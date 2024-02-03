Роналду всегда был хуже Месси и другие теории заговора. Во что верят футбольные фанаты

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вчера, 12:45

Также часто вспоминают Морату.

В какие футбольные теории вы верите? Этот вопрос задали фанатам. На данный момент 9 миллионов человек увидели сам вопрос, есть сотни ответов. Многие повторялись, что позволяет составить список как в меру серьёзных, так и шутливых теорий заговора по версии болельщиков.

Равенство Роналду и Месси – рекламный ход

Популярная теория о маркетинге. Её смысл в том, что Роналду, хотя это великий футболист, всегда был хуже Месси. Многие фанаты атлета Криштиану прекрасно понимали разницу. Но поскольку соперничество продаётся лучше, то маркетинг работал на противопоставление. Отсюда столько хейтеров Месси и Роналду. Часть стратегии продаж, многие из критиков из сеток ботов, которые провоцировали живых людей. Удачно раскрутили даже заурядный разгром с невероятным голом Ляпорта между «Аль-Насром» и «Интером Майами», который Роналду смотрел с трибун, а Месси начал на скамейке. Фанаты точно правы в одном: люди из рекламы использовали поклонников футбола, чтобы заработать миллиарды. Сами по себе Месси и Роналду скучные ребята, хотя и великие спортсмены. А вот если Бэтмен против Супермена – деньги текут рекой.

Трансферы используют для отмывания денег

Футбол и мифы – братья навек. Некоторые «факты» выдуманные, вроде истории о Ромарио и карнавале. Но отмывание денег происходит ежесекундно. Теперь используют криптовалюты, а раньше работали по старинке. Например, продажа по завышенной цене, а оплата грязными деньгами. Часто фанаты называли трансферы Мораты и Мойзе Кина примерами таких процессов. Также многие клубы завышали стоимости игроков ради отчётности перед УЕФА , вроде трансферов Артура и Пьянича между «Барселоной» и «Ювентусом». Скорее всего, нарисованные с потолка суммы трансферов из-за этого. Но люди верят в отмывание денег, видя безумные трансферы «Челси».

В футбольном мире много продажных рефери

Арбитрам не хватает класса, это факт. Эксперты говорят, что сейчас меньше случаев договорных матчей на высоком уровне и ниже риск, что судью подкупили. Многие фанаты в это не верят. Даже арбитры АПЛ катаются на Ближний Восток судить матчи клубов шейхов, где к ним есть прямой доступ посредников с чемоданами денег. В таком случае продажных рефери много. Никто не смог объяснить, откуда у арбитров Ла Лиги наличные миллионы для покупки недвижимости. Судейство Эвребе в матче «Челси» и «Барселоны» в современном мире не позволит повторить VAR , но арбитры легко портят матчи. Иногда их поведение предвзятое, поэтому эта теория будет жить вечно.

Игроки массово ставят на футбольные поединки

Журналист, который раскопал дела Фаджоли из «Ювентуса» и Тонали из «Ньюкасла», представил список подозреваемых. А потом удалил его якобы из-за тайны следствия. Профессиональным игрокам запрещено ставить на футбол, но настораживает поведение властей. Решили наказать парочку игроков, а остальных припугнуть и простить? Отстранили форварда Тоуни и двух итальянцев. Но Пакета из «Вест Хэма» играет, хотя якобы заработал жёлтую карточку ради победы друзей у букмекеров. Буффона много раз ловили на ставках на миллионы евро и наказывали. А накануне нового большого скандала вратарь резко завершил карьеру, хотя «Парма» может вернуться в Серию А. У этой теории больше доказательств, чем у многих других. Скорее всего, сотни известных игроков достаточно неумные, чтобы отдавать деньги нелегальным букмекерам.

Некоторые успехи и призы Месси подстроенные

Сотни фанатов написали, что считают ЧМ -2022 подстроенным, повторив за Луи Ван Галом. Ошибаются, невозможно подтасовать победу в серии пенальти, если соперник не подкуплен. Нельзя рассчитать сейв Мартинеса после удара Коло Муани. Но популярность теории заговора на пике, ведь Месси не только выиграл «Золотой мяч», но также взял приз игроку года по версии ФИФА вместо Холанда, хотя результаты ЧМ -2022 нельзя было учитывать. Также фанаты этой теории подчеркивают, что было 4 Кубка Америки всего за 7 лет. После турнира в 2011-м взяли паузу на четыре года. А затем играли в 2015-м, 2016-м, 2019-м и 2021-м, пока Лионель не обыграл Бразилию в финале. Месси победил лишь после двух неудачных финалов подряд. Шейхи из ПСЖ тоже подогрели теорию против Лионеля скандалом с «Золотым мячом». Впрочем, у Роналду тоже есть парочка наград не по делу.

Жеребьёвки на крупных турнирах — мошенничество

Старый миф, хотя теорию «горячих шаров» не подтверждают участники жеребьевок УЕФА и ФИФА . Тот же Аршавин может засвидетельствовать, что крутил шарики честно. Хотя много раз видели странный жребий для хозяев крупных турниров. Кроме важных жеребьёвок, вроде плей-офф Лиги чемпионов, есть мелкие процедуры в различных кубках, поэтому данная теория заговора живёт много десятилетий. Не исключено, что на низовом уровне остались грязные попытки упростить конкретным клубам жизнь. Впрочем, не всегда в плей-офф ЛЧ или крупных турниров для сборных равномерное распределение грандов, что убивает теорию помощи конкретным клубам.

Отдельные фанаты считают теорией «переписанных» звёзд футбола. Но это правда, не только бывший игрок «Ростова», чья мама умерла раньше, чем он «родился» по документам, скидывал годы для успешной карьеры. А ещё существуют менее логичные мифы, что не мешает им быть невероятно популярными. Кроме серьёзных ответов, хватало шутливых теорий:

- Мюллер, Иньеста и Милнер родились 30-летними и не стареют.

- «Тоттенхэм» – эксперимент высших сил. Все фанаты «шпор» попадут в рай.

- Нголо Канте создали, чтобы был один знаменитый игрок без хейтеров.

- Артета – «засланный казачок» «Манчестер Сити», чтобы «Арсенал» ничего не выиграл.

- Вратарь Очоа играет только на ЧМ . За клубы выступает его двойник.

- У «Вильярреала» нет выездной формы, всегда играет в жёлтых футболках.