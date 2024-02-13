«Милан» ворвался в чемпионскую гонку, «Юве» на грани. Последние провалы тяжело аукаются Аллегри

1707807423

сегодня, 09:57

Без побед в последних 3 матчах.

Чемпионская гонка в Серии А получает новый оборот – за последние несколько туров «нерадзурри» временно выключили из борьбы за титул «Ювентус» (позднее те допустили ещё одно поражение). Параллельно в разборки включается воспрявший «Милан». Рассказываем, как дела в чемпионате Италии и что со «старой синьорой».

Всё началось с поражения в очном матче

Мотив для гонки «нерадзурри» и туринцев на протяжении предыдущих месяцев – заочное противостояние, минимум ошибок, минимальный отрыв лидера от второй команды. «Интер» задавал солидный темп, уступив за 20 туров лишь в одном матче. Интереснее то, что «бьянконери» этот темп выдерживали. Разница вскрывалась в мелочах – подопечные Массимилиано Аллегри допускали ошибки и теряли очки там, где миланцы брали максимум. И всё же этого хватало, чтобы выключить из гонки «Милан», который страдал и в чемпионате, и в группе смерти ЛЧ .

Проблемы у туринцев начались в недавних турах. В конце февраля коллектив неожиданно упустил победу с аутсайдером «Эмполи» — «Интер» тем временем обыграл «Фиорентину». Критичного в осечке не было – «Юве» как раз предстоял очный поединок с лидером Серии А. Команды наконец должны были выяснить отношения – и «бьянконери» рассчитывали ворваться на вершину.

Не получилось – «нерадзурри» на классе удержали минимальные 1:0. Оба тренера отметили, что результат закономерен – Аллегри также добавлял, что изначально туринцы не ожидали забраться так высоко:

Мы должны прибавлять, становиться лучше, но могу поблагодарить игроков за то, что они сделали, что могли. Мы не ожидали, что окажемся в таком положении в июне, поскольку «Интер» и «Ювентус» провели очень разные сезоны.

Мы рады тому, что у нас все хорошо, и злимся из-за этого поражения, но я всегда говорил, что «Интер» является фаворитом на скудетто, и я придерживаюсь этого мнения. Если нам удастся выиграть несколько игр и остаться рядом с ними – это хорошо. «Милан» тоже имеет шансы, и неожиданности всегда возможны.

После тяжелого сезона пересобранный «Ювентус» в чемпионской гонке – скорее новичок.

1 балл в 3 матчах, а «Милан» наступает на пятки

Всё-таки для полноценной борьбы «Ювентусу» не хватает опыта. Происходящее напоминает то, что случилось с «Арсеналом» на финишной прямой предыдущего сезона – правда, то падение было в разы оглушительнее.

Туринцам после обидного поражения следовало бы выдать удачный отрезок, ожидая ошибок конкурента. Вместо этого они пропустили второй удар. Дома коллектив Аллегри принимал борющийся за выживание в Серии А «Удинезе». Команда оказалась на грани зоны вылета и пытается оторваться от конкурентов. Так, гости попросту отдали «бьянконери» мяч и нашли свой шанс на стандарте. Победный мяч забил Джанетти, это был единственный удар «Удинезе» по воротам.

У «Интера» за пару дней до этого тоже возникли проблемы – с «Ромой», которая ожила под руководством нового тренера. Даниэле Де Росси изменил несколько базовых настроек римлян, поработал над их менталитетом – всё это вылилось в то, что в первом тайме Даниэле переиграл Индзаги, а «Рома» ушла на перерыв, ведя в счёте. Но начался второй отрезок – и «нерадзурри» сначала сравняли, а затем и сами вышли вперёд. Под занавес встречи забили 4-й мяч (4:2). В этом и разница – «Интер» готов на характере переламывать ход встречи. «Ювентус» – нет.

Параллельно к туринцам вплотную подкрался «Милан». «Россонери» были выключены из борьбы, поскольку осенний отрезок оказался для команды тяжелейшим – в 6 матчах с конца октября по середину ноября клуб одержал только одну победу. При этом уступил «Юве» и «Удинезе», с «Наполи» и «Лечче» сыграл вничью.

Но миланцам стало легче, как только снизился груз ответственности. Игра в группе смерти с ПСЖ , «Боруссией», «Ньюкаслом» оказалась непосильной ношей, это сказывалось и на результатах в чемпионате. Но групповой этап закончился, «россонери» отобрались в плей-офф ЛЕ . И с тех пор коллектив ни разу не проиграл в Серии А.

Так «Милан» незаметно сократил отставание от «Ювентуса» — сейчас «россонери» от них в 1 балле. И даже слухи о приходе Антонио Конте не мешают Пиоли выдавать результат.

Аллегри нельзя не поддержать

Поражение от «Удинезе» фанаты «старой синьоры» приняли по-разному. Часть болельщиков освистывала игроков в перерыве встречи и после финального свистка. Между тем ультрас поддержали Массимилиано Аллегри и оскорбляли тех, кто освистал туринцев.

Аллегри действительно не позавидуешь. Он вернулся в «Ювентус», у которого от чемпионской команды – одно название. Взялся выстраивать всё по новой. Нарвался на санкции – коллектив лишился очков в чемпионате и выпал из зоны ЛЧ , а потом лишился даже путёвки в Лигу конференций.

И с таким багажом «старая синьора» не просто вернулась в топ-5 – включилась в борьбу за чемпионство и временно оттолкнула даже «Милан». Аллегри – опытный менеджер, он знает, как выбираться из таких ситуаций:

Сейчас не самый радостный момент, но нужно сохранять спокойствие, потому что мы идем вторыми в таблице. Однако нам нужно набрать еще много очков для того, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

Команде нужен переходный период, в ней много игроков, не обладающих чемпионским опытом. Жаль, что случаются такие ситуации, но мы должны учиться на них, это часть футбола. Нервозность нам не поможет, надо думать о работе.

Главное, чтобы руководство не соблазнилось возможностью отставки.