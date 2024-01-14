«Тоттенхэм» обрекли без Лиги чемпионов. Ничья с МЮ напоминает о системных бедах «шпор»

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вчера, 22:26

Не обыграли богатого середняка АПЛ .

«Тоттенхэм» топит отсутствие чемпионской задачи

На «Олд Траффорд» сыграли богатые середняки. Детские ошибки в обороне и в атаке, рваный темп и нелепое согласие на ничью 2:2. У лондонских гостей смешно ошибались защитники, Порро и Ромеро оставляли свободные зоны, чем воспользовался Хёйлунд, собравший «гол плюс пас» за тайм. Но не было ощущения, что у «дьяволов» всё под контролем. Ришарлисон сумел срезать мяч головой в дальний угол. Также был момент у новичка «Тоттенхэма» Вернера. Но, получив свободное пространство, немец вместо удара в ближний угол пробил мимо дальнего. Зато Вернера забывали, что помогло отдать голевую передачу на Бентанкура.

И если МЮ за никакой футбол критикуют годами, то «шпоры» в первом за 14 лет сезоне без еврокубков получили парочку комплиментов. Это заслуга нового тренера и отдельных игроков, но клуб и руководство можно смело ругать. Например, Постекоглу пригласили, поскольку Луис Энрике и Нагельсманн отказались. Австралиец возвращает «шпор» к стилю Почеттино, но нет баланса в защите. Новый итальянский голкипер Викарио выручал команду, но попытка перестройки не значит, что меняется суть «Тоттенхэма». Играть веселые матчи против других богачей мало.

Если Ангелос Постекоглу не выйдет в Лигу чемпионов, то ему будет сложно сохранить работу. «Ньюкасл» может вернуться после ужасного отрезка, у «сорок» 8 поражений в 10 последних поединках. А «шпорам» будет тяжело, даже когда вернется Мэддисон. Лучший новичок старта сезона может оказаться аналогом Де Брюйне для «шпор». Но даже если учесть отсутствие Мэддисона, Сона и Биссума – южный кореец и малиец на турнирах для сборных, то по-прежнему видно, что «Тоттенхэм» ни за что не борется. Четвертое место в АПЛ не спасет, ведь не стоит забывать о долгах клуба. Кейна продали не потому, что изменили стратегию, а от безысходности.

Лондонцы ищут инвесторов и раздают долги

Четыре года назад «Тоттенхэм» вышел на первое место в мире по долгам. Владельцы набрали 1.18 миллиарда фунтов, обогнав «Барселону» с беспечным президентом Бартомеу. Дэниел Леви, который всем управляет в Лондоне, построил современный стадион, не имея для этого денег. И понимает, что ему отвечать за кредиты. Партнеру Леви по бизнесу 86 лет и хорошо, если Джо Льюис помнит, как зовут двух его детей. Но отдадим должное «Тоттенхэму» и Леви, старые долги отдают.

Вот только набирают новые. Когда «шпоры» пытались продать часть акций в стиле Глейзеров – чтобы в клуб зашли деньги, но власть осталась у нынешних владельцев, долги оценивали в 626 млн фунтов. За полтора года сумма значительно выросла, тратили деньги на трансферы и продолжили набирать кредиты, чтобы отдать долги за стадион, где не играют матчи Лиги чемпионов. А парадокс в том, что как раз к финансовой стороне пока меньше всего вопросов, ведь Леви неплохой «решала» из Лондона.

Но таким людям тяжело сохранять влияние, когда пора платить по счетам. Леви вряд ли пробился наверх совсем без фокусов с законом. «Шпоры» должны около 800 млн фунтов, а если не будет новых значительных побед – не увидят прироста фанатов по всему миру. «Ливерпуль», у которого одна из главных армий футбольных болельщиков в мире, не позволял себе такой активности на рынке, как «Тоттенхэм» без побед в Лиге чемпионов и АПЛ . В результате Клопп с омоложенным составом первый, а у «шпор» симпатичная, но сложная перестройка.

Низкие расходы «шпор» на футболистов – миф

Говорят, у «Тоттенхэма» жадные владельцы. Неправда. «Арсенал» обходит соседей по тратам на новичков за последние пять сезонов всего на 35 млн евро. В футболистов «шпоры» вложили 807 млн евро, на 311 миллионов больше, чем потратил Клопп. Поэтому «Ливерпуль» может позволить переговоры с Мбаппе, а «Тоттенхэм» отдал Кейна в Мюнхен. Причем не подумайте, что за 95 млн евро, полученных от «Баварии», купили новую команду.

Трансфер Кейна – это 35 % доходов клуба от продаж. Такая большая доля говорит о бездарности. И не получается больше находить игроков вроде Бэйла и Модрича, чтобы выросли в цене. Самый дорогой футболист в заявке – это Мэддисон, оценивают в 70 млн евро. Джеймса, скорее всего, придется продать вместе с защитником Ромеро, чтобы отдать часть долгов. По трансферному балансу – разнице расходов и доходов, «Тоттенхэм» в четверке худших в АПЛ . Больше убытков только у «Челси», МЮ и «Арсенала». Но соседи по Лондону пытаются зацепиться за первое место и сыграют в плей-офф ЛЧ , где им выдадут премии.

А «шпоры» без Европы, но с худшим трансферным балансом за пять лет, чем у «Манчестер Сити». Даже клуб Гвардиолы умудряется зарабатывать, а Леви не знает, как перевести «шпор» на чемпионскую сторону. Многое пробовали, но нет плана развития, есть только бухгалтерия. Тренер Почеттино атаковал. Моуриньо и Конте пытались защищаться, но Жозе и Антонио не молчали, а критиковали боссов клуба. Постекоглу – один из самых вменяемых людей в большом футболе. Австралиец с чувством юмора, спокойствием и сарказмом. Но его обаятельность не отменяет слабости владельцев «Тоттенхэма».

Клуб давно живет не по средствам, а поскольку нет прорыва – нет доходов. Когда потратил 806 млн евро на новичков, то надо играть качественнее. Конечно, всегда можно кивнуть на богачей из «Челси» и МЮ , которые ниже в таблице. Но Постекоглу не стоит на них равняться. До сегодня МЮ проиграл в АПЛ девять матчей. Столько поражений было у тен Хага за весь прошлый чемпионат. «Тоттенхэм» бегал в гостях против неоднозначного соперника, но не контролировал игру и не смог победить.

Качество футбола разочаровало, но в игре всё связано. Пока коренным образом не поменялся весь клуб – не изменилась команда. Короткие счастливые отрезки будут, так как Постекоглу классный тренер. Но кадровые потери и усталость возвращают «Тоттенхэм» на привычное место. Проиграли «Астон Вилле», «Вест Хэму» и «Брайтону», что показательно. А следующий матч в Кубке Англии против Гвардиолы. Хотя «шпоры» умеют огорчить Хосепа – у испанца 7 поражений при 8 победах, на дистанции во всех турнирах они уступят не только «Манчестер Сити».