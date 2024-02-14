«Реал» увернулся от поражения. Лунин повторил рекорд Куртуа, а Диас создал шедевр

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сегодня, 09:54

Классический «Мадрид», выжали максимум.

Анчелотти легко мог проиграть Розе

Когда «Реал» включается, независимо от состава – вчера не хватало ценных игроков, начиная с основной пары защитников и Беллингема, то любо-дорого смотреть, поскольку речь о команде из категории «люкс-преимум», по аналогии с обозначением предметов роскоши в торговли. При этом сложно найти в мире элитный клуб, который столько раз выживал, выгрызал победы, переворачивал в свою пользу неудачные матчи и просто «отскакивал», чего греха таить.

Влюбленные в «Реал» назовут это «классом», и в таком романтическом подходе 14 февраля будет смысл. Люди, которым «Мадрид» не нравится, обозначат серии побед чертовским везением. Или того хуже – помощью потусторонних сил, например, со свистками. Нейтральный, заинтересованный в футболе зритель, постарается найти третье определение, ведь это однозначно феномен духа. «Реал» редко гоняют так откровенно, как «Манчестер Сити» в прошлогоднем полуфинале ЛЧ . Вот там всё было для Куртуа печально, голкипер встретил 8 ударов, а пропустил 4 раза.

Но вот в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля», хотя по воротам Тибо нанесли 9 точных ударов, бельгиец не пропускал. Зеедорф когда-то говорил, что футболка «Реала» давит на человека. Но как только начинаешь воспринимать её как непробиваемый костюм супергероя – так сделал в этом сезоне Беллингем, а вчера повторил за ним Лунин с зеленым вратарским свитером «Реала», то величие тянет тебя к подвигам и сложным победам. Это психология. Запасной «Мадрида» Диас сыграл четче, чем Опенда, Шешко, Симонс и Ольмо вместе взятые.

При этом очевидно, что «Реал» заигрывал с гостевым поражением. Представьте, что за спиной у Лунина в момент гола «Лейпцига» не было соперника – нет влияния на эпизод, нет отмены мяча немцев. Представьте, что атакующий хавбек Диас, сбитый с шага защитниками, не попал мячом в дальний угол. Или вратарь «Лейпцига» дотянулся, и нет гола. Или Лунин не повторил рекорд «Реала» по сейвам голкиперов в Лиге чемпионов – 9 спасения за игру, как у Куртуа против «Ливерпуля». Представьте, что удар в штангу Винисиуса единственный момент команды Анчелотти – у них всего 3 точных удара, а Лунин пропустил трижды, что возможно, учитывая 14 попыток «Лейпцига». Где тогда разговор о классе, если счет был бы 3:0 в пользу немцев?

«Реал» вчера не заслуживал поражения

Заигрывать с неудачей и заслужить её – разные вещи. Лунин отбился от чужих атак, Тчуамени неплохо сыграл в центре обороны на мяче, а уже привычные ошибки Начо отчасти можно объяснить игрой на уколах. У капитана «Реала» есть хронические проблемы со здоровьем – диабет, но умеет сражаться со своим организмом. Когда Алаба и Рюдигер не смогли выйти с первых минут, а Карвахаля вернули на правый фланг, то пришлось играть человеку с травмами. Это сказалось, у немцев было слишком много свободы. У Лунина ведь не только 9 спасений, но ещё несколько удачных выходов из ворот на верховые мячи и забег за пределы штрафной площади – опередил соперника в стиле Нойера.

«Реалом» была проделана работа, поэтому не проиграли 2:1 или крупнее, а выиграли с разницей в один мяч. Диас не упал в решающей атаке, а устоял на ногах и продолжил готовить удар. А вот Родриго сыграл плохо – не исключаем, что его прибивают морально разговоры о Мбаппе и трансфере Холанда. Хотя бразилец заявляет, что хочет играть с лучшими футболистами мира, если в команде останется Винисиус и добавится Мбаппе, то Родриго станет лишним в схеме «4-3-1-2», ведь есть «десятка» Беллингем. Без Джуда – он получил травму против «Жироны», с немцами было сложно.

Также непросто будет, если сейчас травмировался Вальверде. Испанский гранд создал состав, где легко разделить футболистов по мастерству. Разумеется, Кроос и Модрич выше классом, чем Камавинга и Тчуамени, и дело не только в возрасте и разнице в опыте. Французам надо постараться, чтобы дорасти до уровня легенд. Конечно, смешно начинать разговор, что Диас такой крутой на дистанции, как Винисиус. Также нельзя сравнивать арендованного нападающего Хоселу с центральными форвардами «Реала» из прошлого. И если суммировать все нюансы, то Анчелотти не просто выжимает максимум, он создает психологический феномен – команду, где все верят в успех.

Тренер не контролирует игру команды

А теперь ложка дегтя. Хотя все знают особенность «Реала» – умение выжить любой ценой, вчера в первом тайме не было ощущения, что Анчелотти контролировал свою команду и матч. Ему всё чаще нужно время, чтобы подстроиться по ходу действия. А всё потому, что на поле есть явные слабые звенья, поскольку Карло планировал уйти в сборную Бразилии и не спешил вешать себе на совесть дорогие трансферы, вроде Мбаппе, Хакими и Дэвиса. Начо и Менди точно не футболисты уровня основы «Реала». Васкес в этой же категории. Также всё чаще явные ошибки без мяча в опорной зоне совершает Тони Кроос. «Лейпцигу» дали нанесли 14 ударов, создать немало атак.

У Лунина 2.19 по статистике «предотвращенные голы», невероятно высокое значение для этого параметра. А ничьи по игре для «Реала» всё чаще означают поражения, независимо от контроля мяча, как было в Кубке Испании против «Атлетико». Также точно пройдет «эффект Беллингема» пройдет, ведь Джуд не нападающий – у англичанина уже упала результативность. Оборона слишком часто подставляла голкиперов, дело не только в том, что Кепа и Лунин не такого высокого класса, как Куртуа на пике формы. «Реал» словно супергерой, держащий двумя руками разделенный на две части поезд, стоя на мосту, который провалился с двух сторон, поэтому пассажиры зависли над обрывом.

Если хватка ослабнет – погибнут надежды на финал Лиги чемпионов. «Реал» против «Лейпцига» намекнул будущим более сильным соперникам, как против них действовать. Нет, призрак разгрома от Гвардиолы не ушел. Немцы сильно разочарованы, ведь рассчитывали на большее, но они знают, с кем свел жребий. У «Мадрида» столько кубков, поскольку это самый терпеливый и трудолюбивый гранд.