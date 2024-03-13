«Краснодар» ужасно начал год и уволил Ивича. Галицкий шокировал после вылета из Кубка

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вчера, 13:11

Тренера выгнали после поражения от «Химок».

В футболе важно выдержать темп

Когда лондонский «Арсенал» на высоких привычных скоростях играет в АПЛ , то его тяжело остановить. А стоило «Порту» сбить фаворита с шага – увидели серию пенальти. «Краснодар» не заслужил против «Химок» такую развязку, проиграли с сухим счетом. Сказалась длительная зимняя пауза в РПЛ , которая фактически перезапустила сезон заново. Герои осени могут провалиться, аутсайдеры за зиму получили время для адаптации новичков и перемен в игре.

«Краснодар» не изменился, и это не комплимент для тренера Ивича. Против «Рубина», «Ростова» и «Химок» вместо девяти очков и путевки в следующий раунд Пути регионов в Кубке фаворит получил всего одну ничью против казанцев. Результат обидный, поскольку «Краснодар» владел преимуществом. Но «Рубин» сначала перехватил инициативу и развил серию атак, а потом дождался ошибки защитника Волкова при стандарте, когда забивал защитник казанцев.

«Ростов» и Карпин чисто переиграли «Краснодар». Нет тени сомнения, иранец Мохеби заслужил дубль и мог сделать хет-трик, поражение 1:2 теперь уже не лидера РПЛ нельзя назвать случайным. Конечно, против «Рубина» не мог сыграть из-за дисквалификации Кордоба, но это вина Джона. Не должен воспитанный человек хвататься за гениталии в общении с судьями, за что получил дисквалификацию. А против «Ростова» не хватило Сперцяна, плеймейкер перебрал карточек.

Команда Ивича на время «поплыла», и это неприятно. Хочется увидеть настоящую чемпионскую гонку. Десерт, без которого зрители в РПЛ живут давно, ведь в предыдущих сезонах «Зенит» был мощнее и редко подпускал соперников так близко, как сейчас. У «Краснодара» и «Динамо» остаются шансы на корону, но выбор без выбора это всегда худший сценарий. Даже для «Зенита», ведь команда Семака не прогрессирует, даже начали уступать москвичам – все лидеры не без греха.

Увольнение Ивича – чистое безумие

В чём смысл увольнения Ивича? Армянский краснодарец Галицкий, владелец «Краснодара», не сдержал эмоции. Без отвлечения на кубковые матчи Ивич мог сконцентрироваться на чемпионате. Или Галицкий не верит, что можно победить «Зенит»? Тогда тем более тренера стоило оставить. Помним, что в истории «горожан» были расставания на эмоциях и из-за слухов. Возможно, Ивич имел неосторожность обсуждать контракт со «Спартаком»?

Только будущее назначение в Москву объясняет утреннее событие. Возможно, был уговор между Ивичем и Галицким, что если проиграют «Химкам», то прощаются. Тренер Талалаев уволил коллегу, «Химки» забили два мяча, а ещё был удар в перекладину и один классный сейв Агкацева. Разумеется, Сперцян, Кордоба и другие звезды из РПЛ тоже создавали моменты у ворот Обухова, но голкипер «Химок» не пропустил. А вот Агкацева оборона подставила дважды.

Сначала новичок Кастаньо – большая ставка в центре, высоко задрал руку при подаче в штрафной площади. Хосонов без труда реализовал пенальти. А затем «Химки» забили ещё раз. Даже когда пропускаешь дважды, можно забить три и пойти дальше. Но «Краснодар» смотрелся как молодежная команда, хотя на поле было много взрослых и проверенных футболистов с опытом в РПЛ . В отличие от ЦСКА , который разобрался с «Ростовом», «Краснодар» разочаровал.

Поскольку речь о Пути регионов, то второго шанса не будет. «Горожане» покинули Кубок, причем не могут рассказывать о коварстве судьбы. «Химки» были не хуже, а «Краснодар» не выжал гол после 12 ударов. Галицкий вспылил, хотя «Зенит» оторвался на один пункт. Бизнесмен хотел увидеть переход от процесса к результату, насладиться чемпионской борьбой и походом за Кубком России. В прошлом сезоне проиграли по пенальти в финале Акинфееву.

Тренер Ивич не провалился, сумел подкорректировать подход «быков». Но не избавил команду от традиционных слабых мест. Оборона не идеальная, хотя успешная, а глупые ничьи остаются подарком для соперников, как и промахи Кордобы, Кади и остальных в атаке. Вот только разве вина тренера сильнее, чем футболистов и менеджеров, которые не закрыли все трансферные вопросы за последние несколько лет? Вряд ли серб виноват в кризисе нового года.

Гонке конец без победы над Дзюбой

Будет пауза из-за переноса следующего тура РПЛ и матчей сборных. У «Краснодара» появится несколько недель, чтобы новый тренерский штаб досконально разобрал свежие результаты «Локомотива», ведь москвичи тоже начали год неудачно. Проиграли «Динамо», не сумели взять три очка против последней команды в таблице – «Сочи». Но Глушенков, Тикнизян и Дзюба могут огорчить оборону Сафонова через две с половиной недели.

Волевой «Локомотив» может забрать очки у «Краснодара», что означает крах чемпионских надежд. В таких забегах важна психология. И если «Динамо» нервничает, но собирает победы, то «Краснодар» потерял шанс оторваться от «Зенита» после ничьей Семака против Абаскаля. Проиграв Карпину, тренер Ивич пропустил чемпионов в таблице, а ещё позволил Личке поверить в счастливую звезду. «Краснодар» стал аутсайдером в тройке лидеров.

Они часто ломаются сначала морально, а уже потом на поле. Атака ведь по-прежнему активная, в центре поля можно построить интересную тройку, хватает футболистов. В обороне есть сразу два лидера – Алонсо и Сафонов, невзирая на проблемы на флангах и ошибки второго центрального защитника Тормены. Но плохо, что «Краснодар» зимой не подписал двух мощных вингеров. Футболистов для поддержки Кордобы много, но все они средние.

Будущему тренеру стоит рассмотреть перевод Сперцяна в атаку. У Эдуарда есть характеристики, которые роднят с Головиным – Александр переходил из полузащиты на левый край нападения. Если Сперцян успешно поддержит Кордобу, а в центре сыграются Кастаньо и Черников, то «Краснодар» ухватится за соломинку с новым тренером. А пока видим, что у Галицкого сдали нервы. Ивич мог исправить положение. Будет ли новичок лучше?