Поколение Чалова и Сафонова может стать потерянным. Как им повторить успех Карпина и Аленичева

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вчера, 10:19

Поговорим о перспективах россиян в элитных лигах.

Давно не было такого количества молодых местных футболистов, от которых не плюются скауты приличных европейских клубов. Ребята появились вопреки обстоятельствам, что тоже ценно. Такие футболисты, как Сафонов и Чалов, мысленно давно готовятся к отъезду. Захарян уехал из «Динамо». Но даже у «Спартака» целая пачка молодых россиян – Хлусевич, Литвинов, Пруцев и чуть старший Соболев, которые могут зацепиться в середняках известных лиг. Таланты в составе у молодого «Локомотива». У «Краснодара» хорошие воспитанники, помимо голкипера Сафонова. «Динамо» и «Ростов» тоже подарят парочку крепких россиян. Изучим «за» и «против» зарубежного успеха нового поколения.

За успех. Количество талантов

Первый аргумент на поверхности. В Англии воспитали много футболистов приличного уровня, получили из разных поколений Кейна и Беллингема, обзавелись крепкой национальной командой. К сборной России в этом разговоре ещё вернемся, а здесь отметим количество молодежи из РПЛ , которая может в ближайшее время выстрелить. Тюкавину достаточно провести сильную весну, чтобы им заинтересовались западнее. Пиняев и Глушенков, Глебов и Салтыков, Черников и Пруцев могут приглянуться конкретному тренеру. Может, не повторят успех Головина в «Монако», зато поиграют в невероятно сильных чемпионатах.

Против успеха. Опасения покупателей

Захаряну сложно было найти клуб в АПЛ , команды боялись реакции фанатов на сделку с российским банком. Чалову не звонят из «Кристал Пэлас», как раньше. Клубы и сборные отстранены от участия в официальных международных турнирах. Нет еврокубков, в которых можно проверить молодых ребят из РПЛ . Если раньше чемпионату мешали богатство спонсоров и жесткий лимит на легионеров – не хотели представители поколений Аршавина и Жиркова массово уезжать туда, где конкуренция выше, а платят меньше, то сейчас против успеха работает как раз отсутствие деловых связей. Кузяев и Захарян уехали, Миранчука из Италии не выгоняют, но наводить мосты стало сложнее.

За успех. Профессионализм игроков

Поколения Аршавина и Дзюбы прошли путь от бедности до высоких доходов. А чаще всего речь о простых тамбовских парнях, вроде Жиркова. Когда Игорь Денисов и компания дорвались до огромных денег, то почти у всех «снесло крышу». Вели себя, как Роман Широков, или как Артём Дзюба. Головная боль клубам в топ-5 не нужна, поэтому если Пиняев, Чалов, Сафонов и Тюкавин профессиональнее, чем старшие коллеги, которые пили, курили и кутили, то это отличная новость в разговоре о перспективах молодых футболистов. Они профессиональнее, чаще думают о футболе, даже если по чистому таланту Аршавин и компания выше.

Против успеха. Консервация лиги

Теперь тяжелее подписать легионера. Клубы будут блокировать сделки с иностранными командами, чтобы сохранить молодых россиян. Нет интереса к продажам, суммы трансферов не во всех случаях покроют завышенные расходы клубов РПЛ . Также консервация лиги лишает молодых ребят опыта в международных соревнованиях. Товарищеские матчи сборной и клубов ни о чём. Ребятам придется поступать, как Чалов – у Фёдора летом истекает контракт с «армейцами». Многие будут настолько сильно бояться уехать, проще говоря, переживать, что не потянут вызовы и затеряются, что предпочтут синицу в руке, хотя она на данный момент не дышит.

За успех. Низкие цены на игроков

Если бы Чалов был Чалиньо, то стоил бы 95 млн евро, как Антони из МЮ . Или хотя бы 75 млн евро, как датчанин Хёйлунд, прошедший школу «Аталанты» рядом с Миранчуком. Российские футболисты оценены рынком намного ниже, чем испанцы, бразильцы, португальцы и аргентинцы. И это козырь. Сафонова оценивают в 18 млн евро, хотя за такого голкипера из Испании отдали бы вдвое больше. Контракт Чалова даже после нового соглашения с ЦСКА будет не дороже 20 млн евро. У Тюкавина, Баринова, Пиняева, Глебова, Фомина, Глушенкова, Дивеева, Уткина и многих других смешные трансферные стоимости. Таких цен в топ-5 давно нет. Если любой из россиян выстрелит, то это финансовый успех для покупателя. Даже оценочная стоимость трансфера Головина – 30 млн евро, не является высокой для любого клуба в АПЛ .

Против успеха. Поведение талантов

Профессиональнее, чем были многие ветераны, но тоже непростые на поле и за его пределами. В еврокубках клубы РПЛ не побеждали со времен успехов ЦСКА и «Зенита», когда помогали легионеры с другой ментальностью. Тимощук уехал в «Баварию», где выиграл Лигу чемпионов. Игорь Денисов уехал в «Анжи», а потом ссорился с Черчесовым в «Динамо». Российские футболисты предпочитали сидеть на удобной печи. Не голландцы или бельгийцы, чтобы искать себя в топ-5. И это плохо, поскольку репутация у российских игроков так себе. Например, Соболева легко могли забраковать из-за поведения и характера.

Мнение читателей. Верите в новую волну россиян в топ-5?

Не хватает классных российских легионеров в главных лигах Европы. Будь в АПЛ хотя бы пять человек из сборной Карпина, то многим стало бы интереснее смотреть поединки их клубов. За своих парней чаще всего болеют, даже если они в «фермерской лиге», как называют французский чемпионат. Фанатов «Арсенала» в России стало вдвое больше в момент перехода Аршавина. Были поклонники «Сельты», когда за нее играли Карпин и Мостовой. Даже центральные матчи Смолова в Виго смотрели.

Так работает футбол. А правила рынка кричат, что в нынешних условиях талантам надо отбросить опасения и слушать тренера сборной. Всегда можно вернуться, если не потянут, как Павлюченко, или не адаптируются, как Жирков. Но не попробуют – не узнают. Причем чужие истории не работают как пример. Проблемы Миранчука в Бергамо – Алексей старается, и успехи Головина в Монте-Карло не мешают Соболеву, Чалову, Пиняеву и многим другим мечтать о своем месте под солнцем.