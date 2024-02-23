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Издание FourFourTwo составило список лучших британских футболистов

вчера, 10:09

Портал FourFourTwo опубликовал список лучших британских игроков в истории футбола.

Первое место в нём занял североирландский нападающий Джордж Бест. За свою карьеру он провёл 501 матч за клубы и сборную, забил 176 мячей и отдал 12 голевых передач. Бест является двукратным обладателем Суперкубка Англии, обладателем Кубка АПЛ, двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка европейских чемпионов (Лига чемпионов), лучшим бомбардиром чемпионата Англии 1967/1968, лучшим игроком Англии (1968) и обладателем «Золотого мяча» 1968 года.

Первая десятка лучших британских футболистов от FourFourTwo выглядит следующим образом:

1. Джордж Бест.

2. Кенни Далглиш.

3. Роберт (Бобби) Чарльтон.

4. Бобби Мур.

5. Гарет Бэйл.

6. Уэйн Руни.

7. Кевин Киган.

8. Харри Кейн.

9. Джимми Гривз.

10. Джон Чарльз.

Ранее портал FourFourTwo обнародовал список лучших футболистов, не игравших на мундиале.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 16:28
Бэйл выше Руни?????? Серьезно????????!!!!!!!
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 14:45
Прям лучшие или успешные? Бейл за трофеи в Реале, а Кейн за голы?? Или это список бомбардиров?
therapy
therapy
вчера в 12:49
Можно было бы сменить или Руни или Бейла на Бекхэма
mt88ssv85tf3
mt88ssv85tf3
вчера в 12:05
Очень интересный список! Я не знал, что Джордж Бест был настолько успешным игроком. Он действительно легенда футбола. Также удивительно видеть Гарета Бэйла в этом списке, учитывая его недавние достижения. Это показывает, что футбол может быть непредсказуемым, и даже самые талантливые игроки могут столкнуться с трудностями. Тем не менее, эти игроки оставили свой след в истории, и их достижения будут помнить долго.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:47, ред.
Да уж, да уж...
Засунуть в список Гольфиста между Муром и Руни..., и вместе с тем опрокинуть Линекера, - это ... Конгениально, Киса! )

От кого угодно..., но от 4-4-2 такого не ожидал.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:28
Бест умничка, он круче Месси
Вещий
Вещий
вчера в 10:59
Я конечно не умаляю заслуги Джорджа Беста... возможно он действительно номер один, НО .... Далгиш по крайней мере вполне мог бы быть и первым... Он был, вне всякого сомнения, лучшим британским игроком в 1983 году, и стоял на одном уровне с Марадонной, Зико, Платини и Румменигге.... с мячом в ногах он был чистым гением. Каждый из его 172 голов является этому подтверждением. Он забивал везде.... и не каждому футболисту выпадает часть быть посвященным в рыцари ... а он в 2018 году был посвящен в рыцари, и с того времени он сэр Кеннет Далглиш. Думаю, этот титул вполне заслужен. Ведь Король Кенни известен не только как футболист и тренер, он еще и Человек с большой буквы.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 10:19
Джордж Бест the best, как поэтично...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:19
Странно ...кроме Руни никого из великолепной плеяды начала века....

Джеррард...Ширер...Скоулз...Лэмпард...Терри....Бекхэм....Оуэн...
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 10:18
При этом здесь нет Ширрера...
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