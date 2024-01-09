Последние месяцы «Наполи» — кошмар. Дважды прогадали с тренером, проигрывают даже андердогам

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вчера, 19:21

Всё, что после ухода Спаллетти, хочется вычеркнуть из памяти.

Для действующего чемпиона Италии никак не закончится кошмар. «Наполи» — не просто бледная тень себя прежнего. Эта команда вообще не имеет ничего общего с теми, кто катком прошёлся по лиге в прошлом сезоне. Называем все кошмары неаполитанцев, которые вызывают у болельщиков холодный пот.

Уход Спаллетти – сразу после титула

Представьте. 5 мая ваша любимая команда официально оформляет чемпионство. А спустя пару дней появляется инсайд об угрозе расставания с главным тренером, который и является главным творцом чемпионского коллектива.

Не успели неаполитанцы отойти от победы в Серии А, как у Спаллетти случился конфликт с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом. Спор возник вокруг продления контракта – Лучано не понравилось, что его уведомили по почте, хотя по таким вопросам он привык общаться лично.

В течение месяца стороны говорили об отсутствии конфликта – и Спаллетти даже говорил, что намерен остаться в команде. Но в итоге всё равно ушёл – по словам менеджера, ему нужен отдых.

На тот момент для неаполитанцев это обернулось серьёзной угрозой. Тотальная неизвестность и необходимость найти тренера, который продолжит взятый курс.

Потеря любимого центрбека

Ещё страшнее, когда вместе с тренером уходят и лидеры. Всё-таки «Наполи» — команда-вспышка. Таким очень сложно закрепиться на футбольном олимпе. И каждый участник триумфа в нелёгком пути – на вес золота.

Опасались за Осимхена, Хвичу, центральную ось – и их-то сохранили. А центрального защитника Кима Мин-Джэ не уберегли. За центрбеком следили особенно пристально – «Манчестер Юнайтед» быстро согласовал условия сделки. Но потом вмешалась «Бавария» и подписала исполнителя. Чемпион Италии получил за своего столпа обороны меньше 60 миллионов евро.

Всё равно отлично, учитывая оборонительную позицию и то, что за год до этого неаполитанцы сами заплатили за Кима 18 млн. Но потеря укрепляла общий ужас.

Не смогли заманить никого, кроме Гарсия

Потерять Лучано для «Наполи» — ещё полбеды. Части проблем получилось бы избежать, если бы боссы нашли качественную альтернативу. И был, например, вариант с Луисом Энрике. Но новоявленный чемпион выбрал худший вариант из возможных.

Руди Гарсия давно перестал показывать результат в европейских чемпионатах. Этап карьеры в «Марселе» и «Лионе» был противоречивым – при успехе в еврокубках команды слабо проявляли себя в чемпионате. В итоге в возрасте 58 лет французский менеджер отправился на заработки в Саудовскую Аравию, из-за чего Руди уже нельзя назвать перспективным специалистом.

Интересных идей в «Наполи» он ожидаемо не интегрировал, неаполитанцы наблюдали, как команда начинала играть в примитивный футбол с акцентом на единоборства и вертикализацию.

Ссора с Осимхеном, намёки на обращение в суд

Хвича никак не мог забить начиная с марта, да и у Осимхена дела с реализацией тоже стали похуже, но без голов он не оставался.

Зато неожиданно разросся конфликт с клубной пресс-службой – нигерийцу не понравилось видео о нём, которое неаполитанцы выложили в соцсети. Отмечалось, что после этого команда отправилась на выезд – и прибывший в отель Виктор не стал здороваться с одноклубниками.

Параллельно нигерийский нападающий не мог прервать голевую засуху, которая разрослась на 4 игры. Команда за этот отрезок выиграла лишь раз.

Не случившийся ренессанс при Маццарри

Условие, при котором от увольнения Гарсия будет толк, оставалось тем же – нужен толковый специалист, понимающий идеи Спаллетти. Или психологически устойчивый менеджер, готовый планомерно внедрять новые принципы. На роль последнего подходил Конте, ещё на рынке свободных тренеров появился Игор Тудор.

И дело близилось к контракту с хорватом – но неожиданно на горизонте появился Маццарри. Итальянец уже работал под началом Де Лаурентиса и сделал «Наполи» великим и непредсказуемым. Плюс не предъявлял серьёзных требований по контракту. Выбрали его.

Неочевидная ставка, но болельщики помнили лихой «Наполи» начала 10-х и надеялись на его возрождение. Пока можно сделать вывод, что стало только хуже. Если осенью коллектив хотя бы шёл в зоне Лиги чемпионов, то теперь вообще вывалился из зоны еврокубков. Неаполитанцы не побеждают вот уже в четырёх последних встречах, вылетели из Кубка и идут на 9-м месте в чемпионате Италии.

Нет уверенности даже с аутсайдерами

Поражения от «Ювентуса» и «Интера», а также от «Реала» поддаются объяснению. 0:2 от «Ромы» объяснить сложнее – но можно. Как быть с играми против «Фрозиноне», «Монцы», «Торино», «Эмполи»?

«Наполи» быстро деградировал до такой степени, что даже игры против аутсайдеров вызывают дрожь в коленях. Может быть такой настрой у фанатов клуба со Скудетто? Ни разу нет!

Почти за год жизнь «Наполи» из сказки наяву превратилась в нескончаемый кошмар, конца которому не видно. Вряд ли перед клубом ещё стоят серьёзные задачи на сезон – но мазохизма допускать точно нельзя. В то же время неаполитанцы вполне могут пойти по пути «Тоттенхэма» — дождутся лета, предварительно договорившись с тренером. И уже в межсезонье включатся в перестройку. Де Лаурентис признал, что в провале неаполитанцев есть его вина – это уже намекает на более активную селекцию и исправление ошибок.