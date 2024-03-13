«Наполи» не хватило легенды против «Барселоны». Не отыгрались после ужасного дебюта

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вчера, 15:28

Пропустили дважды в начале выездной встречи.

Резкие атаки выручили каталонцев

- Впервые в истории плей-офф Лиги чемпионов в стартовом составе одной из команд вышло два футболиста моложе восемнадцати лет. Вингеру Ямалю шестнадцать. Не двадцать, невзирая на шутку фаната «Реала», который отредактировал его документы из школы «Барселоны». А защитнику Кубарси недавно исполнилось 17 лет, но Хави доверил ему место рядом с Араухо, ведь Кристенсен ушёл в полузащиту. Травмы выкосили многих игроков каталонцев.

- В параллельном матче вторника «Арсенал» мучился против «Порту». Там на поле был защитник Пепе, которому 41 год. Кубарси и Ямалю суммарно всего 33. Также можно добавить в список не обстрелянных бойцов «Барселоны» двадцатилетнего хавбека Фермина. Именно Лопес на 15-й минуте открыл счёт. Рафинья чётко разобрался на фланге. Левандовски умно пропустил мяч, а полузащитники «Наполи» оставили Фермина в гордом одиночестве.

- Через две минуты после первого мяча Ямаль разогнал контратаку, Рафинья пробил в штангу, а Канселу не зевал. Португальский латераль поддержал забег коллег, а «Наполи» глупо раскрылся. Лишь после двух мячей итальянцы проснулись. Латераль Ди Лоренцо не сумел обыграть Тер Штегена, а вот центральный защитник «Наполи» Ррахмани неожиданно оказался на удачной ударной позиции. Вот здесь у Марка-Андре шансов не было.

- Итальянцы поняли, что терять им нечего. Араухо – в первом тайме получил рассечение, и у Кубарси появилась интересная работа. По истечении первого часа матча Хави сделал две замены. Сомневался в центре поля, убрал Фермина и Кристенсена, выпустил Ромеу и Роберто. Два бойца вышли биться против хавбеков «Наполи», которые не сдавались. Но путь к голу лежал через фланги, где не стали героями опасные Кварацхелия и Политано.

«Наполи» включился после перерыва

- «Барселона» не в том состоянии, чтобы не боятся второй ничьей против итальянского клуба. Увидели нервные действия на поле, а также активность футболистов «Наполи» в атаке. Даже Левандовски, хотя нападающий не большой любитель черновой работы, приходилось отрабатывать без мяча, уходя с центра, чтобы увести за собой защитника Ррахмани. А правильный прессинг позволял каталонцам развивать контратаки через Канселу.

- «Наполи» остро не хватало Гамшика. Легендарный для клуба словак давно не трясёт ирокезом в синей футболке, а прошлым летом завершил карьеру. Новый тренер Кальцона, поскольку также тренирует сборную Словакии, хочет возвращения Гамшика в клуб. Но Марек не спешит на юг Италии. Человека с последним пасом «Наполи» в Каталонии остро не хватало. А вот Ямаль и Канселу за счёт индивидуальных действий понравились.

- Вингер Кварацхелия через пару лет может стать одним из лучших футболистов мира. Но его действия на левом фланге оказались предсказуемыми для «Барселоны» и Кунде. «Наполи» ждал нелепую ошибку испанцев, но за счёт собственных действий итальянцы не могли организовать сложные комбинации с ударами. С помощью замен в центре поля Хави отвёл мяч от собственных ворот, а «Наполи» боялся пропустить третий смертельный гол.

- Лишь трое футболистов из «Барселоны» в этом сезоне не получали травм. Каталонцы не могли использовать против «Наполи» целую группу известных футболистов с Педри, Гави и Де Йонгом в списке. В результате Хави не имел возможности легко перестроится, ставил на совсем юных ребят. А в концовке поединка скудные кадровые ресурсы могли сказаться. Но усталость играла не только против «Барселоны», но и против «Наполи».

«Барселона» снова выбила итальянцев

- «Наполи» провёл против испанского гранда шесть матчей. Трижды были ничьи, каждый раз со счётом 1:1 в первом матче плей-офф, а потом проигрывали. Не всегда успехи были лёгкими, но ошибки в обороне неаполитанцев обычно помогали «Барселоне» пройти дальше. Дважды речь о Лиге чемпионов, а однажды каталонцы обошли «Наполи» в плей-офф Лиги Европы. Стиль игры конкретного итальянского клуба удобен для «блаугранас».

- Если бы не три минуты в первом тайме с двумя голевыми атаками, то сложно назвать матч лёгким для «Барселоны». Скорее наиграли на ещё одну ничью, но Канселу удачно подсуетился после успешного для него отскока мяча от штанги. Можно винить Ди Лоренцо, именно капитан «Наполи» не успел, когда забивал Канселу. Хозяева были конкретнее – у них 24 удара, из которых десять пришлись в створ. Но мячом не владели.

- «Наполи» пытался украсить концовку матча, но Распадори и Линдстрем не впечатлили выходами на замену. Хотя датчанин имел шанс сравнять счёт. Кварацхелия даже ушёл на право, заставил защитников «Барселоны» отвлечься от его фланга. Перестроение привело к одному удачному навесу слева, но удар Линдсрема головой оказался неточным. А Гюндоган всё рассчитал идеально. Выкатил мяч на Роберто, а тот подарил гол Левандовски.

- «Барселона» отдала все силы против «Наполи». А на выходных сыграет в Мадриде против «Атлетико». Хави выдохнул, ведь называл свежий матч против итальянцев главным в сезоне. Понимал, что нужно попасть в восьмёрку лучших команд в Лиге чемпионов, заработать денег. А дальше всё зависит от пятничной жеребьёвки. Если попадётся элитный соперник – «Барселоне» конец. Но вот седьмая команда Серии А «Наполи» им по зубам.

- Справедливо, что каталонцы прошли дальше, по сумме двух матчей «блаугранас» точно были сильнее, невзирая на выездную ничью и моменты итальянцев в Барселоне. Хави повезло, что Спаллетти ушёл из «Наполи». Если бы чемпион Италии сохранил форму, то на фоне испанских потерь эта схватка оказалась бы намного увлекательнее. Но чудес не бывает. Если команда несколько раз подряд не угадывает с тренером – ей конец.