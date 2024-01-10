Поколение Чалова и Сафонова может стать потерянным. Как им повторить успех Карпина и Аленичева

Поговорим о перспективах россиян в элитных лигах.
Давно не было такого количества молодых местных футболистов, от которых не плюются скауты приличных европейских клубов. Ребята появились вопреки обстоятельствам, что тоже ценно. Такие футболисты, как Сафонов и Чалов, мысленно давно готовятся к отъезду. Захарян уехал из «Динамо». Но даже у «Спартака» целая пачка молодых россиян – Хлусевич, Литвинов, Пруцев и чуть старший Соболев, которые могут зацепиться в середняках известных лиг. Таланты в составе у молодого «Локомотива». У «Краснодара» хорошие воспитанники, помимо голкипера Сафонова. «Динамо» и «Ростов» тоже подарят парочку крепких россиян. Изучим «за» и «против» зарубежного успеха нового поколения.
За успех. Количество талантов
Первый аргумент на поверхности. В Англии воспитали много футболистов приличного уровня, получили из разных поколений Кейна и Беллингема, обзавелись крепкой национальной командой. К сборной России в этом разговоре ещё вернемся, а здесь отметим количество молодежи из РПЛ, которая может в ближайшее время выстрелить. Тюкавину достаточно провести сильную весну, чтобы им заинтересовались западнее. Пиняев и Глушенков, Глебов и Салтыков, Черников и Пруцев могут приглянуться конкретному тренеру. Может, не повторят успех Головина в «Монако», зато поиграют в невероятно сильных чемпионатах.
Против успеха. Опасения покупателей
Захаряну сложно было найти клуб в АПЛ, команды боялись реакции фанатов на сделку с российским банком. Чалову не звонят из «Кристал Пэлас», как раньше. Клубы и сборные отстранены от участия в официальных международных турнирах. Нет еврокубков, в которых можно проверить молодых ребят из РПЛ. Если раньше чемпионату мешали богатство спонсоров и жесткий лимит на легионеров – не хотели представители поколений Аршавина и Жиркова массово уезжать туда, где конкуренция выше, а платят меньше, то сейчас против успеха работает как раз отсутствие деловых связей. Кузяев и Захарян уехали, Миранчука из Италии не выгоняют, но наводить мосты стало сложнее.
За успех. Профессионализм игроков
Поколения Аршавина и Дзюбы прошли путь от бедности до высоких доходов. А чаще всего речь о простых тамбовских парнях, вроде Жиркова. Когда Игорь Денисов и компания дорвались до огромных денег, то почти у всех «снесло крышу». Вели себя, как Роман Широков, или как Артём Дзюба. Головная боль клубам в топ-5 не нужна, поэтому если Пиняев, Чалов, Сафонов и Тюкавин профессиональнее, чем старшие коллеги, которые пили, курили и кутили, то это отличная новость в разговоре о перспективах молодых футболистов. Они профессиональнее, чаще думают о футболе, даже если по чистому таланту Аршавин и компания выше.
Против успеха. Консервация лиги
Теперь тяжелее подписать легионера. Клубы будут блокировать сделки с иностранными командами, чтобы сохранить молодых россиян. Нет интереса к продажам, суммы трансферов не во всех случаях покроют завышенные расходы клубов РПЛ. Также консервация лиги лишает молодых ребят опыта в международных соревнованиях. Товарищеские матчи сборной и клубов ни о чём. Ребятам придется поступать, как Чалов – у Фёдора летом истекает контракт с «армейцами». Многие будут настолько сильно бояться уехать, проще говоря, переживать, что не потянут вызовы и затеряются, что предпочтут синицу в руке, хотя она на данный момент не дышит.
За успех. Низкие цены на игроков
Если бы Чалов был Чалиньо, то стоил бы 95 млн евро, как Антони из МЮ. Или хотя бы 75 млн евро, как датчанин Хёйлунд, прошедший школу «Аталанты» рядом с Миранчуком. Российские футболисты оценены рынком намного ниже, чем испанцы, бразильцы, португальцы и аргентинцы. И это козырь. Сафонова оценивают в 18 млн евро, хотя за такого голкипера из Испании отдали бы вдвое больше. Контракт Чалова даже после нового соглашения с ЦСКА будет не дороже 20 млн евро. У Тюкавина, Баринова, Пиняева, Глебова, Фомина, Глушенкова, Дивеева, Уткина и многих других смешные трансферные стоимости. Таких цен в топ-5 давно нет. Если любой из россиян выстрелит, то это финансовый успех для покупателя. Даже оценочная стоимость трансфера Головина – 30 млн евро, не является высокой для любого клуба в АПЛ.
Против успеха. Поведение талантов
Профессиональнее, чем были многие ветераны, но тоже непростые на поле и за его пределами. В еврокубках клубы РПЛ не побеждали со времен успехов ЦСКА и «Зенита», когда помогали легионеры с другой ментальностью. Тимощук уехал в «Баварию», где выиграл Лигу чемпионов. Игорь Денисов уехал в «Анжи», а потом ссорился с Черчесовым в «Динамо». Российские футболисты предпочитали сидеть на удобной печи. Не голландцы или бельгийцы, чтобы искать себя в топ-5. И это плохо, поскольку репутация у российских игроков так себе. Например, Соболева легко могли забраковать из-за поведения и характера.
Мнение читателей. Верите в новую волну россиян в топ-5?
Не хватает классных российских легионеров в главных лигах Европы. Будь в АПЛ хотя бы пять человек из сборной Карпина, то многим стало бы интереснее смотреть поединки их клубов. За своих парней чаще всего болеют, даже если они в «фермерской лиге», как называют французский чемпионат. Фанатов «Арсенала» в России стало вдвое больше в момент перехода Аршавина. Были поклонники «Сельты», когда за нее играли Карпин и Мостовой. Даже центральные матчи Смолова в Виго смотрели.
Так работает футбол. А правила рынка кричат, что в нынешних условиях талантам надо отбросить опасения и слушать тренера сборной. Всегда можно вернуться, если не потянут, как Павлюченко, или не адаптируются, как Жирков. Но не попробуют – не узнают. Причем чужие истории не работают как пример. Проблемы Миранчука в Бергамо – Алексей старается, и успехи Головина в Монте-Карло не мешают Соболеву, Чалову, Пиняеву и многим другим мечтать о своем месте под солнцем.
А всяк Карпины, Мостовые и тд. играли в середняках, сегодня Миранчук, Головин примерно их уровня, тоже выступают за всякие Сасуолы и Монако, не европейские гранды. Кончено сейчас Захарян со Реал Сосьедадом вышел в плейофф ЛЧ, но трофеев не выиграют и это тоже сердняк Ла Лиге где играл как раз Карпин. А про остальные вышеперечисленных пешеходов можно и не говорить.
А всяк Карпины, Мостовые и тд. играли в середняках, сегодня Миранчук, Головин примерно их уровня, тоже выступают за всякие Сасуолы и Монако, не европейские гранды. Кончено сейчас Захарян со Реал Сосьедадом вышел в плейофф ЛЧ, но трофеев не выиграют и это тоже сердняк Ла Лиге где играл как раз Карпин. А про остальные вышеперечисленных пешеходов можно и не говорить.
Чалов уже ездил в Европу и на уровне чемпионата Швейцарии не смог себя проявить)
Для того, чтобы переехать в Европу в топ-лиги, нужен уровень на голову выше РПЛ, а сейчас я таких игроков не вижу.
Я напомню, что молодые Кокорин и Смолов всё-таки входили в списки лучших молодых игроков Европы и в претенденты на Golden Boy в своё время, а Аршавин был всё-таки игроком мирового уровня, поэтому сравнивать нынешних воспитанников как-то сравнивать с ними неправомерно.
Керж был получше Чалова и на уровне сборной, в отличие от него, регулярно забивал, и то он не пригодился в Европе.
"У Тюкавина, Баринова, Пиняева, Глебова, Фомина, Глушенкова, Дивеева, Уткина и многих других смешные трансферные стоимости." - это вообще из разряда фантазий автора.
Чалов уже ездил в Европу и на уровне чемпионата Швейцарии не смог себя проявить)
Для того, чтобы переехать в Европу в топ-лиги, нужен уровень на голову выше РПЛ, а сейчас я таких игроков не вижу.
Я напомню, что молодые Кокорин и Смолов всё-таки входили в списки лучших молодых игроков Европы и в претенденты на Golden Boy в своё время, а Аршавин был всё-таки игроком мирового уровня, поэтому сравнивать нынешних воспитанников как-то сравнивать с ними неправомерно.
Керж был получше Чалова и на уровне сборной, в отличие от него, регулярно забивал, и то он не пригодился в Европе.
"У Тюкавина, Баринова, Пиняева, Глебова, Фомина, Глушенкова, Дивеева, Уткина и многих других смешные трансферные стоимости." - это вообще из разряда фантазий автора.