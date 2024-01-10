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Бывшего игрока «Ростова» Канга подозревают в фальсификации возраста

вчера, 10:59

Африканская конфедерация футбола проведёт расследование в отношении полузащитника «Црвены Звезды» Каку Гуелора Канга.

По официальным документам, игрок родился 1 сентября 1990 года в Оеме (Габон).

Однако в Демократической Республике Конго заявили, что эта информация не соответствует действительности, а родился он на самом деле 5 октября 1985-го в Киншасе. Кроме того, было объявлено, что настоящее имя футболиста — Киаку Киаку Киангана. По их данным, мама спортсмена умерла в 1986 году.

Впервые о недостоверности информации в конголезской футбольной организации сообщили ещё в 2021 году.

Ранее Федерация футбола ДР Конго уведомила о ситуации CAF, но там сочли неубедительными приведённые доказательства. После этого FECOFA подала апелляцию.

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2s3y292h6s23
2s3y292h6s23
вчера в 13:49
Скорее всего документов никаких нет, и всё это на уровне слухов.
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