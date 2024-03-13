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«Бавария» назвала лучшего игрока команды в феврале

вчера, 10:10

Полузащитник сборной Германии до 20 лет Александр Павлович вновь был признан лучшим игроком месяца в «Баварии». 29 % болельщиков проголосовали за него. Павлович опередил полузащитника Джамала Мусиалу (18,5 %) и нападающего Харри Кейна (14,1 %).

В феврале 19-летний опорный полузащитник провёл три матча в Бундеслиге и отметился забитым мячом.

«Бавария» назвала лучшего игрока команды в феврале

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 13:01
Знаете ли, голосуют болельщики, а это весьма своеобразная публика, часто судят не по игре, а по походке и даже цвету волос…
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 11:19
Надо выберать лучшего игрока на всех позициях!
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:54
Кейн наверно обиделся, а Павловича они выбрали чтобы распиарить
112910415
112910415
вчера в 10:50
удивительно, что Кейн для них не лучший
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:41
Выбирают лучшим,значит достоин.
kirapala
kirapala
вчера в 10:22
Привет! Кто-то из администрации может мне ответить, когда именно появилась на свет финальная группа Яшина Л.? Год и мясяц. Вопрос исторического характера, хотелось бы знать. Кажется, она не всегда была там. В архивах сложно ориентироваться. Буду признателен, если ответите.
shur
shur
вчера в 10:15
...я с полной уверенностью открываю страницу и ......не Кейн,
здрасте, губы накрасте!!! Но одно радует - немец! Удачи парню,
ждём в взрослую Бундестим!!!
sg28sdr9pugb
sg28sdr9pugb
вчера в 10:14
Александр Павлович продолжает показывать отличную игру за “Баварию”. Его умение на поле и командная работа вдохновляют других молодых игроков. Уверенная победа в голосовании болельщиков доказывает его высокий уровень и признание со стороны фанатов.
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