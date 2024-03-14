Объявлены претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Опубликован список претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов. В него вошли: вратарь «Арсенала» Давид Райя (совершил три сэйва в игре против «Порту»), нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо (отметился голом в матче против ПСВ, а также отдал 84 точных передачи и пробежал 9,47 км), голкипер «Атлетико» Ян Облак (три сэйва в игре против «Интера») и защитник «Барселоны» Пау Кубарси ( 1 отбор, 9 возвратов владения и точность передач 94 % в матче против «Наполи»).
|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Все команды в равных финансовых условиях
|
Конкурс ЛЧ
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу
Хотелось бы выбрать 17-летнего вундеркинда который еще и шикарные дальние передачи запускал. Но Облак круче. Два удара в серии потащил и так напугал капитана Интера что тот в ворота не попал. Это имхо лучшее выступление недели.
Хотелось бы выбрать 17-летнего вундеркинда который еще и шикарные дальние передачи запускал. Но Облак круче. Два удара в серии потащил и так напугал капитана Интера что тот в ворота не попал. Это имхо лучшее выступление недели.
выйти в 1/4 ... а если брать по двум игровым дням, то я бы выделил Эдегора и Депая
Один, как настоящий капитан, вёл наш детсад вперед, второй, вышел, забил такой важный мяч и перевернул игру в овертайм, а после и пенальти забил
выйти в 1/4 ... а если брать по двум игровым дням, то я бы выделил Эдегора и Депая
Один, как настоящий капитан, вёл наш детсад вперед, второй, вышел, забил такой важный мяч и перевернул игру в овертайм, а после и пенальти забил
Из тех, кто в этом списке
Из тех, кто в этом списке