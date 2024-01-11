Восемь голов, бенефис Карвахаля и ошибка Кепы. «Реал» дожал «Атлетико» в полуфинале Суперкубка

1704955862

11 января 2024, 09:51

В этот раз обошлось без серии пенальти.

Красивая перестрелка старых знакомых

«Реал» и «Атлетико» сыграли в свой футбол, если оценивать действия двух команд отдельно. Клуб Анчелотти умеет огорчать соседей – за десять лет две победы над «Атлетико» в финалах ЛЧ , дважды выбивали «матрасников» по пути в решающий матч главного еврокубка. Один раз «Реал» выбил Симеоне из Кубка Испании, а теперь удвоили количество побед в Суперкубке страны. Но если результат не назвать сенсационным, то вот наполнение игры волнующее.

Создали нечто незабываемое. Такого количества голов в дерби Мадрида в официальном матче не было 74 года. Был спарринг с победой «Атлетико» 7:3, но рекорд нового века для главных турниров поставили именно сейчас. В полуфинале Суперкубка Испании в Саудовской Аравии был победитель и проигравший. А ещё были ужасные местные зрители, свистевшие во время минуты молчания. Не почтили память великого Франца Беккенбауэра по-человечески.

Также гулом встречали каждое действие Крооса. В прошлом немец констатировал, что отсутствие базовых прав человека в Саудовской Аравии – причина, почему никогда не будет играть за клубы богатых шейхов. Достойная принципиальность. Кроос остался футбольным аристократом, а зрители незаслуженно получили великолепное шоу. «Атлетико» допустил ошибку, пытаясь дотянуть до пенальти. «Реал» планомерно давил и добился своего в овертайме.

Анчелотти повезло с героем поединка. Крайний защитник Карвахаль провел великий матч. Сначала отдал передачу на Менди, Ферлан технично срезал мяч в сетку ворот. Так счет стал 2:1 в пользу «сливочных» к тридцатой минуте дерби. Дальше Гризманн воспользовался столкновением Модрича и Рюдигера, сравнял счет. А в начале матча голами обменялись защитники Эрмосо и Рюдигер. Великаны порадовали у чужих ворот, их оставили без опеки.

После перерыва Антонио при поддержке Кепы создал автогол, голкипер «Реала» неудачно сыграл в борьбе и отправил мяч точно в собственного защитника, от которого снаряд отлетел в сетку. Но «Атлетико» не удалось дотерпеть до пенальти или минимальной победы, хотя дважды выходили вперед в поединке до овертайма.

Пассивный подход коллектива Симеоне

Карвахаль герой не только из-за прострела в сторону Менди, но и благодаря голу на 85-й минуте. «Реал» мог чаще атаковать, бить по воротам и владеть мячом, но вылететь из-за ошибки голкипера Кепы. Но Дани не сдался, шел в атаку и оказался в правильном месте, чтобы самому огорчить Облака. А в овертайме, где по традиции многие команды на фоне усталости соглашаются на ничью и ждут пенальти, именно навес Карвахаля превратился в решающий рикошет от Савича.

Если добавить минимум два достойных сэйва Облака, то получится полная картина поединка. «Атлетико» заслужил поражение 3:4, учитывая количество ошибок в защите. А вот пятый гол «Реала» получился смешным. Облак пошел в атаку, Браиму Диасу оставалось обогнать двухметрового гиганта, хотя поначалу атакующий хавбек «Реала» уступал голкиперу. Юркий и свежий убежал от бедняги, который отразил до этого четыре удара. Вратарь не виноват в поражении.

А вот полевых игроков «Атлетико» и Симеоне можно поругать. Гризманн забил, но не связал линии, как умеет. Мората цеплялся за мяч, помог Кепе допустить ошибку, но Альваро не сыграл лучше, чем защитники, которые разгулялись в атаке. «Атлетико» был пассивным, поэтому не контролировал матч, действуя вторым номером. У «Реала» не просели фланги, Менди и Карвахаль не дали соперникам развернуться. В результате рваная игра «Атлетико» их самих убаюкала.

Команда Симеоне виновата, что упустила момент в концовке матча, когда «Реал» освоился на новых невысоких скоростях. Также форварды «матрасников» не сумели использовать пустые зоны, которые были, ведь Тчуамени провел не лучший поединок, а Беллингем не всегда удачно работал на командный прессинг «Реала».

Усталость «сливочных» перед финалом

Большинство зрителей хотят увидеть Эль Класико в финале. Получат его, если Хави сегодня не подведет против «Осасуны». Независимо от результата второго полуфинала, у «Реала» уже есть одна тревога. Хотя забивали защитники, а форварды сохранили задор, у подопечных Анчелотти не осталось сил после двух часов против команды, которая жестко встречает соседей. У «Реала» есть на скамейке сильные футболисты, Камавинга и Кроос, но нет резерва в центре атаки.

Вчера ушедший к шейхам Бензема не помешал бы, пусть резервист Хоселу пытался забить решающий мяч, ему повезло с рикошетом. «Реал» провел плохой матч в обороне, дарили «Атлетико» голы. Хватает вопросов к игре Вальверде, Тчуамени и Модрича без мяча. А Беллингем напоминает, сколько ему лет. Слава, которая свалилась на голову Джуду, может сыграть злую шутку. Для Анчелотти даже хорошо, что англичанин средне сыграл против «Атлетико» в полуфинале?

Возможно, именно фактор Беллингола снова станет решающим в Эль Класико, если суждено увидеть именно такой финал. Оборона Хави точно не стала сильнее. Но и Карло нечем хвастаться. Возможно, на финал Суперкубка логично поставить голкипера Лунина, с Андреем оборона «сливочных» спокойнее, чем с Кепой. Также этот вратарь лучше берет пенальти, чем Аррисабалага. Анчелотти словно специально создал интригу в мадридском дерби, доверившись нестабильному испанцу.

Повезло, что на ошибки Кепы и защитников «Реала», Начо и Рюдигер тоже сыграли плохо, ответил великолепный Карвахаль. Латераль спас «сливочных», но Мистер может отчитать после матча всех, даже патриарха Модрича. Кроос тоже был медленным. Поединок, который закончился с веселым счетом 5:3, запомнится надолго. Гризманн не смог отпраздновать победой голевой рекорд. Но если «Барселона» не подведет, то уроки «Атлетико» пригодятся ей в воскресном финале.