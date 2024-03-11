Абаскаль в шаге от увольнения. Но назначение Черчесова не сделает «Спартак» чемпионом

Нужно реформировать целый клуб.
Нужен сильный тренер, а не просто жёсткий босс
Черчесова уволили из «Ференцвароша», ведь вылетел из квалификации Лиги чемпионов от фарерского соперника. Тренеру в Будапеште достался готовый чемпион. Ни венгерские, ни польские титулы с «Легией» не мешают напомнить, что в чемпионате России от Черчесова не было пользы в «Ахмате», «Амкаре» и «Динамо». Со «Спартаком» доработался до разгромов от киевских «динамовцев» в отборе Лиги чемпионов.
Всюду конфликтовал с футболистами. Проход Испании со сборной помним, но хорватам проиграли, большой сенсацией ЧМ-18 не стали. Черчесов может одержать несколько побед со «Спартаком», но у наставника нет чемпионской стратегии для сложной РПЛ. Даже сейчас лига намного мощнее, чем чемпионаты Венгрии и Польши. В «Зените», «Краснодаре» и других столичных клубах будут рады назначению Черчесова с его известными минусами.
Абаскаля можно было уволить по ходу сезона минимум дважды, но новые владельцы «Спартака» прощали испанцу неудачные поединки. Домашнее поражение от «Факела» могут не простить, но какой смысл в отставке испанца, пока не нашли сильного иностранного специалиста? Сезон не спасти, «красно-белые» не будут чемпионами. И даже успех в Кубке, которого добивался Ваноли, не меняет место клуба в иерархии. Раз позволили Абаскалю провести сборы и выделили большие деньги на трансфер Угальде, то надо домучить сезон с ним, потому что Черчесов или спорные иностранцы вряд ли создадут чемпионский коллектив.
Наставником беды «Спартака» не ограничиваются
В коммуникациях «Спартак» не силен. Абаскаль огрызается в интервью, чем напоминает эмоционально незрелых молодых наставников из разных стран. Поведение тренера и футболистов не лучшее. Даже если дело не в большой драке стенка на стенку, как против «Зенита», есть мелкие эпизоды, вроде конфликтов тренера с Джикией и Соболевым, а также поведения Александра на поле.
Кроме общения, важна вертикаль власти. Черчесов не будет уважать директора Амарала, для него это неизвестный скаут, который станет начальником в случае назначения. Ни один из новых директоров «Спартака» не имеет авторитета в футболе. «Лукойлу» передали клуб, в который Федун вложил более 1 миллиарда евро нефтяных денег, но безумные расходы не помогли создать чемпионов.
Академия «Спартака» не выдает суперзвезд. Скаутинг переиначивают под тренеров. У госпожи Салиховой были итальянские друзья, а сейчас судьбой многих футболистов «Спартака» управляет агент Андреев. Постоянно оставляют трансферные хвосты. У «Спартака» прямо сейчас нет ведущего центрального защитника, опорника, плеймейкера и элитного вингера вместо Промеса.
Нет менталитета и класса для чемпионской борьбы
«Спартак» может чаще выигрывать в РПЛ. В чемпионате, где стало меньше россиян с международным опытом и больше средних легионеров, побеждают даже «Крылья Советов» после потерь. Но у «красно-белых» нет директора Бувача для скаутинга, как у «Динамо». Также нет ресурсов «Зенита», чтобы скупать крутых легионеров. Ещё у «Спартака» не видно выпускников уровня Сафонова и Сперцяна.
«Краснодар», «Динамо» и «Зенит» логично выше в таблице. Абаскаль – везучий наставник, поскольку не отстал критически. «Спартак» в семи пунктах от «Динамо», но это подарок судьбы. В таблице ожидаемых очков «красно-былые» на седьмом месте, ниже «Ростова», у которого нет денег на трансфер Угальде. Также у Карпина нет лидера класса Промеса, который ведёт образ жизни рэпера, но выручал.
Без Квинси в составе нет ни одного футболиста, который по итогам сезона заслужил бы чемпионство. У остальных лидеров такие ребята имеются, а у «Спартака» список тех, с кем хочется попрощаться. Если ставить чемпионскую задачу, то Максименко и Селихов слишком слабые вратари. Защитники Дуарте и Бабич – это смешной выбор для борьбы за чемпионское звание через год, оба «привозили».
Денисов и Рябчук не впечатлили на флангах, а Зобнин и Хлусевич не лучше, особенно в обороне. Опорная зона пустая, Пруцев и Умяров не аналог Бускетса. Мартинс и Литвинов не умеют грамотно сыграть с мячом глубоко. Ветеран Мозес покинет «Спартак». Медину не отдали бы из ЦСКА, считай Хесуса чемпионским фактором. Некому делать разницу, Игнатов и Соболев нестабильные, а Угальде новичок.
Пока «Спартак» не первый, расходы не оправданы
«Спартак» можно сделать участником чемпионской борьбы в РПЛ. Распродать откровенно слабых игроков, поставить точку в отношениях с теми, кому будущий тренер не поверит. Поднять уровень подготовки команды. Поработать над психологией. «Спартак» заносчивый, но не волевой. «Отскакивали», как против ЦСКА, поэтому вообразили себя будущими призерами. Но третье место не дает путевку в Лигу чемпионов, как в прошлом. Остались на выбор чемпионство или провал, дуальный мир.
Нет смысла тратить на «Спартак» по 7-10 миллиардов рублей каждый сезон, если на выходе получают седьмую и десятую команды РПЛ. Такие результаты видели недавно, а скачки в первую тройку ничего не меняют по простой причине. «Спартак», даже когда был вторым, не стал конкурентом для «Зенита». Не могут выиграть в Санкт-Петербурге двенадцать лет, о какой равной чемпионской борьбе разговор? Вернется Черчесов или назначат иностранца – ничего сильно не поменяется.
Нужны глубинные реформы клуба, а некому ими заниматься. Для менеджеров из «Лукойла» футбол – это головная боль, не более. Они не фанаты, как Федун, никакой личной привязки. Можно потратить ещё сотни миллионов евро, доверять новым спорным тренерам, рассказывать об историческом величии, а на выходе не получить прогресс и титулы. «Спартак» пропащий, пока нет стратега с масштабными реформами. Новые неудачи лишь подтверждают выводы последних лет.
Факел в гостях за 11 матчей забил всего 9 голов, 4 из них Спартаку. Ну и дела. То есть в остальных гостевых 9 матчах забил всего 5.
С такой игрой «Спартак» выше 6-го места не поднимется. Ну, может быть, он и займет 5-е место, если ЦСКА или «Локомотив» это позволят.
Факел в гостях за 11 матчей забил всего 9 голов, 4 из них Спартаку. Ну и дела. То есть в остальных гостевых 9 матчах забил всего 5.
С такой игрой «Спартак» выше 6-го места не поднимется. Ну, может быть, он и займет 5-е место, если ЦСКА или «Локомотив» это позволят.