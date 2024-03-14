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Объявлены претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

вчера, 09:32

Опубликован список претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов. В него вошли: вратарь «Арсенала» Давид Райя (совершил три сэйва в игре против «Порту»), нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо (отметился голом в матче против ПСВ, а также отдал 84 точных передачи и пробежал 9,47 км), голкипер «Атлетико» Ян Облак (три сэйва в игре против «Интера») и защитник «Барселоны» Пау Кубарси ( 1 отбор, 9 возвратов владения и точность передач 94 % в матче против «Наполи»).

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Все комментарии
John 5mith
John 5mith
вчера в 17:22
Это конечно полный пи... У двух команд которым позарез надо было отыгрываться - лучшими признаны вратари.
Хотелось бы выбрать 17-летнего вундеркинда который еще и шикарные дальние передачи запускал. Но Облак круче. Два удара в серии потащил и так напугал капитана Интера что тот в ворота не попал. Это имхо лучшее выступление недели.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 15:10
А где Меська фифашный?
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:05
Как по мне, то из этих наминантов должны победить либо Райя, либо Облак, т.к их индивидуальное мастерство позволило Арсеналу и Атлетико
выйти в 1/4 ... а если брать по двум игровым дням, то я бы выделил Эдегора и Депая
Один, как настоящий капитан, вёл наш детсад вперед, второй, вышел, забил такой важный мяч и перевернул игру в овертайм, а после и пенальти забил
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:08
Облак хорошо отстоял в матче с Интером и достоин звания игрок недели - это точно.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:59
Ян игрок недели.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 12:57
Ян Облак!
Рой Макай
Рой Макай ответ Против ЦСКА (раскрыть)
вчера в 11:49
Вратари очень выделялись, особенно Облак.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 11:03
Особо никто не выделялся.
vova505
vova505
вчера в 10:45
Я бы между Облаком и Райей поделил
Из тех, кто в этом списке
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 10:43
Хвича и Люк де Йонг
fk2cx35a9knt
fk2cx35a9knt
вчера в 10:30
Игрок из Барселоны лучший. В 17 лет так играть...
zs36xk7r9whw
zs36xk7r9whw
вчера в 10:07
Из всех представленных кандидатов, мне больше всего импонирует игра Джейдона Санчо. Он показывает отличное взаимодействие с партнерами и невероятную результативность. Уверен, его игра заслуживает звания лучшего игрока!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:01
хммм.. а где Месси? они там Нэшвил обыграли!!!! это вам не шутки!
kazakoff
kazakoff
вчера в 09:52
Кто-то из киперов получит, оба себя отлично проявили
112910415
112910415
вчера в 09:42
пора вратарей отмечать !
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 09:40
А где Мэмфис Депай?? Игру перевернул человек и можно сказать затащил в 1/4 Атлетико.
ars14
ars14
вчера в 09:39
Можно было бы еще Эдегора в список номинантов внести, очень мощный матч с Порту провел Мартин
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 09:35
Пау получит. Никто не выделился больше остальных. А тут с учётом возраста дадут с авансом
Elliada_
Elliada_
вчера в 09:34
Санчо пробежал 9,47 км. Вот это достижение. Остальные не бегали, что у них пробег не написали?
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