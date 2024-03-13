«Бавария» назвала лучшего игрока команды в феврале

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вчера, 10:10

Полузащитник сборной Германии до 20 лет вновь был признан лучшим игроком месяца в «Баварии». 29 % болельщиков проголосовали за него. Павлович опередил полузащитника Джамала Мусиалу (18,5 %) и нападающего Харри Кейна (14,1 %).

В феврале 19-летний опорный полузащитник провёл три матча в Бундеслиге и отметился забитым мячом.