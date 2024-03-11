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Без Промеса «Спартак» боролся бы за выживание. Дважды за сезон проиграли «Факелу»

сегодня, 09:30
Момент из матча

Команда Ташуева празднует успех в столице.

«Факел» – самый смелый середняк сезона

Хотя Ташуева уволили из «Ахмата» после неудачного старта сезона, опытный тренер быстро нашел новый проект. В Воронеже подхватил волевую и прессингующую команду, которая мало пропускает. Под руководством нового наставника «Факел» провел 16 поединков, но только в четырех случаях проиграл. Если говорим о матчах РПЛ, то у Ташуева 5 побед, 6 мировых и всего 2 поражения, причем оба раза от «Рубина» с одинаковым счетом 0:1.

«Факелу» сложно забить, что проверили в Воронеже подопечные Лички. «Динамо» потеряло очки на выезде, сыграли 1:1. У ЦСКА аналогичный результат в гостях у крепкой команды, которая умеет драться. Но Ташуев не обыгрывал лидеров. Побеждал только знакомый «Ахмат». Еще нестабильный в защите «Оренбург», аутсайдера «Сочи» и дважды московский «Спартак». Вчера выиграли с сухим счетом в Москве, неожиданный результат.

Новый тренер поднял «Факел» в таблице гостевых поединков. Не будем выдумывать, будто команда, у которой 18 голов за 20 туров, является невероятно зрелищной. На совести форварда Маркова 39 % мячей команды, а именно 7 голов. Это самый высокий вклад одного футболиста в командную результативность. Но тем сложнее объяснить поражение «Спартака». Если бы не сумели забить «Факелу», то это ещё можно понять. Но как пропустили?

«Факел» нанёс ровно два удара в створ ворот фаворита, забил с пенальти и воспользовался автоголом. Дрались классно, хвалим воронежцев и их фанатов, которые заполнили гостевую трибуну в Москве. Но намного больше поводов ругать фаворита, который не имел права терять очки.

«Спартак» подтвердил предыдущие оценки

После игры против «Зенита», в которой Абаскаль не предложил ничего для победы, кроме удара Угальде мимо дальнего угла ворот, говорили о противоречивости «Спартака». Команда молодого испанского тренера по многим параметрам в РПЛ в середине таблицы. И это с Промесом, который в первой части сезона забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач. А ещё был лучшим по ударам и созданным моментам. Квинси в прошлом сезоне был сильнее, но без него всё грустно.

Новичок Угальде старается, против «Факела» собрал пять безрезультатных выстрелов, а также создал три момента. Но когда висишь на воротах Беленова, то нужны голы, а не подходы. «Факел» ведь не старался владеть мячом, не раскрывался. Ударов у команды Абаскаля привычно много, но нет вожака и лидера. Промес аварией в ОАЭ и последующим побегом из-под домашнего ареста на вечеринку с девушкой, которая раскрыла его обман, сильно подставил «Спартак».

Скорее всего, в итоге голландец откупится от правосудия шейхов и прибудет в Москву. Но зачем «красно-белым» человек, который настолько не уважает тренера, руководство клуба и фанатов, что скрылся с места аварии в чужой стране? Понятно, что даже если бы Квинси накануне каждого матча «Спартака» пил и гулял, то мог остаться лучшим футболистом команды, планка опустилась низко. Но руководству клуба предстоит принять сложное решение.

Без Промеса «красно-белые» беззубые и смотрятся ужасно. Но поведение голландца, не говоря о сроке за торговлю наркотиками, говорит об неуважении к клубу. Зарема Салихова права – такое ощущение, что боссы «Спартака» не спешат вытаскивать Квинси, устали от его приключений.

Будут искать нового тренера, могут ошибиться

Федун ошибался со 100 % наставников. Напомним, что Аленичева долго не хотели увольнять. И Каррера случайно возглавил «Спартак». Массимо рассматривали как временного тренера, но неожиданно начали побеждать. Стали чемпионами РПЛ, а дальше руководство клуба выбрало ОПГ «Ромашку» – шутливое самоназвание компании ветеранов, вместо главного тренера, который мог перевести «красно-белых» в царство стабильности. Каррера хотя бы подходил, хотя и не ладил с капризными звездами.

Абаскаль не подходит, поскольку за зиму не сумел придумать план победы дома над «Факелом», не говоря о выездной стратегии для успеха против «Зенита». В одном поражении от крепкого аутсайдера ничего страшного, тот же Семак в первом круге проиграл «Оренбургу». Но если «Спартак» уступает «Факелу» дважды за сезон, то это диагноз главному тренеру, поскольку поле вчера Абаскалю не мешало играть в правильный футбол фаворита. Но была имитация такой игры с ударами и моментами.

Угальде включался, Зиньковский часто падал, но без банального первого и последнего пасов не клеились голы. Сто раз писали про важность поиска новых Фернандо и Алекса в центр поля «Спартака». Сто раз писали, поскольку это назревшие трансферы. А в клубе до сих пор не нашли даже правильного правого латераля, ведь португалец Тавареш получил сложную травму и не радует на любом из флангов. А задача отыскать плеймейкера, особенно с талантами в отборе, намного сложнее.

«Спартак» сыграл против «Факела» скучно и бездарно, именно такой итог матча ранит сильнее, чем само поражение. Что Пруцев, забивший в свои ворота, что Мартинс – этот хавбек привез пенальти, что Игнатов с нулем ударов за весь поединок, разочаровали тренерский штаб. Даже те, кому доверяют, не показывают ничего вразумительного. Надо искать сильного главного тренера, иначе осенью «Спартак» будет ещё ниже в таблице. Хотя нынешнее шестое место тоже подарок.

По игре многие середняки намного интереснее, чем «Спартак». Например, «Факел» с их тактикой «круглый мяч». Абаскаль, хотя тренер потратил на новичков десятки миллионов евро, может пропустить в таблице не только бойкий «Ростов» Карпина. «Красно-белые» после потери Промеса претендуют на десятое место в РПЛ. Если бы Квинси не было осенью, могли оказаться в стыковых матчах. Ни о каком чемпионстве – задача клуба на сезон, нельзя заикаться.

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Все комментарии
volga.kot
volga.kot
сегодня в 12:10
Очередной конфуз москвичей!!!! Пора бюджет команды урезать и дела в гору пойдут!!!!!!!
m9x93ap7aw5t
m9x93ap7aw5t
сегодня в 12:08
Ну и хорошо что факел выиграл!!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 11:55
Байкал-38.Байкал-38.
"Царство стабильности" можно трактовать по разному. То, что Спартак тасует тренеров 19 человек за 20лет - разве это не стабильность ? То, что Спартак не живет без скандалов крупных (бромантан, Зарема, Промес и т.д.) - разве это не стабильность?
По-моему Спартак достиг пика стабильности.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 11:49
... главного тренера, который мог перевести «красно-белых» в царство стабильности.

А это как?
Спартак и царство стабильности это понятия явно не совместимы с друг с другом.
Каррера чисто случайно стал тренером Спартака, так же случайно выиграл чемпионство.
В чемпионский сезон очень много чего сложилось для победы.
Во первых это слабость главных конкурентов в чемпионате, потом команда поймала дикий фарт, залетали какие то фантастические голы, вырывали, выгрызали сложные матчи.
Какая заслуга Карреры в чемпионстве?
Она одна и наверное решающяя, он не мешал команде, команда неслась, а он просто стоял в сторонке и ничего не делал.
Ну, а тренерские способности Карреры мы увидели уже дальше, нигде не задалось и он уже несколько лет никому не нужен, даже в низших дивизионах.
Каррера не тренер он просто был помощником, а точнее другом Конте и не более того.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 11:24
Как мне кажется роль Промеса сильно преувеличена.
Да он хороший игрок, лидер команды, но Промес не такая уж фигура из-за, которой сильно разнится класс команды.
Без него Спартак находился бы на тех же позициях, что и сейчас.
Я Вообще не понимаю, когда команда борется за высокие места, вполне реально зацепиться за медали, но кто то после неудачного матча без одного игрока сразу делают вывод, что без него команда может только бороться за выживание.
А разве не было матчей где Промес проваливал матчи?
Да таких матчей предостаточно.
А сколько он забил голов?
Аж целых 6 и это фигура без которой Спартак не сможет обойтись?

Скорее всего в Спартаке уже давно готовятся, что они будут играть без Промеса и не удивлюсь, что клуб участвовал в его сливе в Дубае.
А иначе зачем они его вообще вывозили из России...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:04
Промесу щас явно не до Спартака...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 10:21
Так там и с Промесом проиграли...)
shlomo
shlomo
сегодня в 09:42, ред.
Спасибо за статью.

У Факела свой фарм-клуб появился...:))))

Зато Зениту в гостях не проиграли, сезон для спартачей уже можно считать успешным...есть подозрение, что у Спартака задача на сезон: не проиграть Зениту и ЦСКА.

Ну а так что, уже кроме шуток, похоже психолог нужен хороший для тренера и игроков, тут хоть кого ставь. Нет характера и психологии бойца. Зенит вон тоже не ахти все московские команды из Зенитушке очко повыбивали во встречах, но с Уралами, Факелами очко свое не теряют.
Ну а по поводу рыжего .....да пусть работает, всего десять игр осталось. Всё равно чемпионство не светит, а в ЕК мы не играем. Ну уберут Абаскаля придет другой, через 10-12 игр опять его будут в отставку отправлять. Чтобы конкурировать надо состав соответствующий, а у Спартака может быть человека 3-4 соответствуют чемпионским амбициям и то один из них уже из тюрьмы не выйдет.
Гость
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