Абаскаль в шаге от увольнения. Но назначение Черчесова не сделает «Спартак» чемпионом

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сегодня, 17:38

Нужно реформировать целый клуб.

Нужен сильный тренер, а не просто жёсткий босс

Черчесова уволили из «Ференцвароша», ведь вылетел из квалификации Лиги чемпионов от фарерского соперника. Тренеру в Будапеште достался готовый чемпион. Ни венгерские, ни польские титулы с «Легией» не мешают напомнить, что в чемпионате России от Черчесова не было пользы в «Ахмате», «Амкаре» и «Динамо». Со «Спартаком» доработался до разгромов от киевских «динамовцев» в отборе Лиги чемпионов.

Всюду конфликтовал с футболистами. Проход Испании со сборной помним, но хорватам проиграли, большой сенсацией ЧМ -18 не стали. Черчесов может одержать несколько побед со «Спартаком», но у наставника нет чемпионской стратегии для сложной РПЛ . Даже сейчас лига намного мощнее, чем чемпионаты Венгрии и Польши. В «Зените», «Краснодаре» и других столичных клубах будут рады назначению Черчесова с его известными минусами.

Абаскаля можно было уволить по ходу сезона минимум дважды, но новые владельцы «Спартака» прощали испанцу неудачные поединки. Домашнее поражение от «Факела» могут не простить, но какой смысл в отставке испанца, пока не нашли сильного иностранного специалиста? Сезон не спасти, «красно-белые» не будут чемпионами. И даже успех в Кубке, которого добивался Ваноли, не меняет место клуба в иерархии. Раз позволили Абаскалю провести сборы и выделили большие деньги на трансфер Угальде, то надо домучить сезон с ним, потому что Черчесов или спорные иностранцы вряд ли создадут чемпионский коллектив.

Наставником беды «Спартака» не ограничиваются

В коммуникациях «Спартак» не силен. Абаскаль огрызается в интервью, чем напоминает эмоционально незрелых молодых наставников из разных стран. Поведение тренера и футболистов не лучшее. Даже если дело не в большой драке стенка на стенку, как против «Зенита», есть мелкие эпизоды, вроде конфликтов тренера с Джикией и Соболевым, а также поведения Александра на поле.

Кроме общения, важна вертикаль власти. Черчесов не будет уважать директора Амарала, для него это неизвестный скаут, который станет начальником в случае назначения. Ни один из новых директоров «Спартака» не имеет авторитета в футболе. «Лукойлу» передали клуб, в который Федун вложил более 1 миллиарда евро нефтяных денег, но безумные расходы не помогли создать чемпионов.

Академия «Спартака» не выдает суперзвезд. Скаутинг переиначивают под тренеров. У госпожи Салиховой были итальянские друзья, а сейчас судьбой многих футболистов «Спартака» управляет агент Андреев. Постоянно оставляют трансферные хвосты. У «Спартака» прямо сейчас нет ведущего центрального защитника, опорника, плеймейкера и элитного вингера вместо Промеса.

Нет менталитета и класса для чемпионской борьбы

«Спартак» может чаще выигрывать в РПЛ . В чемпионате, где стало меньше россиян с международным опытом и больше средних легионеров, побеждают даже «Крылья Советов» после потерь. Но у «красно-белых» нет директора Бувача для скаутинга, как у «Динамо». Также нет ресурсов «Зенита», чтобы скупать крутых легионеров. Ещё у «Спартака» не видно выпускников уровня Сафонова и Сперцяна.

«Краснодар», «Динамо» и «Зенит» логично выше в таблице. Абаскаль – везучий наставник, поскольку не отстал критически. «Спартак» в семи пунктах от «Динамо», но это подарок судьбы. В таблице ожидаемых очков «красно-былые» на седьмом месте, ниже «Ростова», у которого нет денег на трансфер Угальде. Также у Карпина нет лидера класса Промеса, который ведёт образ жизни рэпера, но выручал.

Без Квинси в составе нет ни одного футболиста, который по итогам сезона заслужил бы чемпионство. У остальных лидеров такие ребята имеются, а у «Спартака» список тех, с кем хочется попрощаться. Если ставить чемпионскую задачу, то Максименко и Селихов слишком слабые вратари. Защитники Дуарте и Бабич – это смешной выбор для борьбы за чемпионское звание через год, оба «привозили».

Денисов и Рябчук не впечатлили на флангах, а Зобнин и Хлусевич не лучше, особенно в обороне. Опорная зона пустая, Пруцев и Умяров не аналог Бускетса. Мартинс и Литвинов не умеют грамотно сыграть с мячом глубоко. Ветеран Мозес покинет «Спартак». Медину не отдали бы из ЦСКА , считай Хесуса чемпионским фактором. Некому делать разницу, Игнатов и Соболев нестабильные, а Угальде новичок.

Пока «Спартак» не первый, расходы не оправданы

«Спартак» можно сделать участником чемпионской борьбы в РПЛ . Распродать откровенно слабых игроков, поставить точку в отношениях с теми, кому будущий тренер не поверит. Поднять уровень подготовки команды. Поработать над психологией. «Спартак» заносчивый, но не волевой. «Отскакивали», как против ЦСКА , поэтому вообразили себя будущими призерами. Но третье место не дает путевку в Лигу чемпионов, как в прошлом. Остались на выбор чемпионство или провал, дуальный мир.

Нет смысла тратить на «Спартак» по 7-10 миллиардов рублей каждый сезон, если на выходе получают седьмую и десятую команды РПЛ . Такие результаты видели недавно, а скачки в первую тройку ничего не меняют по простой причине. «Спартак», даже когда был вторым, не стал конкурентом для «Зенита». Не могут выиграть в Санкт-Петербурге двенадцать лет, о какой равной чемпионской борьбе разговор? Вернется Черчесов или назначат иностранца – ничего сильно не поменяется.

Нужны глубинные реформы клуба, а некому ими заниматься. Для менеджеров из «Лукойла» футбол – это головная боль, не более. Они не фанаты, как Федун, никакой личной привязки. Можно потратить ещё сотни миллионов евро, доверять новым спорным тренерам, рассказывать об историческом величии, а на выходе не получить прогресс и титулы. «Спартак» пропащий, пока нет стратега с масштабными реформами. Новые неудачи лишь подтверждают выводы последних лет.