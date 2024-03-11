Без Промеса «Спартак» боролся бы за выживание. Дважды за сезон проиграли «Факелу»

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сегодня, 09:30

Команда Ташуева празднует успех в столице.

«Факел» – самый смелый середняк сезона

Хотя Ташуева уволили из «Ахмата» после неудачного старта сезона, опытный тренер быстро нашел новый проект. В Воронеже подхватил волевую и прессингующую команду, которая мало пропускает. Под руководством нового наставника «Факел» провел 16 поединков, но только в четырех случаях проиграл. Если говорим о матчах РПЛ , то у Ташуева 5 побед, 6 мировых и всего 2 поражения, причем оба раза от «Рубина» с одинаковым счетом 0:1.

«Факелу» сложно забить, что проверили в Воронеже подопечные Лички. «Динамо» потеряло очки на выезде, сыграли 1:1. У ЦСКА аналогичный результат в гостях у крепкой команды, которая умеет драться. Но Ташуев не обыгрывал лидеров. Побеждал только знакомый «Ахмат». Еще нестабильный в защите «Оренбург», аутсайдера «Сочи» и дважды московский «Спартак». Вчера выиграли с сухим счетом в Москве, неожиданный результат.

Новый тренер поднял «Факел» в таблице гостевых поединков. Не будем выдумывать, будто команда, у которой 18 голов за 20 туров, является невероятно зрелищной. На совести форварда Маркова 39 % мячей команды, а именно 7 голов. Это самый высокий вклад одного футболиста в командную результативность. Но тем сложнее объяснить поражение «Спартака». Если бы не сумели забить «Факелу», то это ещё можно понять. Но как пропустили?

«Факел» нанёс ровно два удара в створ ворот фаворита, забил с пенальти и воспользовался автоголом. Дрались классно, хвалим воронежцев и их фанатов, которые заполнили гостевую трибуну в Москве. Но намного больше поводов ругать фаворита, который не имел права терять очки.

«Спартак» подтвердил предыдущие оценки

После игры против «Зенита», в которой Абаскаль не предложил ничего для победы, кроме удара Угальде мимо дальнего угла ворот, говорили о противоречивости «Спартака». Команда молодого испанского тренера по многим параметрам в РПЛ в середине таблицы. И это с Промесом, который в первой части сезона забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач. А ещё был лучшим по ударам и созданным моментам. Квинси в прошлом сезоне был сильнее, но без него всё грустно.

Новичок Угальде старается, против «Факела» собрал пять безрезультатных выстрелов, а также создал три момента. Но когда висишь на воротах Беленова, то нужны голы, а не подходы. «Факел» ведь не старался владеть мячом, не раскрывался. Ударов у команды Абаскаля привычно много, но нет вожака и лидера. Промес аварией в ОАЭ и последующим побегом из-под домашнего ареста на вечеринку с девушкой, которая раскрыла его обман, сильно подставил «Спартак».

Скорее всего, в итоге голландец откупится от правосудия шейхов и прибудет в Москву. Но зачем «красно-белым» человек, который настолько не уважает тренера, руководство клуба и фанатов, что скрылся с места аварии в чужой стране? Понятно, что даже если бы Квинси накануне каждого матча «Спартака» пил и гулял, то мог остаться лучшим футболистом команды, планка опустилась низко. Но руководству клуба предстоит принять сложное решение.

Без Промеса «красно-белые» беззубые и смотрятся ужасно. Но поведение голландца, не говоря о сроке за торговлю наркотиками, говорит об неуважении к клубу. Зарема Салихова права – такое ощущение, что боссы «Спартака» не спешат вытаскивать Квинси, устали от его приключений.

Будут искать нового тренера, могут ошибиться

Федун ошибался со 100 % наставников. Напомним, что Аленичева долго не хотели увольнять. И Каррера случайно возглавил «Спартак». Массимо рассматривали как временного тренера, но неожиданно начали побеждать. Стали чемпионами РПЛ , а дальше руководство клуба выбрало ОПГ «Ромашку» – шутливое самоназвание компании ветеранов, вместо главного тренера, который мог перевести «красно-белых» в царство стабильности. Каррера хотя бы подходил, хотя и не ладил с капризными звездами.

Абаскаль не подходит, поскольку за зиму не сумел придумать план победы дома над «Факелом», не говоря о выездной стратегии для успеха против «Зенита». В одном поражении от крепкого аутсайдера ничего страшного, тот же Семак в первом круге проиграл «Оренбургу». Но если «Спартак» уступает «Факелу» дважды за сезон, то это диагноз главному тренеру, поскольку поле вчера Абаскалю не мешало играть в правильный футбол фаворита. Но была имитация такой игры с ударами и моментами.

Угальде включался, Зиньковский часто падал, но без банального первого и последнего пасов не клеились голы. Сто раз писали про важность поиска новых Фернандо и Алекса в центр поля «Спартака». Сто раз писали, поскольку это назревшие трансферы. А в клубе до сих пор не нашли даже правильного правого латераля, ведь португалец Тавареш получил сложную травму и не радует на любом из флангов. А задача отыскать плеймейкера, особенно с талантами в отборе, намного сложнее.

«Спартак» сыграл против «Факела» скучно и бездарно, именно такой итог матча ранит сильнее, чем само поражение. Что Пруцев, забивший в свои ворота, что Мартинс – этот хавбек привез пенальти, что Игнатов с нулем ударов за весь поединок, разочаровали тренерский штаб. Даже те, кому доверяют, не показывают ничего вразумительного. Надо искать сильного главного тренера, иначе осенью «Спартак» будет ещё ниже в таблице. Хотя нынешнее шестое место тоже подарок.