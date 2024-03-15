Пути «Зенита» и «Спартака» пересеклись, «Урал» повторяет финал-2017 и -2019. В Кубке – пора топ-матчей

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вчера, 22:54

Изучаем итоги жеребьёвки.

«Спартак» против «Зенита» — главное противостояние турнира

Лучше для текущего розыгрыша Кубка не придумаешь, столкновение этих клубов – всегда огонь, борьба и эмоции. Вспомнить хотя бы предыдущий сезон. Тогда команды пересеклись ещё в групповой стадии Пути РПЛ , но она подарила 2 суперматча. В домашних стенах «красно-белые» добыли сенсационную – ещё и крупную (3:0) – победу. В Санкт-Петербурге сложилось равное противостояние, а после финального свистка эмоции выплеснулись в массовую потасовку.

И главное – фаворита никак не определить. На бумаге это, конечно, «Зенит». Но на практике москвичи эталонно настраиваются на игры с «сине-бело-голубыми» — даже когда объективно находятся не в лучшей форме. Так было в начале марта – сразу после возобновления чемпионата команды столкнулись на «Газпром-Арене». И гости боролись за каждый участок поля, сохраняли нули на табло, а на последних минутах могли даже вырваться вперёд. И всё это – не путём выставления «автобуса».

Плюс «Зенит» может отдать предпочтение борьбе за чемпионство. Сейчас ситуация накалилась до предела – петербуржцы снова первые, при этом «Краснодар» все ещё дышит в спину. И сменил тренера к паузе на игры сборных – это вносит фактор неизвестности в расклады. В общем, лучше смотреть, чем рассуждать.

«Балтика» — киллер московских команд

Год назад «Акрон» прошёлся по «Локомотиву», «Динамо», «Торпедо» и «Спартаку», а сейчас «Балтика» начала с «железнодорожников». Калининградцы вообще поразили, когда из группы с «Зенитом», «Крыльями» и «Ахматом» вышли в плей-офф пути РПЛ . Против «Локо» команда лишь подтвердила, что в кубковых турнирах перед ней нет авторитетов. В домашних стенах подопечные Сергея Игнашевича сыграли вничью, в Москве отыгрались с 0:1 – могли уступить в серии пенальти, но промах Дзюбы положил начало феерической победе.

ЦСКА для «балтийцев» станет отличной проверкой – «армейцы» с боем преодолевают спад и в чемпионате уже вернулись в топ-5, а в Кубке сломили «Ростов», который ещё недавно праздновал яркую победу над «Краснодаром». Но дальше сложнее – Игорь Дивеев опять выбыл с травмой.

«Уралу» достался соперник, который дважды отбирал у них Кубок

У «шмелей» было два финала Кубка России. Причём разница между ними – всего два года. Но оба раза шлагбаумом перед екатеринбуржцами вставала одна и та же команда: «Локомотив». Уральцы давно закрепили за собой статус кубковых бойцов – помимо тех двух финалов (в сезонах-16/17 и -18/19) был ещё полуфинал. И год назад команда боролась сначала с ЦСКА , а потом с «Краснодаром» за право выхода в решающую стадию.

Только такой же статус – у «Локомотива». При Юрии Сёмине «красно-зелёные» показывали лучшие результаты. Сейчас играют с переменным успехом, Михаил Галактионов сталкивается со множеством проблем. Но характер команды никуда не делся.

Да и «шмели» — не в той форме, которая позволяла им феерить с «железнодорожниками», или «Спартаком», ЦСКА . В прошлой стадии с трудом прошли «Родину», сил остаётся меньше, а права на ошибку в нижней части сетки нет.

Южное направление «Химок», восточное – у «Динамо»

Ещё два клуба из столицы и Подмосковья раскидало по разным концам России. «Химки» продолжат своё южное турне. В поединке с «Краснодаром» «Химки» уже заставили о себе говорить – Андрей Талалаев отлично подготовил коллектив к игре вторым номером. При том клуб в таком сценарии был настолько эффективен, что по ударам и остроте моментов не уступал «быкам». «Ростов» — тоже неуступчивая команда. Тоже обыгравшая «Краснодар» — у них есть нечто общее. А потому будет дополнительная интрига.

У «Динамо» же не получилась очередная сенсация с «Зенитом» — хотя ранее «бело-голубые» изрядно потрепали петербуржцев. На этот раз подопечные Сергея Семака прошли соперника на классе – 2:0 в домашних стенах. Дальше по маршруту москвичей отправляют на дальний Восток – к хабаровскому СКА . Битва не из простых – на первый план выйдет акклиматизация, что принесёт «армейцам» определённое преимущество. До этого они так уже разобрались с «Сочи».

«Ахмат» и «Оренбург» — предельно конкурентная пара

У команд очень много общего – и те, и те сменили главного тренера, поскольку ставка на предыдущего не сыграла. У южноуральцев Иржи Ярошик не смог продолжить вектор Марцела Лички, плюс вмешались внешние обстоятельства. А Сергей Ташуев в «Ахмате» принёс результат лишь на дистанции одного сезона.

Новым наставникам – Мирославу Ромащенко у грозненцев и оренбуржскому Давиду Деограсии – предстоит многое доказать. Опыт самостоятельной работы минимальный, а перед клубами стоит задача выжить в Премьер-Лиге. Причем располагаются они по соседству – «Оренбург» идёт в зоне стыков с 19 очками, «Ахмат» набрал 20 баллов и её покинул.

Но это расклады в чемпионате. А в Кубке «Оренбург» был чуть успешнее – и начинал путь в плей-офф с противостояния со «Спартаком». Даже победил в первой встрече. Но теперь оказался там же, куда сразу последовал «Ахмат». Грозненцы сначала разобрались с «Волгарём». В этой паре фаворита попросту нет – всё решат футбольные мелочи.