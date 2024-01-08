У «Зенита» сломался трансферный конвейер. Девять промахов за полтора года

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вчера, 10:44

В пяти случаях речь о бразильцах.

Роберт Ренан, центрбек

Надежда сборной Бразилии в обороне. Редкий центральный оборонец для «селесао» с необычным набором качеств, которые позволяют в будущем подняться выше крепких парней вроде Родригао из «Зенита», который в сборную Бразилии вряд ли попадёт. Но Ренан неправильно выбрал клуб. Семак не Анчелотти, чтобы воспитать будущую звезду мирового футбола. Роберт ушёл в аренду до конца года, и для клуба из Санкт-Петербурга это провальный трансфер. Впрочем, потеряли деньги. Пусть не смущает статус свободного агента при переходе в РПЛ . Подъёмные игроку были царскими, как и зарплата 19-летнего парня.

Зелимхан Бакаев, плеймейкер

В списке будут люди, которые не сыграют за «Зенит» во второй части сезона. Бакаев уехал в аренду в клуб из ОАЭ , где не показывает ничего выдающегося. Показательно, что Семак не стал отправлять Зелимхана в команду РПЛ . Словно боялся, что у иного наставника атакующий хавбек покажет больше, чем смог под руководством Сергея Богдановича в «Зените». Или сами потенциальные покупатели отказывались от Бакаева, которому не хватает скорости? Талант есть, но есть сомнения в трудолюбии. Молодой хавбек согласился на ссылку в пески пустыни, человек с амбициями поступил бы иначе.

Иван, голкипер

Странная сделка, но поскольку «Зенит» перебирает голкиперов – Лантратову отказали, Сафонов не хочет в Санкт-Петербург, а Кержакову не до конца доверяют из-за возраста, то это актуальное упоминание о неумении скаутов и менеджеров клуба искать людей для основной обоймы. Иван это вратарь-легионер, который априори должен быть круче тех, кто есть. Но покинул «Зенит», не показал себя на родине, разочаровал. У Семака за основу будут бороться Кержаков и Адамов, а Гойло подписали и отдали в аренду в «Сочи», где раньше выступал его коллега Денис. У Адамова есть шанс проявить себя, а вот бразильский Иван не пригодился.

Густаво Мантуан, вингер

Как резервист подходит, останется в заявке. Но как игрок основы Густаво не тянет. Молодой, старательный, есть голевое чутьё. Но если говорим о классе, то раньше «Зенит» ставил на легионеров более высокого полёта. Густаво это не Малком и уж точно не Халк. Мантуан занимает место в заявке, которое стоило отдать молодому российскому футболисту, если бы «Зенит» умел таких воспитывать. В игре Густаво нет ничего невероятного, на таком уровне может играть местный мальчишка. Но Семаку такие ребята не доверяют. Пиняев и Глушенков выбрали «Локомотив», ведь понимали, что в «Зените» их отправят на лавку. Мантуан уже там, ведь подписывают Артура.

Страхиня Эракович, центрбек

Подписание центрального защитника Нино значит, что Эракович не подошёл Семаку. Когда серба перехватывали у «Спартака», то пытались сначала оставить в «Црвене Звезде» на год, считали сырым для основы «Зенита». Но травмировался Родригао, поэтому Страхиня пугал соперников петербуржского клуба. Голов пропустили более чем в два раза больше, чем годом ранее. Эракович не безнадёжный игрок, может закрыть правый фланг, но трансфер Нино значит, что новичок будет играть с Родригао и Алипом в тройке обороны, а Эраковича ждёт или превращение в Сутормина – первого, куда пошлют, или скамейка.

Александр Коваленко, хавбек

Испортили молодому хавбеку полгода карьеры? Лучше бы Коваленко играл в основе успешных на старте сезона «Крыльев Советов». Но контракт полузащитника принадлежал «Сочи». А это значит, что «Зенит» смог затребовать продажу футболиста за 2 миллиона евро. «Локомотиву» в трансфере Коваленко было отказано, хотя в московском клубе молодым россиянам доверяют чаще. Плохо, что Александр превращается в ещё одного вечного резервиста из российской коллекции тренера Семака. Полузащитнику всего двадцать лет, а он уже статист.

Вильсон Изидор, вингер

Странный трансфер, ведь анонсировали подписание невероятно талантливого иностранца. А привезли парня, который даже в «Локомотиве» не проходил в основу, когда Пиняев, Глушенков и Дзюба были в порядке. Москвичи думали, что француз уедет домой. Сам хотел в Лигу 1. Но трансферы сорвались, футболист сделал вид, что не было заявлений о нежелании играть в РПЛ . «Зенит» заплатил хорошие деньги, но не получил стабильного игрока. Даже в роли джокера Изидор плох, поэтому приехал левый вингер Педро, с которым загодя подписали контракт, но ждали совершеннолетия – бразильцу через месяц стукнет 18 лет.

Марио Фернандес, латераль

Лето «Зенита» было богатым на перехваты футболистов. Коваленко выхватили из рук «Локомотива», Эраковича забрали у «Спартака». А Фернандесу не дали перейти в его первый клуб в РПЛ . В ЦСКА обиделись на Марио. Отпустили на выгодных условиях, а когда стало понятно, что правый латераль не хочет пахать в Бразилии, то «армейцы» ждали ответный жест. Но в «Зените» закрыли глаза на лишний вес, забросили Караваева в тройку центральных и даже тактику подстроили под Марио – перешли на «3-5-2». Ничего не помогло, Фернандес провёл серую осень, если помнить, что это лучший правый латераль РПЛ последних десяти лет.

Ду Кейрос, хавбек