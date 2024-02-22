Хави о матче с «Наполи»: «Мы заслуживали большего»

Главный тренер «Барселоны» считает, что его команда должна была побеждать в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи».

Мы провели очень хорошую игру. Доминировали на протяжении 75 минут, но они забили с первого же удара по воротам. Это не очень хороший результат, потому что в этой игре нужно было побеждать.

Команда играла, создала много моментов, но не была эффективна, как не была эффективна весь сезон. Мы заслуживали гораздо большего, чем получили. Но потеряли контроль над игрой после того, как Левандовски забил.

Это горькое чувство, но я уверен, что, играя так, мы сможем пройти дальше. Мы довольны игрой, даже несмотря на то, что результат был к нам не слишком благосклонен. Мы можем гордиться собой.