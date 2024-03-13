«Бавария» назвала лучшего игрока команды в феврале

Полузащитник сборной Германии до 20 лет Александр Павлович вновь был признан лучшим игроком месяца в «Баварии». 29 % болельщиков проголосовали за него. Павлович опередил полузащитника Джамала Мусиалу (18,5 %) и нападающего Харри Кейна (14,1 %).
В феврале 19-летний опорный полузащитник провёл три матча в Бундеслиге и отметился забитым мячом.
здрасте, губы накрасте!!! Но одно радует - немец! Удачи парню,
ждём в взрослую Бундестим!!!
здрасте, губы накрасте!!! Но одно радует - немец! Удачи парню,
ждём в взрослую Бундестим!!!