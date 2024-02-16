У «Баварии» всё валится из рук. Руководство не предаст Тухеля, хотя Томас оставил команду без трофеев

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сегодня, 16:15

Не хотят повторения истории Нагельсманна.

У мюнхенцев наверняка накопились претензии к главному тренеру. Томас Тухель проигрывает борьбу за титулы везде, где только возможно. При этом расставаться с ним не торопятся.

Уступают в чемпионской гонке

Стоит отдать должное «Байеру» – у них есть то, что называют чемпионским везением. «Бавария» за годы гегемонии столько раз демонстрировала то же самое, что сейчас ни у кого язык не повернётся списать всё на неудачливость. Может, просто запас фарта израсходован.

Но «фармацевты» долго шли вровень с опаснейшим конкурентом, отобрали у него очки в гостях. После той встречи «Бавария» также сыграла вничью с «Лейпцигом». Уже в декабре случился ужаснейший матч против «Айнтрахта» – во Франкфурте команда получила разгромные 1:5. В январе у команды Томаса Тухеля уже 2 поражения в чемпионате. Против «Вердера» и «Байера», последнее гораздо важнее для чемпионской гонки.

В домашних стенах подопечные Хаби Алонсо просто не оставили мюнхенцам ни шанса – 3:0. Отрыв между лидером и второй командой Бундеслиги только увеличивается – «Бавария» отстаёт уже на 5 баллов. Статус «баварцев» настолько непоколебим, что даже в такой форе у «Байера» нет уверенности. Но в моменте дела немецкого гегемона плохи.

Проиграли Суперкубок, получили пощёчину в Кубке

Насторожиться можно было ещё тогда, когда «Бавария» не смогла завоевать, по сути, дежурный Суперкубок Германии. «Лейпциг» в той встрече оформил крупную победу (3:0). И, конечно, это сильный коллектив, претендент на медали и ЛЧ . Тем более грамотно усилившийся. Только между «Лейпцигом» и «Баварией» пропасть в классе. Но всё-таки поражение.

История с национальным Кубком вообще доведена до абсурда. В первом поединке турнира подопечные Томаса Тухеля без проблем разобрались с «Пройссеном». Дальше предстояло сыграть против «Саарбрюккена», клуба 3-й лиги. Причём на поле выходили не только резервисты – в старте появились Сане и де Лигт, Дэвис, Ким Мин-Джэ, Томас Мюллер. И всё равно после забитого гола «баварцы» пропустили дважды, так и не сумев сравнять. Сам Тухель отмечал, что в клубе разочарованы ранним вылетом от аутсайдера.

ЛЧ под вопросом из-за «Лацио»

Несмотря на глобальные проблемы в Бундеслиге, провал в Кубке и Суперкубке, с Лигой чемпионов дела обстояли проще. «Бавария» попала в группу к «Копенгагену», «Галатасараю», «Манчестер Юнайтед». Изначально казалось, что с манкунианцами будет «рубилово» – но те посыпались. И немцы вообще не испытали проблем с выходом из группы. За 6 игр команда только 1 раз потеряла очки.

Да и жребий плей-офф был благосклонен – в 1/8 финала «Бавария» сошлась с проблемным «Лацио» Сарри. Римляне скорее борются с кадровыми проблемами, чем с соперниками за зону еврокубков в чемпионате и за проход по сетке текущей ЛЧ . Но на первый поединок с мюнхенцами они неожиданно нашли силы. У гостей было территориальное преимущество, но встреча оказалась провальной сразу по нескольким статьям. Во-первых, на 67-й минуте красную карточку получил Упамекано – римляне заработали пенальти, который реализовал Иммобиле. Во-вторых, при 10 ударах по воротам мюнхенцы ни разу не пробили в створ.

Это еще не говоря непосредственно о поражении. 0:1 – незначительное отставание, а в домашнем поединке его легко нагнать. Но в работе Тухеля слишком много таких недочётов.

Нет надёжности в обороне, сбои в атаке

До этого говорили конкретно о турнирной составляющей – но проблемы усугубляются и в части содержания. У команды трудности с центром обороны – остались с тремя профильными центрбеками. И в такой ситуации Тухель умудрился «зачехлить» одного из них – Маттейс де Лигт лишился места в старте, пока Ким и Упамекано играют матч за матчем. Сейчас появился Дайер, да и голландец периодически выходит на замену. Но такие действия резко подорвали отношения между игроком и тренером.

Кроме того, чаще проскальзывают сбои в атаке. Можно всё списать на проклятие «Тоттенхэма», которое принёс за собой Харри Кейн. Иначе как объяснить «сухие» поражения от «Лацио», «Байера», «Вердера». Это в недавно начавшемся 2024 году. Чемпионским духом не пахнет.

За Тухеля будут держаться до последнего

В клубе сложилась непонятная позиция в отношении Тухеля – это чувствуется ещё ярче на контрасте с историей Юлиана Нагельсманна. Менеджер спокойно работал себе в лучшем клубе страны. Держал марку – «Бавария» оставалась лидером Бундеслиги, да и в ЛЧ всё было хорошо. Но от отставки его это не спасло.

Список «грехов» Тухеля описан выше. Томас ничего не улучшил, заменив Нагельсманна. Стало только хуже. Но ему-то совет директоров и исполнительный комитет мюнхенцев продолжают доверять, несмотря на множественные провалы. Боссы считают, что игроки и тренер должны сплотиться и вместе выйти из кризиса.

Возможно, Юлиану просто не повезло попасть на период работы Кана и Салихамиджича в клубе. Иначе такую непоследовательность не объяснить. А может, руководство боится очередного удара по имиджу. С Нагельсманном прощание получилось крайне некрасивым – и теперь клуб более осторожен.

Решили ждать окончания сезона – а до тех пор заняться поиском кандидатов на замену. Под боком есть триумфатор из «Байера» Хаби Алонсо. Ему и условия Бундеслиги знакомы, и у самого него есть дух победителя – правда, на специалиста ещё претендует «Реал».