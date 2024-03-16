В Кубке Англии жарко. Хау не пускает Нагельсманна в «Ньюкасл», «Ливерпуль» борется за 2-й трофей

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вчера, 13:30

То ли ещё будет!

Хау нужно, чтобы шорт-лист «Ньюкасла» потерял актуальность

«Ньюкасл» не просто застрял вне зоны еврокубков, он ещё и стагнирует. Коллектив осенью боролся с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» за попадание в топ-5, но постепенно стал терять позиции. К 20-му туру «сороки» опустились на 9-е место, а теперь и вовсе замыкают топ-10.

В «боксинг-дэй» коллектив посыпался – проиграли сначала «Лутону», затем «Ноттингему». Итог игр с «Ливерпулем» и «Ман Сити» (они шли подряд) был закономерен. А после побед над «Виллой» и тем же «Ноттингемом», ничьих против «шляпников» и «Борнмута» случился очередной спад.

Команду лихорадит, никак не уходит эпидемия травм, по-прежнему нет основного вратаря, двух ключевых вингеров и фундаментально важных полузащитников. Даже при видимых причинах можно, грешным делом, начать винить тренера в провале. Но руководство до последнего верит в Хау. Хотя уже появляются тревожные слухи. Возмутителем спокойствия является Юлиан Нагельсманн.

Немец не собирается оставаться в сборной Германии после Евро-2024 и хочет поскорее решить вопрос со своим будущим. А «Ньюкасл» – один из клубов, готовых подписать менеджера.

Конечно, бои за немца ожидаются летом, плюс в борьбе есть более статусные «Ливерпуль» и «Барса». Но наличие «сорок» в списках лишь раздражает атмосферу в команде.

Играть предстоит с «Сити». Соперник тяжелейший, в текущих кондициях «Ньюкасл» – очевидный аутсайдер. Но Эдди Хау нужен трофей, если он хочет остаться у руля. И нужна сенсация.

«Ливерпуль» – на пути ко второму национальному кубку

«Красными» движет желание отплатить Клоппу за жест огромной любви – перезапуск проекта. Юрген уходит с чистой совестью. Он преодолел системный кризис мерсисайдцев и подарил прочные основы для светлого будущего. А сейчас куражится в еврокубках с ливерпульской молодёжью. И англичане уже принесли немцу Кубок Английской Лиги. Но для признания заслуг коуча этого мало.

Параллельно идёт борьба за Лигу Европы, чемпионство в АПЛ . И Кубок Англии никто не сбрасывает со счетов. В нём «Ливерпуль» стартовал с красивой победы над «Арсеналом» и продолжил играми против «Норвича» (5:2) и «Саутгемптона» (3:0). Но дальше, чтобы добраться до финала, нужно пройти испытание МЮ .

Манкунианцы и сами мотивированы на взятие трофея – сезон для них складывается ужасно. В ЛЧ – полный провал, последнее место в группе с «Копенгагеном» и «Галатасараем». В чемпионате – метания в зоне 6-8-х мест, неспособность конкурировать с «Тоттенхэмом» («шпоры» опережают соперника на 6 очков и имеют матч в запасе).

В последнее время наметились определённые изменения – в крайних 8 встречах чемпионата коллектив проиграл лишь дважды. Получилось закрепиться на 6-й строчке, остаётся ждать осечек от лондонцев. Но у тен Хага крайне зыбкие позиции. Поэтому в поединке с мерсисайдцами МЮ отдаст всего себя ради победы.

Два клуба – тёмные лошадки из Чемпионшипа

Годом ранее такими «андердогами» были «Бернли», «Блэкберн» и «Гримсби» – все проиграли. Но на этот раз среди двух выходцев Чемпионшипа есть команда, которая способна зацепиться за полуфинал.

«Лестер» при Энцо Мареске уничтожает интригу во втором дивизионе. Вместе с «Лидсом» и «Ипсвичем» они оторвались от остальных преследователей и ведут борьбу за лидерство. С большой долей вероятности «лисы» вернутся в Премьер-Лигу сразу после вылета. Если к этому получится прибавить Кубок, в пору говорить об успешном сезоне.

С другой стороны, после «Борнмута» «Лестеру» предстоит играть с «Челси» – от «аристократов» можно ожидать чего угодно. Команда то включается в борьбу за еврокубки, то выпадает. Вроде и выигрывает там, где класс располагает – но и случаи с поражениями от «Вулверхэмптона» и «Эвертона» есть. Развернуться столкновение может куда угодно.

«Ковентри», как и всегда, звёзд с неба не хватает – пробился в четвертьфинал победами над «Шеффилд Уэнсдей» и «Оксфорд Юнайтед», теперь попал на первого серьёзного соперника. С другой стороны, и «Хэмптон» — не «Челси». Команду лихорадит точно так же, но, в отличие от «аристократов», у «волков» нет элитных исполнителей, которые могут решить исход отдельно взятого матча.

Замашки на повторение прошлогоднего финала или финал недавнего Кубка Лиги

В Кубке будет ещё достаточно интересных матчей. Потенциальных афиш достаточно. Всегда хочется увидеть столкновение Клоппа и Гвардиолы. Недавно они уже сыграли матч второго круга – получилось великолепно. К тому же ценность таких встреч сейчас в стократ выше – немец летом покинет «Ливерпуль». И конец поединкам, ставшим классикой – их статус держался именно на противостоянии двух лучших тренеров.

Не разочарует и афиша манчестерского дерби. «Юнайтед» провалились на «Олд Траффорд» и получили 1:3 на «Этихаде» – даже с тем учётом, что выставили автобус. Такая ситуация для «красных дьяволов» – это по-настоящему стыдно. Спортивная злость должна заставить отомстить, если подвернётся случай. К тому же прошлым летом команды уже разыграли этот трофей. И дополнительная мотивация для МЮ – в том, что тогда тоже сильнее был «Сити».

Может повториться и более свежий финал Кубка Английской Лиги между «Ливерпулем» и «Челси» – это уже кубковая золотая классика. У команд сложилась богатая история битв именно в кубках. Начиная с 2019 года, клубы пересеклись в Суперкубке Европы, обоих кубковых финалах сезона-21/22. И в недавнем финале. Во всех случаях сильнее был «Ливерпуль».