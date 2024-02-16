Шикарный камбэк «Аякса», кошмар «Браги», спасение «Ромы». В еврокубках эмоциональный вечер

1708068192

сегодня, 10:23

Оставили все силы на поле.

Лукаку спас «Рому»

Групповую стадию Лиги Европы римляне преодолевали ещё с Жозе Моуриньо в качестве главного тренера. А теперь в плей-офф второго по значимости еврокубка дебютировал их новый наставник Даниэле Де Росси. Итальянец эффектно влился в команду – сразу после его прихода «Рома» обыграла «Верону», «Салернитану» и «Кальяри», даже «Интеру» навязала сопротивление. Делать выводы рано, но, кажется, будущее у команды есть.

Обновлённый коллектив на первый матч стыкового раунда ЛЕ отправился в Роттердам. Там их ожидал чемпион Нидерландов, участник группы ЛЧ – «Фейеноорд». Коллектив неплохо прокачался, плюс играл в домашних стенах. Потому представлял для «жёлто-красных» серьёзную угрозу.

Вплоть до концовки первого тайма команды обменивались острыми атаками. На первых минутах Пеллегрини подключился из глубины к атаке – а Дибала, оказавшись ближе к центру, отдал тончайшую передачу под удар. Но первыми забили хозяева. Уже во втором тайме римляне усилили давление на ворота соперника, чаще стали подавать в штрафную. Один из таких моментов реализовал Ромелу Лукаку. Его гол на 67-й минуте принёс «Роме» ничью. Крайне важную, учитывая, что ответный поединок «жёлто-красные» проведут дома.

«Милан» разбил «Ренн»

«Милан», в отличие от своих соотечественников, начинает свой путь с домашней игры. Конечно, Пиоли хотелось зацепиться за плей-офф Лиги чемпионов – но там они наткнулись на группу смерти, из которой не смогли выбраться. Здесь же в соперники достался «Ренн».

«Россонери» подходили к матчу в статусе фаворита. Выставили оптимальный состав с Лофтусом-Чиком, Леау, Жиру, Рейндерсом в старте – а позже появились и Окафор с Беннасером. И своё взяли за счёт верховых единоборств – в этом компоненте решающим фактором стал Рубен. Первый мяч забили ещё в первом тайме. Счёт мог открывать Леау – он пробил в перекладину на 6-й минуте. Дальше нули держались до 32-й – тогда пошёл заброс в штрафную, который нашёл Лофтуса-Чика. Англичанин оказался без опеки и пробил точно в дальний.

Интригу убили уже после перерыва. В стартовые минуты второго тайма миланцы заработали угловой – и первый удар Манданда парировал. Только английский хавбек в окружении пятерых игроков соперника смог добить. Ещё через 6 минут на табло горели 3:0 – «Милан» сохранил преимущество.

Боевик в Гамбурге

Все голы «Шахтёр» и «Марсель» решили оставить на второй тайм – по итогам первого сохранялись 0:0. О себе напомнил Пьер-Эмерик Обамеянг, который ушёл в тень после ухода из «Барселоны». На самом деле во Франции ему хорошо – форвард снова забивает и играет важную роль в команде. В одной из атак он отклеился от опекуна, получил прострельную передачу и замкнул в касание.

«Горняки» быстро сравняли – после стандарта, мяч заметался. И Клосс промахнулся, передача пошла на Матвиенко, которому дали достаточно свободного времени и пространства на прицельный удар.

Ещё двумя мячами соперники обменялись в самой концовке – на 90-й минуте Ндиайе поставил вопрос о важнейшей гостевой победе «провансальцев». Снял его Эгинальдо – «Шахтёр» разгонял атаку по правому флангу. Не стали усложнять, последовала подача. А бразилец ворвался в штрафную вторым темпом, поэтому и пробил без сопротивления.

В любом случае ничьей «Шахтёру» гордиться не стоит – в домашних матчах необходимо заработать преимущество перед выездом.

Чудо-матч «Карабаха»

Азербайджанцы вот играли на выезде – и всё равно одержали сенсационную победу, поэтому перед домашним поединком у них солиднейшее преимущество. В игре с «Брагой» было по-настоящему жарко. При этом по итогам первого тайма для напряжённой развязки вообще не было предпосылок – команды просто обменялись голами, 1:1.

Начало боевику положил трудовой мяч, который гости буквально затолкали на 54-й минуте. Ударом со штрафного нашли брешь в стенке, так ещё и голкипер «Браги» Матеус не смог зафиксировать мяч – момент подкараулил Зубир.

Абделла в итоге стал главной звездой «Карабаха» в матче – он же позднее ассистировал Жуниньо в моменте с третьим голом. И спустя несколько минут довёл счет до разгромного, замкнув прострел.

Никто не ожидал, что в домашних стенах «Брага» получит разгром, да ещё и от аутсайдера – «Карабаха». Даже гол с пенальти в компенсированное время вряд ли сгладил углы.

Камбэки «Юниона» и «Аякса»

В Лиге Конференций всё немного спокойнее. «Бетис» уступил дома загребскому «Динамо», «Гент» в гостях – «Маккаби», «Олимпиакос» заработал минимальное преимущество перед «Ференцварошем». Но пропасти в классе между этими командами нет. Равно как нет и ярких деталей игр.

Но найдётся, о чём поговорить. «Юнион» и «Аякс», подобно «Браге», едва не сгорели в домашних стенах. И те, и другие сотворили чудо-камбэк. «Айнтрахт» забил «Юниону» дважды уже в первые 10 минут. Шаиби и Каладжич намекнули на предстоящий разгром, правда потом немцы сбавили темп. Зато активизировались хозяева – фундамент команда Александера Блессина заложила на 31-й минуте, когда забил Расмуссен. Уже во втором тайме Нильссон с передачи того же Расмуссена сравнял – такая ничья воспринимается за победу.

Ещё ярче сложился поединок в Амстердаме. У «Аякса» было гораздо меньше времени на спасение, поскольку они пропустили на 16-й и 64-й минутах. Дотянули аж до добавленного времени – и тогда проснулись. Сначала ван ден Бумен реализовал пенальти. А спустя 6 минут Бергейс сотворил чудо. Оба мяча забили в промежуток между 90+1 и 90+7 минутами.