В РПЛ на дне лимитный трансферный рынок. Дорогие местные футболисты разочаровали

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11 января 2024, 15:09

Внутренний рекорд сезона – два миллиона евро.

Фиксируем обвал цен на россиян внутри РПЛ

Десять лет назад «Анжи» и «Динамо» платили за Жиркова, Денисова и Кокорина от 11 до 19 млн евро. Глушаков перешел в «Спартак» за 8 млн евро. Шатов, Смольников, Ионов и Габулов были игроками с трансферной стоимостью от 5 миллионов евро. В основном речь о пути из Дагестана в столицу, но рынок существовал. Но почти во всех случаях покупателей ждали разочарования. Жесткий лимит не помог. «Анжи» с легионерами и звездными россиянами не успел стать чемпионом РПЛ , «Динамо» тоже без титулов.

А дальше наступило затишье, связанное с обвалом национальной валюты. Через два года после того, как Кокорина оценили в 19 млн евро, «Зенит» заплатил за Александра два миллиона, падение почти в десять раз. Жирков ушел в клуб из Санкт-Петербурга за 640 тысяч евро. Странных трансферов в РПЛ всегда хватало, но интересно проследить судьбу именно дорогих сделок. Хотя формально лимит призван увеличить качество местных футболистов, давая им практику и огромные зарплаты, ценных сделок стало очень мало.

Также при лимите обещали обеспечить бедные клубы притоком трансферных денег. А на деле видим, что команды не доверяют детям лимита. Внутренний рынок РПЛ давно умер. «Крылья Советов» не разбогатели, перехватив талантов из «Чертаново». Отдают талантов или за средние суммы, или почти бесплатно, как Салтыкова в «Локомотив». В прошлом «Зенит» время от времени закупал себе в резерв россиян. Но если говорим конкретно о трансферах местных ребят, то за последние годы почти некого вспомнить.

Для современного футбола переход Набиуллина в «Зенит» за 4.5 млн евро – это смешной трансфер, который не попадает в категорию дорогих. При этом Эльмир оказался в феврале 2018-го самым дорогим россиянином того сезона. Успехов не добился, сейчас в 28 лет без клуба.

Разочаровали почти все дорогие футболисты

Говорим о россиянах и их переходах в пределах РПЛ . Смолов не повел «Локомотив» к чемпионству, хотя отдали 9 млн евро. В «Динамо» Фёдор вернулся за 120 тысяч евро, успев перед этим сыграть в «Сельте» в аренде за 700 тысяч. Финансово это неудача для «Локомотива». Скопинцев не стал легендой «Краснодара», куда перешел за 4.4 млн евро. Единственный плюс для «горожан», что в «Динамо» почти повторили эту сумму. Вот только за три года до этого «Ростову» игрок достался за 380 тысяч евро.

Даже когда стоимость футболиста резко поднимается, позже ему тяжело добиться грандиозного успеха. «Зенит» подписал Караваева за целых 8 млн евро, чтобы спустя несколько лет платить ветерану Фернандесу. Марио пока не заиграл в Санкт-Петербурге, справа в обороне у Семака выходил центральный защитник Эракович. Форвард Игнатьев, за которого «Рубин» выдал безумные 7 млн евро, и вингер Мирзов, приглашенный в «Спартак» за солидные 4 млн евро, не отработали вложенные деньги, оба разочаровали.

Теперь суммы снизились, нет доверия к детям лимита. Форвард Соболев обошелся «Спартаку» в 4.5 млн евро. Не только скидка от агента Андреева, но и сомнения. Александр мог не заиграть. «Динамо» забрало Фомина из «Уфы» за 3.5 млн евро, и это редкий пример, когда не переплатили и получили игрока под основу. У хавбека есть проблемы в этом сезоне, но в 26 лет рыночная стоимость его контракта в районе 7.5 млн евро, был интерес немецких клубов. Но это исключение, подтверждающее правило.

Семак выдумал невероятно дорогих россиян

За последние годы было два дорогих трансфера россиян. «Динамо» выдало за Макарова 7.5 млн евро. В день перехода говорили, что это безумные деньги. Также «Локомотив» забрал у ЦСКА хавбека Марадишвили за 7 млн евро. Немец Рангник ошибся и озолотил клуб Гинера. Новичок не пригодился «Локомотиву» в основе, а теперь отправился в аренду в «Пари НН» к консультанту Романцеву и тренеру Юрану. Для «Локомотива» это уже неудача. Подписали игрока за 7 млн евро, платили деньги, а в основе рядом с Бариновым играл юный Карпукас.

Семак любит жаловаться, что «Зенит» покупает недешевых бразильцев, а не россиян, ведь местные игроки невероятно дорогие. Но где тренер увидел рекорды? После сезона, когда за Макарова и Марадишвили отдали в районе 7 млн евро, самым дорогим стал переход Агаларова – лучшего снайпера сезона РПЛ , в «Ахмат» за 3.5 млн евро. Зиньковского забрали из Самары в «Спартак» за 3.2 млн евро. Уткин перешел в «Ростов» за 3 миллиона евро. Пиняев и Глушенков в сумме обошлись «Локомотиву» в 5.2 млн евро. За такие деньги можно подписать лишь волосы, которые парикмахер состриг с головы Мбаппе.

В нынешнем сезоне рекордный внутренний трансфер россиянина – это переезд в «Зенит» юного Коваленко за 2 млн евро. Нет примеров по-настоящему дорогих сделок. Сарвели забрали в «Локомотив» за один миллион евро, и он в тройке. Захарян, уехавший в «Реал Сосьедад» за 13 млн евро, является рекордсменом среди россиян, но внутренний рынок РПЛ давно умер. Даже если смотреть на оценочные стоимости, то видим четверку футболистов со стоимостью от десяти миллионов евро – Тюкавина, Облякова, Сафонова и Чалова. При этом нападающий ЦСКА летом станет свободным агентом, может уехать за рубеж.

Причем рынок всплыл вверх спиной не потому, что российские футболисты слишком дорогие, а по другим понятным причинам. Почти у всех клубов нет денег, даже у ЦСКА . А когда миллионы находятся, то доверяют иностранцам. «Динамо», «Спартак» и «Зенит» обожглись на россиянах, те создавали проблемы вместо голов. «Локомотив» стоит особняком, собирают коллекцию местных талантов вокруг Дзюбы и Лантратова. Но ещё посмотрим на их результаты, потому что пока пять чемпионств подряд у «Зенита» – команды, где у россиян меньше всего игровой практики в этом сезоне, и Семак не будет менять стратегию.