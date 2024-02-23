Издание FourFourTwo составило список лучших британских футболистов

1708672187

вчера, 10:09

Портал FourFourTwo опубликовал список лучших британских игроков в истории футбола.

Первое место в нём занял североирландский нападающий . За свою карьеру он провёл 501 матч за клубы и сборную, забил 176 мячей и отдал 12 голевых передач. Бест является двукратным обладателем Суперкубка Англии, обладателем Кубка АПЛ , двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка европейских чемпионов (Лига чемпионов), лучшим бомбардиром чемпионата Англии 1967/1968, лучшим игроком Англии (1968) и обладателем «Золотого мяча» 1968 года.

Первая десятка лучших британских футболистов от FourFourTwo выглядит следующим образом:

1. Джордж Бест.

2. .

3. Роберт (Бобби) Чарльтон.

4. .

5. .

6. .

7. .

8. .

9. .

10. .

Ранее портал FourFourTwo обнародовал список лучших футболистов, не игравших на мундиале.