«Арсенал» впервые за 14 лет в четвертьфинале ЛЧ. Но били пенальти и сцепились с «драконами»

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вчера, 09:53

Артета оскорбил родителей Консейсау.

«Порту» бился и уступил достойно

Для команд из разных планет по финансированию и доступу к элитным игрокам обмен победами редкость. А серий пенальти в Лиге чемпионов не было 8 лет. После финала «Атлетико» и «Реала» в 2016-м году такого развлечения в турнире не было. Невзирая на отмену правила выездного гола, пенальти не стали стандартным итогом матчей плей-офф, что математически странно.

И не странно, что у «Порту» многое получилось на выезде против «Арсенала». Перед матчем команда тренера Консейсау тренировала подачи с фланга и борьбу в штрафной площади. Португальский тренер готовился к смертельным угловым «канониров». Также можно похвалить «драконов» за использование ещё одной фишки – широкое расположение центральных защитников.

Такой трюк против «Арсенала» работает, ведь ломает линию прессинга Артеты, где нет центрального форварда. Статистика поединка красноречивая. Хотя был фаворит, за два часа у «Арсенала» всего один явный голевой момент. Повезло, что Троссард вовремя пробил низом. Без этого гола все старания фаворита могли перечеркнуть грамотные действия Пепе и компании.

41-летний ветеран сыграл достойно, а после матча тепло обнял Эдегора, когда проводили жеребьёвку перед серией пенальти. Понятно, у кого был мяч – у «Арсенала», по ударам счёт 13:10. У англичан было больше выстрелов из пределов штрафной площади, счёт 13:4, но статистика точных попыток – 4:3, подтверждает визуальный вывод. «Порту» слабее, однако мог пройти дальше.

Артета вспомнил родителей коллеги

В испанском языке есть матерные изречения, где упоминаются родители оппонента. Артета бросил такую фразу. И хуже, что после матча не извинился. Гвардиола, Тухель и Артета знают, что тренер «Порту» Консейсау эмоциональный человек. Однажды плюнул в футболиста, который его спровоцировал. Поэтому разные оппоненты «Порту» скатывались к провокациям. После матча тренер «драконов» объяснил свои претензии к Артете.

Уже не важно, что он сказал. Обратился к скамейке на испанском языке, как делал Гвардиола. В конце я ему просто объяснил, что людей, которых он оскорбил, уже нет с нами. И ему нужно тренировать его команду лучше, потому что они могут играть намного мощнее.

Консейсау выступил по делу, а вот Артете надо было лучше изучать биографию оппонентов. Отец Сержиу погиб в аварии на мотоцикле за день до того, как будущий вингер сборной Португалии подписал первый контракт с академией «Порту». Мама Консейсау на тот момент была смертельно больна и парализована. Умерла через два года после гибели отца Сержиу. Парень остался в 18 лет сиротой. Артета зря оскорбил родителей коллеги.

Команды завелись, да и футболисты «Порту» умеют провоцировать. Троссард – двойник арбитра матча Тюрпена, после матча набросился на футболистов «Порту». Зинченко пришлось оттаскивать бельгийца, чтобы арбитр не махал карточками. Хотя «Арсенал» радовался успеху, они прекрасно понимали, что едва не вылетели. Причём по делу. «Канониры» создали всего 1.03 xG за два часа домашнего поединка, а в гостях не забили.

Ужасный результат для команды, которая в АПЛ создала в новом году 33 гола в восьми играх. Для сравнения, у «Манчестер Сити» 18 голов в 9 матчах, а у МЮ лишь 39 голов за весь чемпионат. Консейсау встретил невероятно мощного соперника, но заставил «канониров» повторяться, нервничать, ошибаться, брать паузы и сыграть неважно. «Арсенал» снова страдает из-за упрямства Артеты. Отказ от покупки снайпера – Жезус и Нкетиа не элитные «девятки», сказывается в ключевых играх.

Мощный «Арсенал» верит в финал ЛЧ

Клуб без победы в Лиге чемпионов хочет выйти во второй финал в истории. В 2006-м выход Хенрика Ларссона на замену в матче «Арсенала» и «Барселоны» вместе с нелепым удалением Леманна испортил Анри и Венгеру исторический вечер. А тогда у каталонцев даже не было тренера. Райкард не считает себя сильным профессиональным наставником, а сейчас у Артеты более опасные оппоненты.

Зидан и Анчелотти собрали немало кубков чемпионов, стараясь не оскорблять родителей соперников. Разумеется, это не гарантия успеха, однако даже Гвардиола слишком долго был без победы в Лиге чемпионов, когда не хватало смирения. Но вспомните, что высокомерный Артета лишь на год старше, чем защитник «Порту» Пепе. Пока ещё 41-летний бывший хавбек не до конца убил в себе футболиста.

Порой остаётся жалобщиком с нехваткой солидности для принятия сложных решений. Вчера Микель отработал плохо, хотя его мощная команда дотерпела до серии пенальти. Но обратите внимание, что в овертайме «Арсенал» не был в шаге от чистой победы по размену голами. Лишь в серии вратарь Райя не испугался монстра Кошты – его молодой коллега из «Порту» отражает 27 % пенальти.

Но португалец не справился с нервами. А вот испанец дважды помешал «драконам» приблизиться к мечте. В первом случае мяч ударился в штангу, а затем Райя вытащил удар одного из героев сезона Лиги чемпионов – вингера Галено. У «Порту» много интересных футболистов, это неудобная для соперников и грамотная команда, настоящий «автобус».

«Арсенал», разумеется, намного сильнее. Но Консейсау прав: «канониры» могут и должны в будущем играть намного лучше, если финал Лиги чемпионов это их мечта и цель. Артета умеет работать красиво, но против «Порту» провёл два плохих поединка как тренер. Был в минутах от вылета. Невзирая на изучение манеры бьющих игроков, математика на стороне авторов ударов, а не голкиперов.