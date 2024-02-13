Назло боссам. «Челси» в борьбе за еврокубки благодаря игроку, которого хотели продать

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сегодня, 13:12

Галлахер вытащил победу над «Пэлас».

«Кристал Пэлас» проваливаются всё ближе к зоне вылета – но в домашних стенах команда смотрится неплохо. В последних турах именно на своём поле «орлам» удавалось набирать очки. Да и «Челси» продолжает лихорадить – без прочного основания команда до сих пор не может подняться выше в первой десятке. Гостевой поединок начинался для «аристократов» скверно – но благодаря небывалому характеру команда одержала победу.

Вышли с Палмером-форвардом

Почеттино давно сделал схему «4-2-3-1» основной для лондонцев. Другое дело – её наполнение меняется. «Аристократы» отправлялись в Кройдон – в логово команды, которая стремится связывать атаку соперника, даже если от их действий падает зрелищность встречи. Ни себе, ни людям. Поэтому аргентинский менеджер выбрал довольно гибкую тактику.

Номинальным центрфорвардом Маурисио сделал Коула Палмера. Воспитаннику «Ман Сити» ближе позиция в центре поля или хотя бы на фланге атаки. Но он был нужен на острие, тогда как нападающий – Джексон – играл левого вингера.

Суть экспериментов в атаке раскрылась по ходу встречи – Вязкую оборону «Пэлас» Почеттино хотел разбивать за счёт активных перемещений. Пространство на левой бровке Николас Джексон целиком отдал реактивному латералю Чилуэллу. Ему было достаточно просто не мешать. Сенегалец получал свободу перемещений и чаще смещался к центру атаки. Он пустовал, поскольку Палмер тоже не ограничивался своей позицией – молодой англичанин в зависимости от стадии позиционной атаки опускался в опорную зону, либо смещался на правый фланг.

То же самое проворачивал Конор Галлахер – хавбек оказывался в опорной зоне, когда Кайседо образовывал тройку с центральными защитниками Дисаси и Силвой. Энцо Фернандес поднимался на позицию «десятки».

«Пэлас» спеленал «Челси» в первом тайме

Такие действия должны были запутать «Пэлас» — но задумка провалилась. «Орлы» сохраняли компактность обороны. Периодически выстраивали высокий блок, чтобы давить на защитников соперника. Когда «синие» переходили на чужую половину, им целиком блокировали центр поля.

Почеттино соглашается, что игра «аристократов» в атаке в первом тайме была беззубой:

Наш футбол был пустым в первом тайме, очень разочаровывающим. Нам нужно реагировать на игру, избегать такого старта. Возможно, когда нам забили, был фол.

Это видно и по статистике. В первые 20 минут у гостей было тотальное преимущество на мяче – 80 % владения. Но 0 ударов по воротам. «Пэлас» было достаточно продолжать огрызаться – так они забили после отбора. К перерыву картина никак не изменилась.

О решающей роли Галлахера, которого зимой хотели продать

Если так подумать, это даже иронично. Роль Галлахера в «Челси» в целом и его влияние на вчерашнюю победу в частности – отличная иллюстрация для действий менеджмента.

Новые владельцы значительно вложились в трансферы, чтобы целиком изменить коллектив – стереть свидетельство существования предыдущего руководства. Зимой планировали продолжить курс – только на этот раз собирались и продавать, чтобы не раздувать состав и решить назревший вопрос с финансовым фэйр-плей. Конора хотели продать одним из первых.

Воспитанник лондонцев просто оказался заложником ситуации. Но Галлахер остался лидером коллектива – а сейчас именно он вытащил игру для «синих». В начале второго тайма. Гости разогнали атаку по правому флангу – Гюсто отдал мяч Кайседо и рванул в финальную треть. За обратной передачей последовал прострел, на который выдвинулся Конор. 1:1.

Ближе к концовке «Пэлас» было всё сложнее держать компактность на своей половине, «аристократам» оставляли всё больше пространства. Уже в компенсированное время «Челси» смог развернуть полноценную контратаку. Палмер отдал тончайшую передачу (под опорную ногу защитнику после его смещения), Галлахер вывел «синих» вперёд.

Конор не заслужил такого отношения к себе, а «Челси» не заслужил Конора. Но футболист остался профессионалом, не поддался эмоциям – и остаётся креативным центром лондонцев.

Готовность бороться за еврокубки определят матчи с лидерами

«Челси» застрял в районе 10-й строчке – коллектив не проваливается ниже, но и выше подняться не получается. Сейчас появилась очередная возможность. 24-й тур подопечные Маурисио Почеттино завершают с 34 очками в активе. Есть небольшой отрыв от «Хэмптона», да и «Фулхэм» с «Борнмутом» навязать борьбу не могут.

В то же время открылась дорога выше – «Брайтон» и «Вест Хэм» проиграли, отставание всего 1-2 балла. Столько же – до «Ньюкасла», а это уже 7-я строчка. Дальше по ситуации – МЮ успел оторваться посильнее с 41 баллом в активе.

Только даваться эти очки будут с огромным трудом. В следующем туре предстоит выездная игра с «Манчестер Сити», который борется за лидерство с «Ливерпулем». Поединок с «Тоттенхэмом» перенесён, но после двух кубковых игр и матча с «Брентфордом» — матчи против «Ньюкасла» и «Арсенала».

В готовности «Челси» бороться за еврокубки есть серьёзные сомнения. Коллектив показывает прогресс, но этого по-прежнему недостаточно для конкуренции за топ-5. Хотя если Галлахер и Палмер сохранят настрой, ещё пару матчей они вытащить смогут.