Академия клуба АПЛ заработала 176 млн евро за два года. Гвардиолу выручают воспитанники

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вчера, 15:49

Оплатили трансферы Холанда, Альвареса и Доку.

В основной обойме «горожан» три воспитанника

В отличие от «Ливерпуля», где десять человек из академии клуба в заявке первой команды, Гвардиола не променял покупных звезд на воспитанников школы «Манчестер Сити». Но «горожане» подтягиваются к «красным», где Александр-Арнольд, Джонс и Эллиотт в основе, а Байчетича и Куанса на подходе. «Красные» на рынке академий давно, а в школу «горожан» вложили сотни миллионов фунтов недавно. И теперь она начала оправдывать существование, принося ликвидные ресурсы.

Если говорим о первом составе, то в заявке три воспитанника – Фоден, Льюис и Бобб. Вчера Оскар технично забил важный гол в ворота «Ньюкасла» в день сложного камбэка «горожан». Конечно, Де Брюйне тоже помог классным пасом, без травмы лидера могли идти первыми в АПЛ . Но Гвардиола ищет на поле место для воспитанников академии, а те показывают умный футбол. Фоден понимает, что конкуренция большая. Но даже у Рико Льюиса будет шанс закрепиться на одной из позиций.

Понятно, что у правого вингера Бобба мало шансов, но травмы его соотечественника и напарника по норвежской сборной Холанда помогают уроженцу Осло заявить о себе. А дальше у «Манчестер Сити» есть отработанная схема, которая позволяет генерировать приток живых денег. Если Бобб не заиграет в основе, то отпустят. Это важно в мире, где Гвардиола живет с пустыми чеками – шейхи вписывают суммы, которые просит директор Бегиристайн и главный тренер Хосеп.

Причем нередко «горожане» прописывают сумму обратного выкупа, как делает «Реал», и просят долю от следующей продажи контракта футболиста. Например, Ромео Лавия перешел из «Саутгемптона» в «Челси» за 62 млн евро, но 20 % причитаются «Манчестер Сити», а это 12.4 млн евро.

Заработали на расставании с Коулом Палмером

Конечно, смешно нахваливать академию «Манчестер Сити» за финансовую продуктивность в мире, где существует «Аякс». Но для созданного с ноля проекта англичане удачно работают. Раньше у «горожан» не было средств на сильных скаутов. И не было трофеев, чтобы родители талантливых детей выбирали школу «Сити». Деньги тоже важны, таланты в футболе стоят огромных средств. Существует тысяча и один способ дать родителям «отступные» в обход общих правил.

А теперь на «Манчестер Сити» работает требл. К ним идет «новый Месси» Эчеверри из «Ривер Плейт». Технаря не будут мариновать в академии, отправят в «Жирону» на стажировку. А не сложится – продадут. Только в этом сезоне молодежная команда «Манчестер Сити» рассталась с игроками на сумму 45.3 млн евро. И это без учета Палмера, «Челси» отдал 47 млн евро за своего нового лидера. А год назад «горожане» получили 22.3 млн евро за трансфер Лавии.

Плюс теперь 12.4 млн от «Челси», те самые 20 % от суммы сделки. Кроме бельгийца, были другие сделки. Суммарно заработали 57.2 млн евро. Также надо добавить четыре трансфера на сумму в 14.3 млн евро с другими воспитанниками. Получается 176.2 млн евро за два года. А если копнуть глубже, то даже латераль Анхелиньо является воспитанником «Манчестер Сити». Пришел из школы «Валенсии», отдали ПСВ , но выкупили и продали «Лейпцигу».

Случаются промахи, как было с лидером «Жироны» Алейшем Гарсией. Но даже за Санчо от «Боруссии» Д получили 20.6 млн евро. После ссоры с тен Хагом в МЮ игрок снова в Дортмунде, где в первом матче после возвращения сделал ассист. Джейдон говорит, чувствует себя как дома.

Впереди ждут новые и новые дорогие продажи

Количество воспитанников не всегда говорит об их качестве. Например, у МЮ восемь человек первого состава прошли через академию. Гарначо растет, это наглый вингер. Также можно похвалить центрального хавбека Майну, открытие сезона. Но Рэшфорд не оправдывает высокую зарплату. МакТоминей помогает, но это не игрок для финала Лиги чемпионов, как были Скоулз и Гиггз. Эванс, Хитон и Ганнибал представляют разные поколения, но все вместе не лидируют в АПЛ .

И «Челси», хотя там тоже восемь воспитанников, из которых пятеро имеют отношения к основе, не у вершины АПЛ . А Фоден помогал «Манчестер Сити» завоевывать серьезные трофеи. Палмер принес неплохие деньги, а до этого сравнял счет в финале Суперкубка УЕФА против «Севильи». «Горожане» выиграли в серии пенальти. Разумеется, все помнят о сотне случаев предполагаемых махинаций «Манчестер Сити», и не нужно быть аудитором, чтобы понять – бухгалтерия не сходится.

Клуб Гвардиолы не зарабатывает так много денег, как тратит на Грилиша, Гвардиола и так далее. Но стоит признать грамотность многих решений менеджеров академии и молодежной команды. Успех в футболе зависит не только от расходов. МЮ , «Барселона» и ПСЖ не беднее за последние десять сезонов, а порядка в этих клубах намного меньше. «Манчестер Сити» не имеет исторического фундамента, но они выстроили неплохую школу. Там резервисты приносят клубу прибыль.

В ближайшее время воспитанников «горожан», которые уйдут за неплохие деньги, станет ещё больше. Некоторые футболисты в арендах, но 176 миллионов евро заработали всего за два года. Неплохо, особенно если помним также о продажах контрактов Стерлинга, Жезуса, Мареза, Зинченко, Феррана, Анхелиньо и Ляпорта за солидные 280 млн евро. А новым дорогим лотом станет Филлипс, подписанный за 49 млн евро. Хотя даже неугомонный Холанд как финансовый туз в рукаве.

Возможно, наступит момент, когда свести дебит и кредит у «Манчестер Сити» получится только после трансфера Эрлинга. А пока «горожане» наслаждаются тем, что подписали Альвареса, Доку и Холанда за 140 млн евро без учета выплат агентам, и эти деньги отработали продажами.