Кассьерра принял подарки обороны «Динамо». «Зенит» совершил камбэк в кубковом поединке

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вчера, 23:08

Отыгрались после поражения в Москве.

Лещук спас от разгрома до перерыва

- Голкипер «Динамо» дважды спас в первом тайме после неприятных ударов «Зенита». Без этого получили бы разницу в четыре мяча в пользу петербуржцев до перерыва. Первая игра стадии плей-офф в Пути РПЛ кубкового турнира завершилась в прошлом году победой «Динамо». Но поскольку прошло много месяцев, то начали с чистого листа. Теперь оборона подвела москвичей, играя высоко и безалаберно до перерыва.

- Количество брака у «бело-голубых» на первых минутах привело к неправильной оценке скоростей «Зенита». Гостям показалось, что соперник будет двигаться медленно и попробует забрать мяч. Вместо этого подопечные Семака развили вертикальные атаки – Кассьерра избежал офсайда и реализовал выход один на один. Также «Зенит» воспользовался стандартом. Матео сделал дубль, ему позволили принять мяч и со второй попытки пробить Лещука.

- Преступления до перерыва совершали опорные полузащитники «Динамо», не мешали «Зениту» готовить атаки, а ещё хуже выступили медлительные защитники москвичей. Бальбуэна надо скинуть вес, а его молодой соотечественник Фернандес просто нерасторопный, что доказано вторым голом Кассьерры. Колумбиец легко смог добраться до мяча. Наказанием стал счет 2:0 в середине первого тайма – свежий «Зенит» вышел вперед по сумме двух матчей.

- «Зениту» не было физически просто после перерыва. Также было тревожно на последних минутах матча, когда «Динамо» пыталось поддавить. Петербуржцы устали, хотя не потеряли контроль над игрой. Семак нервничал, но не было серии опасных ударов гостей из пределов штрафной площади «Зенита». Поэтому голкипер Адамов не стал героем поединка, а фаворит дождался победного финального свистка. Сегодня Семак не проиграл московскому клубу, как умеет.

«Динамо» не хватило широкой игры

- Хотя отдельные игроки «Динамо», вроде Тюкавина, смотрелись неплохо – Константин привычно навязывал борьбу защитникам, командной поддержки не было. Не хватало комбинаций. Также не сработал изначальный план Лички на флангах. Гладышев и Маричаль справа не создали ничего вразумительного, а Паршивлюк невзрачно сыграл по левой бровке. Битело часто находился в центре, тоже плохо.

- Кроме ширины в атаке, «Динамо» не хватило разрезающих передач из глубины в стиле Карраскаля. Но Хорхе не мог сыграть, его удалили в первом матче противостояния. Барриос опускался глубоко в линию обороны «Зенита», у чемпионов была низкая и широкая линия в защите, особенно после первого тайма. А появление латералей «Динамо» – Дасы и Скопинцева, и форварда Смолова не привело к созданию явных моментов.

- Хотя у «Динамо» есть одна суперсила, которая идёт в разрез с установками Лички – атакующий тренер возглавляет команду, которая опережает даже бандитских середняков по отборам, сегодня бразильцы из «Зенита» не испугались жестких стыков. Разрыв в счете позволил Семаку затормозить игру. Тренер перевел серба Эраковича с центра обороны на фланг вместо незаметного Фернандеса. Также появился Педро, но вингер работал на отбор мяча.

- Невзирая на разорванную схему и дерганую игру, у «Динамо» до конца была надежда на ответный гол. Семак это понимал, поэтому эмоционально отреагировал на лучший упущенный момент второго тайма. «Зенит» отдал мяч, прижался к воротам в концовке поединка в надежде на успешную контратаку. А «Динамо» не хватало скоростей. Соперник не включался, но сами москвичи допускали неточные передачи и теряли мяч.

Регламент Кубка сыграл злую шутку

- Поражение «Динамо» не значит завершение борьбы в Кубке России. Перешли в Путь регионов, где нет второго шанса в случае неудачи. Зная об этом, подопечные Лички не сумели с первых минут сыграть строго. В Пути РПЛ остался ЦСКА , могут продолжить борьбу «Локомотив» и «Спартак». Хотя «Динамо» не застраховано от встречи с этими соперниками – соседи ещё могут вылететь в Путь регионов.

- «Зенит» ждёт жеребьевка в пятницу. У Семака не складывается в турнирах на вылет, и даже сегодня один гол мог завести в дополнительное время, где легко перечеркнуть все явные моменты у ворот Лещука. Но заслужили ли «динамовцы» овертайм? Вряд ли, ведь их вратарь спасал, а форварды не создали конкретные моменты у ворот Адамова.

- В присутствии 45 407 зрителей показали два разных тайма, но оба в пользу «Зенита» по смыслу. Хорошие новости – 4.5 миллиона рублей получит организация, которая занимается поиском пропавших людей. Плохие новости – первый тайм испортил вторую половину поединка. «Ещё не вечер», – гласила надпись фанатов «Зенита», но свет победы для «Динамо» выключили почти сразу. Странно, что гости не начали матч с разведки.

- Подопечные Лички получили полезный щелчок по носу. У них были победы против «Зенита» Семака. Могли посчитать, что расстояние между командами сокращено за счет «Динамо». Но это не так. Сами петербуржцы подсели, подпустили несколько команд. Но «Краснодар», оставшийся без тренера – идеальный пример, как быстро претендент может сам себя уничтожить. «Динамо» в ином положении, но вспомните худшие отрезки с Личкой. Тоже вели разговоры, что чех не подходит. Теперь оценки другие, но важно анализировать игру команды без мяча.

- С такой слабой обороной москвичам тяжело будет воевать за трофеи. А хочется, потому что в хороший вечер «Динамо» намного интереснее, чем сегодня. «Зенит» скорее воспользовался щедрыми подарками, чем играл мышцами, как в прошлых доминирующих сезонах. Личка перешел на три центральных защитника, Семак тоже насыщал линию обороны. Соперники не могут сказать, что провели идеальный поединок. Регламент портит некоторые игры стадии. Проигравший не покидает Кубок, это сказывается, не дрались изо всех сил.