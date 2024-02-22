Чемпионы-неудачники разошлись миром. «Барселона» не дожала

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сегодня, 01:38

Левандовски и Осимхен показали мастерство.

Встреча страдальцев

Игра между «Наполи» и «Барселоной» имела особую привлекательность для тех, кто любит смотреть, как кризисные команды выкарабкиваются из своего положения в очных битвах. И «Наполи», и «Барселона» далеки от идеального состояния. У каждого клуба есть проблемы разной глубины и разного свойства. Но и те, и другие обладают именем и амбициями, которые обязывают их продвигаться в четвертьфинал Лиги чемпионов. На фоне неудач на внутренней арене каждый шаг вперед в еврокубках дает передышку и снимает часть давления.

Но тут интересно, что на тренеров прессинг сейчас с обеих сторон имеет особое свойство. Хави из «Барселоны» уйдет, и уже сейчас ясно, что оставит после себя неоднозначное наследие, если, конечно, вдруг не выиграет Лигу чемпионов, во что никто, пожалуй, не верит. А Франческо Кальцону только назначили. Вероятно, расчет руководства «Наполи» был как раз в том, что новый тренер – это всегда эмоциональная встряска, и если не на игровых качествах, то на характере в таких случаях можно вытащить счастливый билет. Особенно в противостоянии с таким нестабильным противником, как «Барселона». Дополнительной пикантности добавляет тот факт, что встречаются, между прочим, чемпионы Италии и Испании. Действующие. Которые наверняка свои полномочия сложат перед следующим сезоном.

Нереализованный потенциал

Начало матча показало, что «Наполи» все еще не успел за два дня особо понять, какую игру от команды хочет видеть главный тренер сборной Словакии. Поэтому итальянцы начали скромно. В «Барселоне» предполагали подобное смятение со стороны соперника и попытались этим воспользоваться. Такого натиска, который каталонцы обрушили на ворота Мерета на стартовом отрезке игры, давненько «Барселона» не показывала. В нескольких эпизодах лишь везение и мастерство вратаря спасали «Наполи» от неминуемого гола. И тогда казалось, что разбор итальянцев – дело времени.

Но мы же говорим о «Барселоне». Поддавив на «Наполи» в течение первого получаса игры, создав серию голевых моментов, каталонцы словно мысленно добавили себе если не победу, то гол-другой точно. Но умозрительные голы на табло не отображаются. В этом, кстати, проблема «Барселоны» при Хави. Если бы все, что себе мысленно по итогам того или иного отрезка команда приписывает, засчитывалось в виде голов, каталонцы выступали бы куда успешнее. Реальность же от фантазий отличается.

В реальности конец первого тайма «Наполи» провел более оживленно. И пусть не создал серьезных моментов, но показал, что может справляться с давлением и даже самостоятельно контролировать мяч. Это не создало иллюзию преимущества, но показало, что «Барселона» не может доминировать на протяжении всей игры. Хотя кто-то в это верил?

И все же по итогам тайма цифры были впечатляющими. Пусть преимущество в контроле мяча у гостей оказалось мизерным, а точность передач в районе 83 процентов и те, и другие набивали поперечными передачами на пару метров на своей территории, главный показатель остроты выглядывал из ударов по воротам. Семь ударов нанесла «Барселона», трижды попав в створ. У «Наполи» горел «ноль» в этих пунктах.

Индивидуальное мастерство

Но «Барселона» умеет и практикует создание себе проблем. В первой части второго тайма все выглядело снова прилично для каталонцев. Они опять смотрелись солиднее. А к исходу часа игры стали демонстрировать удушающее давление. То самое, которое мечтают видеть у «Барселоны» ее поклонники. То самое, которое приносило каталонцам когда-то успех. Сейчас оно проглядывает лишь эпизодически. Но когда даже центральные защитники на чужой территории перехватывали передачи соперников, не давали неаполитанцам поднять голову и развернуться у их же штрафной, все говорило о приближающемся голе.

Да, брак в передачах при таком интенсивном плотном прессинге возникал и у самих гостей. Но они лучше справлялись с возвращением себе мяча, чем «Наполи». И это кружило голову хозяевам. Как следствие этого непродолжительного, но впечатляющего отрезка – гол Левандовского. Поднявшийся неприлично высоко после очередного перехвата Мартинес отдал передачу между линиями на Педри, а тот выкатил в штрафную на Роберта, который развернул Ди Лоренцо и между его ногами послал мяч в ворота. Логичное завершение отрезка с прессингом и прекрасная демонстрация индивидуального мастерства Роберта, Педри и Иньиго.

Но что делает «Барселона»? Правильно. Она начинает упускать контроль над ситуацией. Снова ближе к концу тайма «Наполи» оживает. А каталонцы словно уже записали себе успех в актив. Это выключение из работы выглядело симптоматичным. Но даже при таком развитии событий не верилось, что беззубый «Наполи» на что-то способен.

Хозяева же показали, за что ценится их главная звезда – Осимхен. За способность решать вопрос в эпизоде. Он получил мяч в дежурной, не самой многообещающей позиции в штрафной, но технично продавил Мартинеса и прошил тер Штегена. Все сделал сам как заправский бомбардир. Ровно то же, что пятнадцатью минутами ранее сотворил Левандовски. Другое дело, что это был первый и единственный удар «Наполи» в створ.

К слову, во втором тайме все же хозяева перестреляли гостей. Шесть ударов у них против пяти у «Барселоны». Но из шести только один был в цель. А каталонцы пробивали точно трижды. Другое дело, что эти попытки оказывались безуспешными. Нет у «Барселоны» какой-то хищной способности добивать и уничтожать соперника, даже если у того ничего не клеится. А «Наполи» показал, что у него отдельные мастера имеются. Хоть пашущий Замбо-Ангисса, хоть напористый Осимхен. Когда соперник демонстрирует малейшую слабость, опытные игроки этим пользуются. Хоть с Кальцоной, хоть без него.