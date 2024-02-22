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Артета о матче с «Порту»: «Мы извлечём уроки и добьёмся своего»

вчера, 10:03
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту1 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета пообещал извлечь уроки из поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Порту».

Наша команда должна играть намного лучше. Нельзя побеждать, действуя вблизи чужих ворот так, как мы сегодня. Если вы хотите попасть в четвертьфинал, нужно обыгрывать своего соперника, и мы должны будем сделать это на «Эмирейтс». Сегодня нам не хватало угрозы и агрессии в финальной трети поля.

Мы можем играть лучше. Думаю, что «Порту» – команда, которая очень хорошо организована в обороне, они постоянно нарушают ритм соперника. Сегодня наши футболисты не могли даже просто коснуться кого-то, потому что в любой ситуации назначался штрафной удар. Мы не успевали, но мы извлечём уроки, лучше подготовимся и добьёмся своего во втором матче.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:59
тренер сумеет из мотивировать !
собраться и победить
Capral
Capral
вчера в 10:36
Не люблю, такие заявления публичные, но надеюсь на победу Арсенала и верю в неё!!!!!!!
t7r4q546ezfj
t7r4q546ezfj
вчера в 10:22
Это сделать будет очень трудно не смотря что игра будет дома
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:13
Ну посмотрим,что будет в ответном матче.
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