, Сенси.

Скандальный Видаль обозвал хавбека Мхитаряна и оскорблял тренера Индзаги, потому что специалист предпочитает армянина Алексису Санчесу. Чилиец провел в Серии А всего 158 минут и точно недоволен положением в «Интере». У миланцев солидный список тех, кто не играет. Затерялся итальянский хавбек Сенси, без дела голландец Классен, потративший свободное время на пересадку волос. Также сидит на лавке колумбийский ветеран Куадрадо рядом с австрийским форвардом Арнаутовичем.

«Бавария»

Гнабри, Тель, де Лигт, Геррейру, Чупо-Мотинг.

Вслед за финалистами Лиги чемпионов футболистов маринует команда, которая хочет сыграть на «Уэмбли» в решающем матче нового европейского клубного сезона. Тухель сражается с «Байером» Алонсо за «серебряную салатницу» в Германии, и ему не помогают известные мастера. Троим в списке мешают травмы – Гнабри, Геррейру и де Лигту. Но парадокс в том, что все могут не входить в планы тренера, даже когда здоровые. Форвард Чупо-Мотинг уступает в борьбе с Кейном, как и юный французский нападающий Матис Тель. Будут искать новые клубы, как и Гнабри, когда выйдет из лазарета.

«Реал»

Себальос, Васкес, Браим Диас, Начо.

Учитывая серьезные травмы Куртуа, Эдера и Алабы, у «Реала» не может быть много замаринованных на лавке футболистов? И да, и нет. Обойма всего из 23 человек, но мало игровых минут в Ла Лиге провели несколько знаменитых и просто очень известных футболистов. Речь об испанской четверке, в которой есть даже капитан «Реала» Начо. Если Модрич недоволен, сыграв 806 минут с девятью играми в основе в Ла Лиге, то опытный защитник провел всего 585 минут и лишь пять раз был в стартовом составе. Анчелотти предпочитает в центре обороны хавбека Тчуамени после всех травм.

ПСЖ

Курзава, Навас, Солер, Асенсио, Экитике, Коло Муани.

Шейхи набрали для Луиса Энрике футболистов. У тренера солидный выбор, но не очень длинная скамейка, что парадоксально. Есть любимчики, которые играют постоянно, вроде Мбаппе, Доннаруммы и Шкриньяра. А на другом полюсе не только юные футболисты, но и опытные люди, вроде Курзава, Наваса, Асенсио и Солера. Также у ПСЖ два французских форварда с минимумом игровой практики – Рандаль Коло Муани и Уго Экитике. Иногда вмешиваются травмы, как у Асенсио, но конкуренция влияет чаще. Это Кимпембе не играл почти год из-за повреждения, а вот Коло 4 раза вышел в основе в Лиге 1, поскольку не готов лучше, чем конкуренты.

«Челси»

Бройя, Мадуеке, Маатсен, Чуквуемека.

Если у «Ливерпуля» из-за травм и оттока ветеранов прошлым летом нет коллекции замаринованных на скамейке, даже грек Цимикас получил время в основе после повреждения левого латераля Робертсона, то у «Челси» в обойме полно неудачных ставок Боэли. Немало травмированных футболистов, что учитываем – Нкунку мог играть чаще, если бы не повреждение. Джеймс, Фофана, Чилуэлл и Кукурелья в лазарете, как и новичок Лавия. Но есть игроки, которым просто нет места. Хавбеки Чуквуемека, Маатсен и Мадуеке, а также нападающий Бройя не получают доверия Почеттино. У «Челси» обойма из тридцати человек. Даже с травмами не все оказываются на поле так часто, как мечтали.

«Барселона»

Серхи Роберто, Фермин, Маркос Алонсо.

Денег нет, список небольшой, почти все игроки нужны Хави на поле. Но «Барселона» на семь пунктов отпустила «Реал» и «Жирону» в таблице. Финансовые проблемы заставляют футболистов, вроде Араухо, думать о смене клуба. В обороне играют неважно, в атаке тоже есть недочеты, поскольку Левандовски так часто, как в прошлом чемпионате Испании, не выручает. Но Хави поступил честно с частью тех, кто не нужен, отправил по арендам. Поэтому мариновали лишь Маркоса Алонсо до травмы спины, одного из капитанов Серхи Роберто и юного Фермина Лопеса. Даже Ферран Торрес получил немало минут на поле из-за чужих травм. Особенно пострадала полузащита, стало меньше замаринованных игроков без Гави и Педри.

«Ювентус»

Веа, Милик, Кин, Перин, Ругани.

Погба получил дисквалификацию за допинг, а Фаджоли отстранен из-за ставок на футбол. Но даже без правонарушителей у «Ювентуса» есть игроки, недовольные количеством времени на поле. Нападающие Веа и Милик недобрали матчей Серии А. Причем сын Джорджа Веа играет чаще, чем опытный поляк, ведь Влахович не пускает конкурента в основу – у Милика всего три поединка с первых минут в чемпионате. Также мало практики у Моизе Кина. Лишь два матча провел опытный голкипер Перин. У защитника Ругани тоже всего шесть игр с первых минут, хотя у него нет сложной травмы, как у бедняги Де Шильо, который не играл с прошлого мая.

«Манчестер Юнайтед»

Санчо, ван де Бек, Диалло, Пеллистри, Регилон, Марсьяль, Варан.

Хорошие новости для замаринованных манкунианцев: тен Хаг получил отмашку распустить часть игроков без практики. Ван де Бек и Санчо отправляются в Бундеслигу. Ищут клуб для Диалло. На скамейке оказывались Марсьяль и Варан, невзирая на богатый опыт французов. Подумывает о смене команды Регилон, а молодому уругвайцу Пеллистри важно подыскать клуб, где ему дадут больше игровой практики накануне Кубка Америки. У «Манчестер Юнайтед» зашкаливает количество неудачных подписаний, поэтому не удивляет, что даже футболисты с талантом Санчо или статусом Варана не в твердой успешной основе.