Скромный «Атлетик» идёт за трофеем. Разбили «Барсу» и «Атлетико», но в финалах не везёт уже 30 лет

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сегодня, 10:21

Вальверде пора разобраться с проклятием басков в Кубке.

Интрига подтвердилась – никто из большой тройки не будет бороться за Кубок Испании. «Атлетик» сенсационно обыграл «Атлетико» и прошёл в финал.

«Матрасники», «Барса» и «Реал» периодически не доходят до финала Кубка

Понятно, что клубы большой испанской тройки не всегда борются за все трофеи. В последние годы это вообще случается через раз. В минувшем сезоне «Реал» красиво прошёлся по сетке и обыграл «Осасуну» в финале – а после взял чемпионский титул. Но в год триумфа «Барселоны» в Ла Лиге Победителем Кубка становился «Бетис» — в финале ему противостояла «Валенсия».

В сезоне-20/21 – трофей у каталонцев. А за год до этого – финал опять без фаворитов. Победа «Реала Сосьедад» над «Атлетиком». В этот раз чемпионские разборки особенно серьёзны – в тройку вклинилась наглая «Жирона». «Реал» неожиданно вылетел уже в 1/8 финала. У «сливочных» возникает всё больше проблем в мадридском дерби – и в этот раз удача снова оказалась на стороне «Атлетико». «Барса» покинула турнир в четвертьфинале.

На другой полуфинал надеяться не приходилось – там к грандам можно разве что притянуть за уши «Сосьедад». Можно было бы надеяться на баскское дерби в финале – но «бело-голубые» не выдержали натиска «Мальорки». На другом конце «Атлетик» разобрался с «матрасниками». Так что и в этом году в финале мы увидим бой аутсайдера и перспективного середняка.

Голы «Атлетико» ушли с Гризманном, хозяевам помогла братская связка

К полуфинальному противостоянию у мадридцев накопились кадровые проблемы. Большую часть сезона пропускает полузащитник Тома Лемар, к январю выбыл Сесар Аспиликуэта, часто лазарет стал посещать Хосе Хименес – все они лидеры «Атлетико». А начиная с игры против «Лас-Пальмаса», на поле не выходит и Антуан Гризманн. То есть «матрасники» сильно потеряли во всех линиях.

Это сказалось и на игре. После поражения в Мадриде (0:1) подопечным Диего Симеоне жизненно необходимо было реабилитироваться. Но хозяева навязали свой план на игру – и к перерыву вели в 2 мяча. Команда Вальверде меньше владела мячом. Но на чужой половине была острее. Вертикальный футбол прижился в «Атлетике», тем более при скоростных флангах. В старте вышли братья Уильямсы – Нико и Иньяки. Они-то и добыли для коллектива 2 гола. Оба – в атаках с ходу. Сначала Нико отдал радиоуправляемую передачу на противоположный угол вратарской, а Иньяки приложился в касание (это было на 13-й минуте). Под занавес 1-го тайма гол забил уже сам Нико – его передача Иньяки нашла в центре вратарской.

Положение гостей уже оказалось затруднительным – так что 3-й мяч от Горки Гурузеты просто добил «Атлетико». «Матрасники» были наказаны за слабую концентрацию на своей половине, а баски заслуженно пробились в финал Кубка Испании.

«Атлетик» — второй по количеству побед в турнире, но в 21 веке не везёт

Так близко к трофею «Атлетик» оказывался часто. Часто настолько же, насколько и «Реал» с «Барселоной» — каждая из этих команд доходила до финала больше 40 раз. На счету «Атлетико», например – 19 финалов. Такой отрыв между соседними позициями по количеству участий в финалах.

Достаточно попыток взять трофей было и в 21 веке – но в последний раз Кубок «Атлетик» брал в далёком 1984 году. Ещё раньше были победы над «Кастельоном», «Эльче», «Реалом», «Атлетико» и «Севильей», «Валенсией» и многими другими. В общей сложности 24 раза баски побеждал в турнире – больше только у «Барселоны».

Но с последней победы началась затяжная засуха. На следующий год «Атлетико» вновь добрался до решающей стадии – но уступил «матрасникам». После – 13 сезонов без финалов. В конце 00-х дела наладились, но теперь «Атлетик» раз за разом бился о каталонский шлагбаум. 4 раза с того момента команды определяли обладателя трофея – и каждый раз победителями становились «сине-гранатовые». Мало того – «Сосьедад» в баскском дерби финала-19/20 нанёс удар по самолюбию соседей. Так что у «Атлетика» крайне болезненный бэкграунд.

При Вальверде баски готовы взять трофей

Вряд ли это можно называть проклятием – да и Эрнесто Вальверде уже готов принести команде долгожданный трофей. Он отлично знает философию команды, добивался с ней высот – после этого отправлялся в «Барселону». Теперь же работает всё с тем же «Атлетиком». Клубом, который предпочитает собственных воспитанников, игроков баскских кровей.

И с таким коллективом поступательно движется на новый уровень. «Львы» уже истосковались по еврокубкам – этого не хватает ни болельщикам, ни бюджету коллектива. И в первый же год после возвращения Вальверде подвёл басков к борьбе за зону еврокубков – но тогда не удалось обогнать «Осасуну», подвела нестабильность и спад на финише чемпионата.

Сейчас Вальверде проводит второй сезон в «Атлетике» — и «красно-белые» идут куда увереннее. К 27-му туру команда замыкает топ-5 и оторвалась от «Бетиса», «Сосьедада», «Валенсии» на 7-13 очков. Даже ведёт борьбу за ЛЧ – отставание от «Атлетико» всего 3 балла.

В Кубке же баски прошли все возможные проверки. Они не ошиблись с аутсайдерами – хладнокровно прошли клубы низших лиг, разобрались с «Эйбаром» и «Алавесом». Не дрогнули в играх с грандами – сначала отомстили «Барсе» за те 4 поражения, затем дважды обыграли «Атлетико». Вальверде оказался идеальным тренером для «Атлетика» — ему пора бы отплатить трофеем. Тем более соперник по финалу – аутсайдер, разбивший соседей.