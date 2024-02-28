Рейтинг знаменитых покупок Боэли в «Челси». 33 ужасных трансфера против одной хорошей сделки

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сегодня, 10:34

Потратили 1.1 миллиарда евро.

Один миллиард сто миллионов евро, что равно примерно 110 миллиардам рублей. Колоссальные деньги, выброшенные Тоддом Боэли, новым совладельцем «Челси». Скорее всего, подавляющее большинство футболистов не смогут отработать вложенные в них средства. Скорее всего, инвесторы не получат прибыль после захода в лондонский клуб, хотя не могут позволить себе списывать команде долги, как делал Абрамович.

Кроме 1.2 млрд евро, потраченных на 34 новичков после прихода Боэли, есть также обязательства по зарплате. Ситуация ужасная. Нет трофеев – проиграли Кубок Лиги и вряд ли смогут выиграть Кубок Англии. Не будет Лиги чемпионов в новом сезоне. Недовольство тренером будет расти, Почеттино подыскивают замену. Хаотичная трансферная кампания может стать уроком другим, но пора выставить оценки новичкам.

Лучший трансфер

Коул Палмер («Манчестер Сити», 47 млн евро).

С натяжкой можно дописать сюда голкипера Петровича? Но это не новый Петр Чех, а временная замена для основного вратаря, который звезд с неба не хватает. Поэтому в списке лучших сделок оставляем только Палмера. Коул хотя бы отдаленно напоминает футболиста для основы старого успешного «Челси». Но даже парню, который отказался ждать шанса в составе «Манчестер Сити», нужно доказать стабильность, чтобы подтвердить класс. Талантливый мальчишка с голами, но этого мало для прорыва команды.

Сносные сделки

Энцо Фернандес («Бенфика», 121 млн евро), Мало Гюсто («Лион», 30 млн евро), Джордже Петрович («Нью-Инглэнд Революшн», 14 млн евро).

Можно оспорить включение сюда Фернандеса? У Энцо бывают прозрения в футболке «Челси», что для чемпиона мира в порядке вещей. Но если вспомнить о стоимости сделки, то «сносный трансфер» можно передвинуть в список ниже. Молодой вратарь Петрович может вернуться в запас, а крайний защитник Мало Гюсто уступит на правом фланге капитану Джеймсу. Но на фоне остальных новичков «Челси» эта тройка выделяется.

Очень плохие покупки

Уэсли Фофана («Лестер», 80.4 млн евро), Кристофер Нкунку («Лейпциг», 60 млн евро), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», 56.2 млн евро), Аксель Дисаси («Монако», 45 млн евро), Бенуа Бадьяшиль («Монако», 38 млн евро), Кэрни Чуквуемека («Астон Вилла», 18 млн евро).



Атакующий хавбек Нкунку снова травмировался. У Кристофера есть шанс перейти в категорию выше, а дорогой Стерлинг там вряд ли окажется. Поскольку Рахим не привнес чемпионский опыт в общий котел. Защитник Фофана страдал из-за травм, но вместе с ещё двумя игроками обороны – Дисаси и Бадьяшилем, Уэсли оказывается в списке тех, кого стыдно сравнивать с Ивановичем и Терри, Аспиликуэтой и даже Тиаго Силвой на лучшем отрезке бразильца в «Челси». А Чуквуемека в этой категории, так как не приносит пользы из-за травм и неумения тренерского штаба готовить молодых ребят к сложным матчам.

Ужасные трансферы

Мойсес Кайседо («Брайтон», 116 млн евро), Михаил Мудрик («Шахтёр», 70 млн евро), Марк Кукурелья («Брайтон», 65.3 млн евро), Ромео Лавия («Саутгемптон», 62.1 млн евро), Калиду Кулибали («Наполи», 38 млн евро), Николас Джексон («Вильярреал», 37 млн евро), Роберт Санчес («Брайтон», 28.7 млн евро).

Семерка по цене, статусу и талантам для основы нового «Челси». Но Джексон промахивается и вспоминает неудачные удары Бензема в молодости. Сенегалец отмечает, что не считает себя игроком настолько высокого класса, но надеется, что начнет забивать чаще. Но пока Николас среди разочарований вместе с голкипером Санчесом, который совершал явные ошибки. Рядом опорник Кайседо, после «Брайтона» не в своей тарелке. Зато Мойсес убедил молодого бельгийца Лавию отказать «Ливерпулю», а теперь Ромео страдает без Джульетты в «Челси». На левом фланге не зажигают латераль Кукурелья и вингер Мудрик. Зато Марка и Михаила объединяет регресс, в предыдущих клубах были на голову выше себя нынешних. При этом за обоих явно переплатили. А защитник Кулибали вообще в Саудовской Аравии. Боэли проиграл владельцу «Брайтона» в покер всё состояние и выпросил серию глупых трансферов вместо этого?

Бесполезные подписания

Нони Мадуеке ( ПСВ , 29 млн евро), Чимуана Угочукву («Ренн», 27 млн евро), Кендри Паэс («Индепендьенте дель Валье», 20 млн евро), Дейвид Вашингтон («Сантос», 16 млн евро), Ангело Боржес («Сантос», 15 млн евро), Чезаре Казадеи («Интер», 14.8 млн евро), Андрей Сантос («Васку да Гама», 12.5 млн евро), Пьер-Эмерик Обамеянг («Барселона», 12 млн евро), Давид Фофана («Мольде», 12 млн евро), Жоау Феликс («Атлетико», аренда за 11 млн евро), Габриэль Слонина («Чикаго Файр», 9 млн евро), Ише Самуэлс-Смит («Эвертон», 4.7 млн евро), Денис Закариа («Ювентус», аренда за 3 млн евро), Джимми-Джей Морган («Саутгемптон», 3.4 млн евро). Омари Жиру-Хатчинсон («Арсенал», свободный агент), Диего Морейра («Бенфика», свободный агент), Алекс Матос («Норвич», свободный агент).

Семнадцать человек, Почеттино не знаком лично со многими из этих ребят. Деньги не работают на первую команду «Челси», а ставки на 16-летних эквадорцев, вроде Паэса, если платить 20 млн евро, являются трансферами в стиле Боэли. Были громкие аренды, хватают бразильцев пачками. У Абрамовича тоже была тяга к созданию коллекций футболистов – многих Грановская позже отдавала в аренду. Такая судьба у Мадуеке и компании.

Но новые владельцы «Челси» делают больше ошибок. Набросились на новичков, словно не понимают законы экономики и футбола. Нельзя нахватать игроков не под стиль «Челси», добавить вечно растерянного тренера, а дальше требовать побед над детками из «Ливерпуля». В день подписания большинства из футболистов им предрекали проблемы в «Челси». Из 34 сделок лишь трансфер Палмера можно назвать удачным.