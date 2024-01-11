Зажгли Салах, Холанд, ван Дейк и Викарио. Персональные футбольные герои сезона АПЛ

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11 января 2024, 22:20

Итоги после двадцати туров.

Созидатели и спасители

По 14 голов забили Холанд и Салах. У Эрлинга, если будет в порядке физически, появится шанс обогнать египтянина, который отправился на Кубок Африканский Наций. По 12 голов у Соланке из «Борнмута» и Сона. А Хын-Мин из «Тоттенхэма» отлучился на Кубок Азии.

По голевым передачам тоже лидируют двое. Салах и нападающий «Астон Виллы» Уоткинс создали по 8 мячей для напарников. В этом пункте будет жаркая борьба. Нету из «Вулвз» и Триппьер из «Ньюкасла» создали по семь голов. У Сака, Нуньеса и многих других по шесть результативных передач.

По «чистым листам», то есть «сухарям», впереди три голкипера. Алиссон, Онана и Пикфорд подтверждают, что в этом сезоне АПЛ атакующий футбол. Вратари «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» лишь по 6 раз уходили с поля без пропущенных мячей. А у остальных вратарей «сухарей» ещё меньше.

Рекордсменом по ударам является Соланке, 66 выстрелов. По созданным шансам на первом месте Бруну из МЮ , но из 54 пасов напарники сумели выжать всего три гола. Обидно за португальца. У Салаха 47 передач и 8 ассистов, у Триппьер 52 паса и 7 результативных действий. Также отметим Гросса из «Брайтона», у него 51 передача под удар и 6 ассистов.

Рекорд по сэйвам у голкипера одного из аутсайдеров. Вратарь Уэс Фодеринхэм из «Шеффилд Юнайтед» спас 89 раз. А вот если брать разницу между пропущенными мячами и качеством моментов соперников, то героем становится крутой новичок «Тоттенхэма» Викарио. Итальянец мог пропустить на 7 голов больше.

По суммарному качеству моментов лидируют Салах и Триппьер, хотя Сон, Бруну и Сака тоже красавцы. А вот по xG первый с отрывом Холанд. Дальше Салах, который проводит выдающийся сезон, Соланке и два мастера промахнуться. Джексон из «Челси» и Нуньес из «Ливерпуля» могли забить значительно больше мячей.

Дуэлянты и жесткие бойцы

Самый успешный дуэлянт АПЛ – Жереми Доку из «Манчестер Сити». Молодой бельгийский вингер козырнул дриблингом. У него 44 успешных обводки соперников. А вот на другом полюсе этой борьбы находится португалец Палинья, хавбек «Фулхэма» выиграл 84 единоборства. Неслучайно летом им интересовалась «Бавария», а сейчас «Манчестер Сити».

Американец Энтони Робинсон из «Фулхэма» лучше всех читает чужую игру, 52 перехвата. Главным бойцом АПЛ можно назвать Джодана Айю из «Кристал Пэлас». Ветеран сборной Ганы выиграл 162 различные дуэли. Также сын Абеди Пеле заработал 65 фолов. А вот наверху королем остается ван Дейк, 82 победы на втором этаже.

Защитник Тарковски из «Эвертона» заблокировал 29 ударов соперников. У если считать нарушения, то на первом месте оказывается хавбек «Челси» Галлахер. Ирландская кровь дает о себе знать. А когда ищем короля выносов мяча от своих ворот, то на первом месте оказывается защитник «Брентфорда» Этан Пиннок, 114 таких действий.

У «Брентфорда» есть ещё один король статистики из АПЛ . Датский полузащитник Норгор 140 раз возвращал своей команде право владеть мячом. Галлахер из «Челси» отметился 27 такими успехами на финальной трети поля. А вот Норгор побеждает в средней трети. У своих ворот лучше всех возвращает мяч Килман из «Вулверхэмптона».

Вингер Эланга, которого гении из МЮ отдали в аренду в «Ноттингем Форест», поверив бразильцу Антони, лидирует по количеству мгновенных возвращений мяча своей команде на чужой половине поля. Это помогло шведу забить 4 гола и сделать 6 ассистов. Португальский голкипер «Вулверхэмптона» Жозе Са 35 раз побеждал в верховой борьбе за мяч, а чемпион мира Эмилиано Мартинес 28 раз подчищал за защитниками «Астон Виллы», покидая свою штрафную площадь.

Укротители мяча и асы пасов

У Родри рекорд по касаниям – 1 871, невзирая на пропущенные матчи, и совершенным передачам – 1 551. По касаниям в чужой штрафной площади лидирует Салах. Видать, перспективный игрок, если побеждает в разных номинациях, «Ливерпулю» стоит предложить ему новый контракт. Будем следить за Салахом. Похоже, впереди у него удачная карьера, легко открывается в чужой штрафной площади.

По передачам в финальной трети лидирует многострадальный диспетчер МЮ Фернандеш, у него 525 таких пасов. Если ему не суждено выиграть хоть что-то ценное, то пожалеет, что выбрал «красных дьяволов», а не другой большой клуб, куда футболиста с такими характеристиками обязательно позвали бы. По количеству созданных «больших шансов» – 17, на первом месте снова египетский инсайд Салах.

Правый латераль Триппьер из «Ньюкасла» 157 совершил подачи с фланга. А новую роль Александра-Арнольда в «Ливерпуле» – начинает атаки, смещаясь на позицию глубинного диспетчера, отражает другая статистика. У Трента 255 передач в финальную треть со среднего и дальнего расстояния. А если говорим о пасах в разном стиле внутрь штрафных площадей соперников, то снова лидирует Триппьер, у Кирана 213 успешных атак.

Бразилец Пакета из «Вест Хэма» выделяется по количеству проникающих передач. Желаем Лукасу здоровья, ведь получил травму. По пробросу мяча дальше легким касанием выделяется модник из «Эвертона», нападающий Калверт-Льюин. С голами у Доминика не складывается, в отличие от тезки Соланке, но хоть так в игре «ирисок» участвует. А вот по передачам на свободное пространство лидирует Фоден из «Манчестер Сити».