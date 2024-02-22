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Хави о матче с «Наполи»: «Мы заслуживали большего»

вчера, 09:53
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что его команда должна была побеждать в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи».

Мы провели очень хорошую игру. Доминировали на протяжении 75 минут, но они забили с первого же удара по воротам. Это не очень хороший результат, потому что в этой игре нужно было побеждать.

Команда играла, создала много моментов, но не была эффективна, как не была эффективна весь сезон. Мы заслуживали гораздо большего, чем получили. Но потеряли контроль над игрой после того, как Левандовски забил.

Это горькое чувство, но я уверен, что, играя так, мы сможем пройти дальше. Мы довольны игрой, даже несмотря на то, что результат был к нам не слишком благосклонен. Мы можем гордиться собой.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 10:57
Чего заслужили, то и получили, что уже отмазываться.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 10:28
Вы заслужили поражение, но снова повезло.
allemz
allemz
вчера в 10:06, ред.
Каталонский нытик продолжает смешить весь футбольный мир)))
112910415
112910415
вчера в 10:03
заслуживали, заслуживали, да недозаслужили ...
Capral
Capral
вчера в 10:00
Чем, гордиться- тем, что сыграли вничью, с таким же дохлым соперником как Барселона? Гордиться, Хави, ты можешь тем, что пропустил один, вместо, обычных трёх или пяти.
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:56
Оправдывание это удел слабого...
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