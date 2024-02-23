Издание FourFourTwo составило список лучших британских футболистов

Портал FourFourTwo опубликовал список лучших британских игроков в истории футбола.
Первое место в нём занял североирландский нападающий Джордж Бест. За свою карьеру он провёл 501 матч за клубы и сборную, забил 176 мячей и отдал 12 голевых передач. Бест является двукратным обладателем Суперкубка Англии, обладателем Кубка АПЛ, двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка европейских чемпионов (Лига чемпионов), лучшим бомбардиром чемпионата Англии 1967/1968, лучшим игроком Англии (1968) и обладателем «Золотого мяча» 1968 года.
Первая десятка лучших британских футболистов от FourFourTwo выглядит следующим образом:
1. Джордж Бест.
2. Кенни Далглиш.
3. Роберт (Бобби) Чарльтон.
4. Бобби Мур.
5. Гарет Бэйл.
6. Уэйн Руни.
7. Кевин Киган.
8. Харри Кейн.
9. Джимми Гривз.
10. Джон Чарльз.
Ранее портал FourFourTwo обнародовал список лучших футболистов, не игравших на мундиале.