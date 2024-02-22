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«Арсенал» и «Бавария» стали ближе к вылету из Лиги чемпионов. Первый раунд удивил фаворитов

вчера, 12:53
Чиро Иммобиле

Даже «Реалу» рано почивать на лаврах.

«Бавария» не покорила вечный Рим

Оценка суперкомпьютера на проход дальше: «Бавария» — 49,08 %, «Лацио» — 50,92 %

Понимаем, что «Бавария» может разнести «орлов» дома 5:1, невзирая на футбольный кризис и будущий уход Тухеля. Но нельзя вечно критиковать, стоит похвалить «Лацио» за грамотный первый матч. Случилась главная сенсация первого раунда, ведь у немцев коллекция полуфиналов ЛЧ и дорогой состав, а у римлян скромнее кадры и тоже неважные результаты в национальном чемпионате. Но Сарри переиграл Тухеля, а «Бавария» огорчила саму себя. Гол Иммобиле с пенальти после удаления Упамекано – зацепка для аутсайдера перед ответным поединком. «Лацио» стал чуть ближе к большой сенсации.

«Арсенал» наказали за скучную игру

Оценка суперкомпьютера на проход дальше: «Арсенал» — 47,38 %, «Порту» — 52,62 %

«Порту» отличается от середняков АПЛ, которые часто рубятся со сложными соперниками, но уступают им по кадрам. У «драконов» много ценных и талантливых ребят, поэтому увидели матч, в котором по явным моментам и по голам победили португальцы. У «Арсенала» ни одного удара в створ, а вингер «Порту» Галено мог забить в первом тайме. Промахнулся дважды, но отличился на 94-й минуте красивым ударом-парашютом. Теперь в Лондоне Консейсау постарается сковать «Арсенал», хотя Артета учтёт свои ошибки. Впрочем, «Порту» тоже может прибавить и сыграть острее в Англии.

«Реал» положился на сэйвы Лунина

Оценка суперкомпьютера на проход дальше: «Реал» — 88,82 %, «РБ Лейпциг» — 11,18 %

Нечестная оценка от бездушной машины с алгоритмами. Да, «Реал» часто проходит первый раунд Лиги чемпионов. Конечно, команда Винисиуса и Крооса остаётся фаворитом, а гол Диаса позволил увезти домой победу 1:0. Вот только у Лунина повторение рекорда по сэйвам для голкипера «Реала» в матче Лиги чемпионов – девять спасений, как у Куртуа в финале против «Ливерпуля». В ответном матче немцам нечего терять, их шансы выше 11 %.

«Интеру» аукнутся жёсткие промахи

Оценка суперкомпьютера на проход дальше: «Интер» — 79,12 %, «Атлетико» — 20,88 %

Если бы «Атлетико» без Мораты в основе проиграл со счётом 3:0, тогда без шансов. Но раз гол Арнаутовича стал единственным, а до этого у Марко были жёсткие промахи и просто неправильная игра в атаке, которая исключила разгром, заслуженный «Интером», то какие поводы не верить в «Атлетико» в домашней игре? Тот факт, что команда Индзаги явно лучше, ничего не меняет, поскольку в Мадриде у Симеоне будет матч-реванш, у него много опыта, а Гризманн разозлился. Миланцы зря не забили дома больше. При этом команда Бастони и Бареллы оставила приятное впечатление, у них уровень будущего финалиста Лиги чемпионов.

ПСВ немножко слабее «Боруссии» Дортмунд

Оценка суперкомпьютера на проход дальше: ПСВ — 37,48 %, «Боруссия» Дортмунд — 62,52 %

У голландцев были хорошие подходы к воротам немцев, они разносят всех дома и сыграли вничью с «Боруссией» Дортмунд. Высокий процент на проход «жёлто-чёрных» это отсылка к их опыту в плей-офф Лиги чемпионов, а ещё отражение разницы между игрой немцев дома и на выезде. Конечно, великолепные фанаты «шмелей» помогут им погонять оборону команды Петера Боша. Вот только опытный тренер бывал в разных передрягах в еврокубках и тренировал саму «Боруссию» Дортмунд. Эта пара равнее, чем высчитал суперкомпьютер «Opta».

«Манчестер Сити» решил все проблемы

Оценка суперкомпьютера на проход дальше: «Манчестер Сити» — 98,91 %, «Копенгаген» — 1,09 %

Датчане стали главными аутсайдерами раунда плей-офф после домашнего поражения от Де Брюйне и компании. Счёт 1:3 оставляет им иллюзорные шансы на четвертьфинал, пускай на групповом этапе команда тренера Якоба Нееструпа показывала умение отвечать ударом на удар. Но против «горожан» в гостях их подход вряд ли сработает. «Копенгагену» не повезло со жребием, у них вправду низкие шансы на сенсацию. Наверное, это единственная пара, где песенка претендента уже спета. Или датчане забьют два мяча подряд в ворота главного фаворита? Вероятность выхода «Манчестер Сити» в финал оценивают сейчас в 52,73 %, намного выше шансов «Реала» или «Интера».

ПСЖ подстраховал ловкий гол Мбаппе

Оценка суперкомпьютера на проход дальше: ПСЖ — 90,16 %, «Реал Сосьедад» — 9,84 %

«Реалу Сосьедад» не стоило пропускать второй мяч от молодого вингера ПСЖ Баркола. Брэдли повторил за Мбаппе, а правый вингер парижан Дембеле помогал передачами. При этом Луис Энрике едва не поседел по второму кругу в первом тайме, поскольку в домашней игре фаворит пары не мог собраться и справиться с испанским соперником. У Захаряна должен быть шанс сыграть против ПСЖ в основе – «Реалу Сосьедад» нужен атакующий состав в домашнем поединке, чтобы забить первыми и заставить французов нервничать.

«Барселона» зря не обыграла «Наполи»

Оценка суперкомпьютера на проход дальше: «Барселона» — 64,70 %, «Наполи» — 35,30 %

В парах, где разница небольшая, как у «Баварии» и «Лацио», точно назревает камбэк. Но даже в дуэлях, где были ничьи или фаворит оступился, как «Арсенал» в Порту, борьба не завершена. Первый раунд плей-офф не такой лёгкий для фаворитов, как многие предполагали в день жеребьёвки. Даже «Барселона» ещё может вылететь от «Наполи», ведь не реализовали моменты в Италии. Левандовски забил, но также промахивался, как и Гюндоган. Мерет выручил хозяев, а Осимхен продавил защитника и сравнял счёт. Хави рискует завершить тренерскую карьеру в «Барселоне» без прорыва в Лиге чемпионов, где в прошлых сезонах каталонцы даже не попадали в плей-офф.

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Все комментарии
volga.kot
volga.kot
вчера в 20:10
Сенсации грянут уже на этой стадии плей офф! Готовьтесь ловить хорошие кэф.
zgds56xhne9p
zgds56xhne9p
вчера в 20:08
Насчет Баварии большой вопрос, а вот Арсенал должен все знаки вопроса превратить в громкие восклицательные знаки!!!! Артета и Ко обязаны утереть нос португальцам. Что они и сделают в ответном поединке!!!!!!!!!!
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 16:01
Думаю Арсенал дома без проблем возьмет убедительный реванш, а вот у Баварии есть все шансы слить последний ненужный турнир и сосредоточиться на закулисных играх. А вообще желаю видеть в 1/4 больше именитых топ-клубов, пусть некоторые и не в форме, совершенно не хочется смотреть матчи типа Реал - Порту, МС - Лацио и тд.
DXTK
DXTK ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 13:25
Ну хорошо Баварии не будет, пускай тогда будет 1/4 Барселона - Арсенал, тогда у Артеты будет хороший повод взять реванш за финал ЛЧ 2006 года, и за все те моменты когда Месси издевался над вами.......ведь гения тут больше нету, боятся некого, Хави тоже теперь не на поле.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 13:20
Ничего себе фантазии. С нынешней формой "Баварии" будет 1-5 1-5, потому что Доминатор всегда не мог против контратакующих команд играть (он даже и не хочет - у него ни ЦН нормального нет, ни забивающих защитников, типа Рюдигера в "Реале"). А как раз "Баварию", у которой просто проходной двор, он на изи разберёт.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:18
Я больше удивлён, что на "Барселону" вероятность в два раза больше, чем на "Наполи", хотя по статистике никакого преимущества олимпийский стадион на Монжуике им не даст, кроме того, к концу игры "Наполи" лучше их смотрелись.

Теперь, когда их тренер в курсе (который проводил первую игру), что можно играть в полном составе, пока Хвичиньо готовит им победный шашлык на мангале, я думаю, блаугранас будет ещё тяжелее, чем в первом матче.

Кварадона только соперников обрезами снабжала, я, ей-богу, не помню за всю игру от него более полезного действия, чем какой-нибудь пас поперёк поля в центре.

Плюс у Хави игроки не только традиционно не понимали, что делать, но и контроль мяча у них ещё и был на уровне разобранного "Наполи", как будто они с бодуна вышли, кавы перепили, одни случайные потери, там пять пасов подряд чтобы прошло - это достижение.

Ну а так это всего лишь суммарная статистика для команд и выводы из неё, а статистика в футбол не играет))
DXTK
DXTK
вчера в 13:17
Пускай Арсенал и Бавария выйдут в 1\4 и сыграют друг с другом помню последнюю их дуэль Бавария 5-1, 5-1 Арсенал, хочется еще тем более там будет Кейн который всегда мотивирован на канониров, которые его не признали в детстве, а сегодня мечтают о таком форварде.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:59
На Арсенал всего 47,38? Я бы дал около 70)) Дома канониры должны показать силу
Гость
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