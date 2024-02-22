«Арсенал» заглох в Лиге чемпионов. Жёсткий «Порту» наказал фаворита на 94-й минуте матча

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вчера, 09:14

Победный гол от автора эпичных промахов.

Консейсау сознательно отказался от мяча

Португальский тренер признал, что в открытой игре его команда слабее «Арсенала». Но даже если англичане контролируют мяч, ключевыми остаются попадания в ворота. У команды Артеты ноль ударов в створ, а «Порту» медленно и жестко гнул свою линию. В итоге на 94-й минуте Галено нанес красивый удар, мяч по дуге направился в угол, а голкипер «канониров» Райя неграмотно выбрал позицию и тянулся к мячу правой рукой. Опытный вратарь стоял бы ближе к линии ворот и работал бы левой рукой.

Райс тоже виноват – пятился от Галено. Тренер Консейсау победил, когда выжал силы из «Арсенала». В первом тайме владение было 30 на 70 %, а во втором 42 на 58 %, то есть гости устали. Португальцы заставили англичан часто нарушать правила, 14 фолов против 22, и много раз терять мяч, 32 таких случая. Даже со стандартами, действенным оружием Артеты в сложных матчах, Консейсау боролся нестандартно. При каждой подаче в штрафную «Порту» один или несколько игроков падали на землю.

Не самая достойная тактика, но сработала, ведь счет по ударам 8:7 в пользу португальцев. Игра вторым номером принесла плоды и редкие, но решающие моменты. Изначальный план на игру Консейсау сработал. Схема «4-2-3-1» при плотной игре и широком расположении в обороне сумела создать проблемы для линейной расстановки «4-3-3» от Артеты. Огромная проблема для Микеля – у него нет центрального нападающего. Заметно даже по расположению игроков на поле. Райс вчера прижался к линии защиты.

Латералей Уайта и Кивиора не пустили в атаку. В итоге справа у «Арсенала» было два человека, которых ловили пять игроков «Порту», а слева было трое против пяти оппонентов. Консейсау шикарно разделил схему на две части – по пять человек на каждом фланге. И большой грех тренера Артеты – не сумел пройти через центр. Седовласый бельгиец Троссард вышел играть на острие, но вингер лишь трижды коснулся мяча в периметре штрафной площади соперника, причем по своему левому флангу.

Мартинелли выжали к самой бровке. А поляк Кивиор, который заметил на левом фланге травмированного Зинченко, намного хуже атаковал, не умеет смещаться в центр для создания большинства. Эдегор и Райс играли слишком далеко от чужих ворот. Снотворный и разбитый свистками футбол помогал «Порту» идеально читать игру. «Арсенал» никак не мог зацепиться за вертикальные передачи на полуфлангах, а у Сака не получалось открыться на пространстве, так как «канониры» контролировали мяч, а не игру.

«Порту» должен был забить до перерыва

Артета злился, как и его загорелый коллега Консейсау. Но медленный футбол в пользу команды без мяча. «Порту» понимал, что англичане наращивают преимущество на левом фланге атаки, но стандарты оттуда не работали. Райс подавал правой ногой, а Эдегор левой – без толку. У «Порту» есть защитники для грамотной игры головой. Привычно агрессивный 40-летний ветеран Пепе хорошо подсказывал «крестному сыну», 21-летнему Отавио.

А самое странное для Артеты – его команда не могла пройти в центре двух 22-летних полузащитников Гонсалеса и Варелу. Не смотрите на «деда» Пепе, рядом с ним молодежь. Вратарю «Порту» Коште всего 24 года, как и форварду Эванилсону. Про двух 22-летних хавбеков сказали выше. Ещё можно добавить Мариу на правом фланге, всего на два года старше. Но отсутствие опыта не мешает контратаковать, например, 21-летнему Франсишку Консейсау.

Сын главного тренера развил атаку правым флангом. Мяч оказался у Галено, но португалец – автор 4 голов и 3 ассистов на групповом этапе, сначала попал в штангу, а потом не сумел подстроиться после отскока. Эпизод смешной, но сложный по исполнению. Позиция была убойной, попасть в ворота после рикошета от каркаса ворот сложно, мяч пружинит и летит на большой скорости. Но фиксируем, что самый лучший момент поединка был именно у «Порту».

«Канониры» кружили вокруг чужой штрафной площади, но им нужен форвард, а он приедет будущим летом. Сложнейший матч для фаворита не мог перевернуть Жезус, у форварда травма. Игра с огромным количеством нарушений правил, свистков и пауз не смотрелась. Даже в Неаполе было немножко интереснее, невзирая на слабую игру хозяев против «Барселоны». «Арсенал» мучился, а не играл в свой футбол в гостевом поединке против «Порту».

Артета не умеет переворачивать такие игры

Португальцы молодцы, что уверенно и грамотно работали без мяча. Вот только уставали и тоже не могли подолгу держать мяч, потому что у «Арсенала» с Райсом есть удачный высокий прессинг. А вот низкий не сработал, когда Галено готовил голевой удар. Игроки «Порту» грамотно подставлялись под нарушения, сами совершали технические фолы. Оставалось по плохой для «драконов» традиции не заработать красную карточку, игра в меньшинстве могла всё сломать.

Но когда хватало людей, чтобы заполнять лакуны между линиями, оставалось вдохновение даже для контратак. «Арсенал» отошел от чужих ворот, но не сумел выиграть пространство в атаке. Знаем, что команда Артеты умеет забивать в концовке матчей. Но когда дожимают соперника, которого раскатывали и растягивали по флангам. Знаем, что часто отличаются футболисты, вышедшие на замену. Но «Микки-тайм» не заменил в АПЛ «Ферги-тайм».

Речь о явлениях разного порядка. У Микеля в штабе есть специальный наставник по стандартам. Он грамотно придумал подачи с углов поля с разных флангов левшами и правшами, чтобы всегда закручивать мяч в створ ворот. Но стандартные положения не всегда выручат, а с игры ничего не создали. «Порту» тактически не был консервной банкой, у которой оторвался язычок на крышке, как сказал комментатор. Оторванный язычок – случайность.