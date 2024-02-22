«Арсенал» и «Бавария» стали ближе к вылету из Лиги чемпионов. Первый раунд удивил фаворитов

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вчера, 12:53

Даже «Реалу» рано почивать на лаврах.

«Бавария» не покорила вечный Рим

Оценка суперкомпьютера на проход дальше: «Бавария» — 49,08 %, «Лацио» — 50,92 %

Понимаем, что «Бавария» может разнести «орлов» дома 5:1, невзирая на футбольный кризис и будущий уход Тухеля. Но нельзя вечно критиковать, стоит похвалить «Лацио» за грамотный первый матч. Случилась главная сенсация первого раунда, ведь у немцев коллекция полуфиналов ЛЧ и дорогой состав, а у римлян скромнее кадры и тоже неважные результаты в национальном чемпионате. Но Сарри переиграл Тухеля, а «Бавария» огорчила саму себя. Гол Иммобиле с пенальти после удаления Упамекано – зацепка для аутсайдера перед ответным поединком. «Лацио» стал чуть ближе к большой сенсации.

«Арсенал» наказали за скучную игру

Оценка суперкомпьютера на проход дальше: «Арсенал» — 47,38 %, «Порту» — 52,62 %

«Порту» отличается от середняков АПЛ , которые часто рубятся со сложными соперниками, но уступают им по кадрам. У «драконов» много ценных и талантливых ребят, поэтому увидели матч, в котором по явным моментам и по голам победили португальцы. У «Арсенала» ни одного удара в створ, а вингер «Порту» Галено мог забить в первом тайме. Промахнулся дважды, но отличился на 94-й минуте красивым ударом-парашютом. Теперь в Лондоне Консейсау постарается сковать «Арсенал», хотя Артета учтёт свои ошибки. Впрочем, «Порту» тоже может прибавить и сыграть острее в Англии.

«Реал» положился на сэйвы Лунина

Оценка суперкомпьютера на проход дальше: «Реал» — 88,82 %, «РБ Лейпциг» — 11,18 %

Нечестная оценка от бездушной машины с алгоритмами. Да, «Реал» часто проходит первый раунд Лиги чемпионов. Конечно, команда Винисиуса и Крооса остаётся фаворитом, а гол Диаса позволил увезти домой победу 1:0. Вот только у Лунина повторение рекорда по сэйвам для голкипера «Реала» в матче Лиги чемпионов – девять спасений, как у Куртуа в финале против «Ливерпуля». В ответном матче немцам нечего терять, их шансы выше 11 %.

«Интеру» аукнутся жёсткие промахи

Оценка суперкомпьютера на проход дальше: «Интер» — 79,12 %, «Атлетико» — 20,88 %

Если бы «Атлетико» без Мораты в основе проиграл со счётом 3:0, тогда без шансов. Но раз гол Арнаутовича стал единственным, а до этого у Марко были жёсткие промахи и просто неправильная игра в атаке, которая исключила разгром, заслуженный «Интером», то какие поводы не верить в «Атлетико» в домашней игре? Тот факт, что команда Индзаги явно лучше, ничего не меняет, поскольку в Мадриде у Симеоне будет матч-реванш, у него много опыта, а Гризманн разозлился. Миланцы зря не забили дома больше. При этом команда Бастони и Бареллы оставила приятное впечатление, у них уровень будущего финалиста Лиги чемпионов.

ПСВ немножко слабее «Боруссии» Дортмунд

Оценка суперкомпьютера на проход дальше: ПСВ — 37,48 %, «Боруссия» Дортмунд — 62,52 %

У голландцев были хорошие подходы к воротам немцев, они разносят всех дома и сыграли вничью с «Боруссией» Дортмунд. Высокий процент на проход «жёлто-чёрных» это отсылка к их опыту в плей-офф Лиги чемпионов, а ещё отражение разницы между игрой немцев дома и на выезде. Конечно, великолепные фанаты «шмелей» помогут им погонять оборону команды Петера Боша. Вот только опытный тренер бывал в разных передрягах в еврокубках и тренировал саму «Боруссию» Дортмунд. Эта пара равнее, чем высчитал суперкомпьютер «Opta».

«Манчестер Сити» решил все проблемы

Оценка суперкомпьютера на проход дальше: «Манчестер Сити» — 98,91 %, «Копенгаген» — 1,09 %

Датчане стали главными аутсайдерами раунда плей-офф после домашнего поражения от Де Брюйне и компании. Счёт 1:3 оставляет им иллюзорные шансы на четвертьфинал, пускай на групповом этапе команда тренера Якоба Нееструпа показывала умение отвечать ударом на удар. Но против «горожан» в гостях их подход вряд ли сработает. «Копенгагену» не повезло со жребием, у них вправду низкие шансы на сенсацию. Наверное, это единственная пара, где песенка претендента уже спета. Или датчане забьют два мяча подряд в ворота главного фаворита? Вероятность выхода «Манчестер Сити» в финал оценивают сейчас в 52,73 %, намного выше шансов «Реала» или «Интера».

ПСЖ подстраховал ловкий гол Мбаппе

Оценка суперкомпьютера на проход дальше: ПСЖ — 90,16 %, «Реал Сосьедад» — 9,84 %

«Реалу Сосьедад» не стоило пропускать второй мяч от молодого вингера ПСЖ Баркола. Брэдли повторил за Мбаппе, а правый вингер парижан Дембеле помогал передачами. При этом Луис Энрике едва не поседел по второму кругу в первом тайме, поскольку в домашней игре фаворит пары не мог собраться и справиться с испанским соперником. У Захаряна должен быть шанс сыграть против ПСЖ в основе – «Реалу Сосьедад» нужен атакующий состав в домашнем поединке, чтобы забить первыми и заставить французов нервничать.

«Барселона» зря не обыграла «Наполи»

Оценка суперкомпьютера на проход дальше: «Барселона» — 64,70 %, «Наполи» — 35,30 %

В парах, где разница небольшая, как у «Баварии» и «Лацио», точно назревает камбэк. Но даже в дуэлях, где были ничьи или фаворит оступился, как «Арсенал» в Порту, борьба не завершена. Первый раунд плей-офф не такой лёгкий для фаворитов, как многие предполагали в день жеребьёвки. Даже «Барселона» ещё может вылететь от «Наполи», ведь не реализовали моменты в Италии. Левандовски забил, но также промахивался, как и Гюндоган. Мерет выручил хозяев, а Осимхен продавил защитника и сравнял счёт. Хави рискует завершить тренерскую карьеру в «Барселоне» без прорыва в Лиге чемпионов, где в прошлых сезонах каталонцы даже не попадали в плей-офф.