«Лацио» нейтрализовал «Баварию». У команды Тухеля ноль ударов в створ ворот

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сегодня, 09:21

Итальянцы обыграли фаворита в Риме.

Сарри готовился к сопернику, а Тухель недооценил «орлов»

После матча нападающий Иммобиле раскрыл секрет победы. Тренерский штаб «Лацио» долго изучал «Баварию», чтобы построить выгодный для итальянцев и неудобный для немцев план на игру. А для клуба из Мюнхена первый раунд плей-офф Лиги чемпионов был «обязательной программой», недооценили угрозу. Если «Баварии» не хватило вдохновения на четкий футбол против «Байера», то откуда взяться уважению к «Лацио»?

Сарри сказал своим подопечным, что «Бавария» это второй «Реал» – могут классно сыграть в Лиге чемпионов, независимо от результата последнего матча в чемпионате. Не знаем, что Тухель говорил своим футболистам до матча, когда выбирал банальную схему «4-2-3-1», загоняя игроков в ловушки «Лацио» по всему полю, но во время поединка Томас выглядел разочарованным. А после игры ушел от вопроса об увольнении из «Баварии»:

Я не волнуюсь на тему моего потенциального увольнения. Мы сделали всё, чтобы проиграть в этом матче. Игра была в наших руках, но в определенный момент мы просто перестали верить. Понятия не имею, почему так произошло. Слишком много индивидуальных ошибок.

Точное описание сенсационного поражения. «Бавария» не учла особенности стиля «Лацио», не добились автоматизма в атаке, хотя за счет класса контролировали мяч 61 % времени. Хотя у Кейна, Мусиалы и Сане были удары в сторону ворот, из 17 выстрелов «Баварии» ни один не сумел потревожить голкипера Проведеля. Иван разок понервничал, когда защитник заблокировал чужую попытку, но фаворит завершил матч со счетом 4:0 в пользу «Лацио» по ударам в створ.

Упамекано получил «валентинку» в виде красной карточки

Герцог Орлеанский в начале 15-го века оказался в тюрьме. Чтобы бороться со скукой, начал сочинять любовные письма жене. По легенде, ему принадлежит идея первой «валентинки». Карл освободится в итоге из плена и доживет до семидесяти, пережив вторую супругу из трех, а вот «Баварии» будет непросто отыграться с таким подходом, как у них сейчас. Упамекано подставил немцев.

Французский центральный защитник ударил вингера Исаксена по опорной ноге. Чистая красная карточка, риск нанести сопернику жесткую травму, даже открытый перелом ноги, если бы удар пришелся чуть выше. Иммобиле четко реализовал пенальти, развел Нойера и мяч по разным углам ворот. Сарри понял это по реакции стадиона – тренер отвернулся, чтобы не «сглазить» форварда.

Маурицио точно герой матча. А приз лучшему игроку поединка заслуженно получил Гендузи – зимний новичок команды, француз из «Марселя» с матчами за «Арсенал» в прошлом. «Бавария» в меньшинстве глупо пробовала играть широко, но Сане и Мусиала провели неудачный поединок. А вот «Лацио» воспользовался третьей красной карточкой в истории ЛЧ на день святого Валентина.

Павар из «Баварии» и Роке Жуниор из «Милана» имели опыт, похожий на горькую пилюлю Упамекано. Но фанаты «Баварии» вчера поступили мерзко – французский защитник получил сотни расистских оскорблений. Однако проблема не в одном игроке обороны, а в выборе главного тренера. Кан и Салихамиджич заслужили отставку за увольнение Нагельсманна и спорную ставку на Тухеля.

«Бавария» не отыграла 7 подряд поражений в плей-офф ЛЧ

Немцы в пятнадцатый раз проиграли в первом поединке на вылет в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Но ухудшает ситуацию другая статистика – семь раз подряд не сумели отыграться в ответном матче и вылетали. Придется вспоминать игры против «Порту» девятилетней давности, чтобы прервать черную серию. «Лацио» по-прежнему аутсайдер в паре, ведь «Бавария» намного сильнее номинально.

Но разница в классе не будет иметь значения, если Сарри угадает ходы Тухеля в Мюнхене, а его защитники проведут ещё один крепкий поединок, заручившись поддержкой хавбеков. Вчера Катальди и Гендузи грамотно разрывали линии «Баварии». Защитники «орлов» выманивали на себя Кейна, а когда Харри подходил – отдавали пас в сторону. И хавбеки всегда двигались к мячу при выходе в атаку.

Такой стиль замедлял игру, но позволил «Лацио» редко терять мяч и спокойно развивать атаки. Четыре из одиннадцати ударов пришлись в створ ворот Нойера. И единственное огорчение для «орлов» вчера – не забили второй мяч. Датчанин Исаксен не сумел сохранить равновесие для мощного удара после выхода один на один с защитником за спиной. Но победа значительно влияет на расклад.

И хотя шутки, что Кейн за шесть месяцев превратил «Баварию» в «Тоттенхэм» смешные, надо признать – борьба немцев за путевку в четвертьфинал не завершилась. Вот только с таким футболом им не светит победа в Лиге чемпионов. Впервые за 12 лет у «Баварии» есть реальный шанс остаться без трофеев. Суперкубок проиграли, из Кубка Германии вылетели, «Байер» в Бундеслиге отпустили.

Немцы ушли с поля без ударов в створ впервые за пять лет

У Иммобиле четвертый гол в сезоне в Лиге чемпионов, опыт Чиро помогает «Лацио». У итальянца, пережившего в прошлом году автомобильную аварию – врезался в трамвай, водитель которого нарушил правила дорожного движения, теперь 10 голов во всех турнирах. Это восьмой сезон Чиро с двузначным числом мячей в составе «Лацио». Иммобиле не вернулся на пик формы, но речь об авторе 200 голов в Серии А.

Проблема «Лацио» лишь в домашнем стиле. «Орлы» выиграли третий подряд матч в Риме в Лиге чемпионов впервые с 2000 года. И «Бавария» редко остается без голов в нескольких матчах подряд. Для немцев это первый случай с мая 2015 года, когда дважды подряд ушли с поля без забитого мяча. Также «Бавария» редко проигрывает итальянцам в Лиге чемпионов. У них была серия из 10 побед и 2 ничьих.

«Лацио» стал первым клубом Серии А со времен «Интера» в 2011-м, который нанес поражение немецкому гиганту. Также в Риме поставили рекорд последних двадцати лет. За всё время сбора подобной статистики «Бавария» стала единственной командой в истории Лиги чемпионов, которая не попала в створ чужих ворот, имея 17 попыток. Последний раз идеально в обороне против них в ЛЧ сыграл «Ливерпуль» с ван Дейком.

Набор редчайшей статистики заставляет «Лацио» серьезно относиться к угрозам в ответном поединке. Заявка на сенсацию не значит проход дальше. С другой стороны, «орлы» провели идеальный матч. Никто не помешает им прибавить в Мюнхене с учетом изменений у «Баварии» и задачи грамотно сыграть на контратаках в гостях. Тухель говорит, что его команда потеряла веру. А «Лацио» Сарри эту веру приобрел.